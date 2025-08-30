Ювелирный бренд разорвал сотрудничество с Настей Каменских

Кратко:
- Почему бренд отказался сотрудничать с певицей
- Что известно о ситуации
Ювелирный бренд, с которым долгое время сотрудничала украинская певица Анастасия Каменских на фоне языкового скандала и заявлений певицы, решил разорвать сотрудничество с ней.
Об этом компания сообщила на своей странице в Instagram.
"Опираясь на ценности и принципы компании, мы приняли решение досрочно завершить рекламную кампанию с певицей NK (Настей Каменских), которая была лицом бренда с 2021 года. Мы открываем новую страницу в связи с клиентами и наша команда уже работает над новой креативной концепцией. Мы готовим идеи, сочетающие эмоции, чувства и вдохновения, чтобы наши клиенты почувствовали по-новому", - написали они.
Сама певица пока никак не отреагировала на такие меры и не комментировала свои высказывания на концерте в США.
О персоне: Настя Каменских
Настя Каменских — украинская певица и телеведущая. Сейчас она работает под творческим псевдонимом NK, который ознаменовал начало ее сольной карьеры. Всего за два года Насти Каменских удалось выйти на международную музыкальную арену и поработать с мировыми звездами в музыке. Ее дебютный англо-испаноязычный трек NK "Peligroso" возглавил чарты Billboard, Music Choice, MTV, HTV.
