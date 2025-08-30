Укр
Ювелирный бренд разорвал сотрудничество с Настей Каменских

Алена Кюпели
30 августа 2025, 13:50
Каменских пока никак не отреагировала на скандал, который разгорается вокруг ее высказываний о языке.
Настя Каменских
Настя Каменских попала в скандал / коллаж: Главред, фото: instagram.com/kamenskux/?hl=uk

Ювелирный бренд, с которым долгое время сотрудничала украинская певица Анастасия Каменских на фоне языкового скандала и заявлений певицы, решил разорвать сотрудничество с ней.

Об этом компания сообщила на своей странице в Instagram.

"Опираясь на ценности и принципы компании, мы приняли решение досрочно завершить рекламную кампанию с певицей NK (Настей Каменских), которая была лицом бренда с 2021 года. Мы открываем новую страницу в связи с клиентами и наша команда уже работает над новой креативной концепцией. Мы готовим идеи, сочетающие эмоции, чувства и вдохновения, чтобы наши клиенты почувствовали по-новому", - написали они.

Бренд разорвал сотрудничество с Каменских
Бренд разорвал сотрудничество с Каменских / Фото "Золотой век "

Сама певица пока никак не отреагировала на такие меры и не комментировала свои высказывания на концерте в США.

Настя Каменских
Настя Каменских / инфографика: Главред

Настя Каменских - последние новости по теме

Отметим, как сообщал Главред, Настя Каменских показала редкое фотосо своей 70-летней мамой Лидией. Певица была одета в черную майку и шорты, а изюминкой образа стала завязанная на поясе рубашка. А вот мама Насти выбрала белый костюм и черную кофту с длинным рукавом. К сожалению, Каменских не уточнила, где был сделан снимок.

А также Настя Каменских поделилась с поклонниками, как она делает свой любимый макияж губ. "Вдохновение для будничного макияжа для меня начинается с губ. Делюсь с вами своим любимым комбо", – отметила Настя.

О персоне: Настя Каменских

Настя Каменских — украинская певица и телеведущая. Сейчас она работает под творческим псевдонимом NK, который ознаменовал начало ее сольной карьеры. Всего за два года Насти Каменских удалось выйти на международную музыкальную арену и поработать с мировыми звездами в музыке. Ее дебютный англо-испаноязычный трек NK "Peligroso" возглавил чарты Billboard, Music Choice, MTV, HTV.

Настя Каменских новости шоу бизнеса
23:53

Китайские миротворцы в Украине: Трамп сделал неожиданное заявление

23:20

Разрушит жир за считанные секунды: чем пробить засор в раковинеВидео

22:50

Посмеялась над ним: Мелания Трамп решилась на радикальный шаг

