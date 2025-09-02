Настя Каменских повторила судьбу Ани Лорак - детали

Кратко:
Украинская певица Настя Каменских, которая перебралась жить в США после языкового скандала, попала под немилость подписчиков.
На странице певицы в соцсетях поклонники раскритиковали ее из-за отсутствия четкой позиции.
"Любовь – прекрасна. Я искренне верю, что именно из любви рождается все лучшее в этом мире. Именно поэтому мои убеждения всегда о любви. Ведь это сила добра", – написала Каменских.
Но в комментариях украинцы сравнили артистку с предательницей Ани Лорак.
"Прямо как Ани Лорак о любви, и голубка мира";
"Так когда-то Ани Лорак говорила, что поет на языке любви. А сейчас у нее гражданство РФ";
"Отсутствие четкой гражданской позиции, подмена понятий – это путь в Россию", - написали поклонники.
О персоне: Настя Каменских
Настя Каменских — украинская певица и телеведущая. Сейчас она работает под творческим псевдонимом NK, который ознаменовал начало ее сольной карьеры. Всего за два года Насти Каменских удалось выйти на международную музыкальную арену и поработать с мировыми звездами в музыке. Ее дебютный англо-испаноязычный трек NK "Peligroso" возглавил чарты Billboard, Music Choice, MTV, HTV.
