Настя Каменских повторила судьбу Ани Лорак - детали

Настя Каменских нарвалась на волну хейта.

Настя Каменских - скандал / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Настя Каменских

Кратко:

Поклонники захейтили Настю Каменских

После чего это случилось

Украинская певица Настя Каменских, которая перебралась жить в США после языкового скандала, попала под немилость подписчиков.

На странице певицы в соцсетях поклонники раскритиковали ее из-за отсутствия четкой позиции.

"Любовь – прекрасна. Я искренне верю, что именно из любви рождается все лучшее в этом мире. Именно поэтому мои убеждения всегда о любви. Ведь это сила добра", – написала Каменских.

Публикация Насти Каменских / фото: скрин instagram.com, Настя Каменских

Но в комментариях украинцы сравнили артистку с предательницей Ани Лорак.

Комментарии к публикации Насти Каменских / фото: скрин instagram.com, Настя Каменских

"Прямо как Ани Лорак о любви, и голубка мира";

"Так когда-то Ани Лорак говорила, что поет на языке любви. А сейчас у нее гражданство РФ";

"Отсутствие четкой гражданской позиции, подмена понятий – это путь в Россию", - написали поклонники.

Настя Каменских / инфографика: Главред

Настя Каменских - последние новости по теме

Отметим, как сообщал Главред, Настя Каменских показала редкое фотосо своей 70-летней мамой Лидией. Певица была одета в черную майку и шорты, а изюминкой образа стала завязанная на поясе рубашка. А вот мама Насти выбрала белый костюм и черную кофту с длинным рукавом. К сожалению, Каменских не уточнила, где был сделан снимок.

А также Настя Каменских поделилась с поклонниками, как она делает свой любимый макияж губ. "Вдохновение для будничного макияжа для меня начинается с губ. Делюсь с вами своим любимым комбо", – отметила Настя.

О персоне: Настя Каменских Настя Каменских — украинская певица и телеведущая. Сейчас она работает под творческим псевдонимом NK, который ознаменовал начало ее сольной карьеры. Всего за два года Насти Каменских удалось выйти на международную музыкальную арену и поработать с мировыми звездами в музыке. Ее дебютный англо-испаноязычный трек NK "Peligroso" возглавил чарты Billboard, Music Choice, MTV, HTV.

