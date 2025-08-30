Ювелирный бренд разорвал сотрудничество с Настей Каменских

Каменских пока никак не отреагировала на скандал, который разгорается вокруг ее высказываний о языке.

Настя Каменских попала в скандал / коллаж: Главред, фото: instagram.com/kamenskux/?hl=uk

Ювелирный бренд, с которым долгое время сотрудничала украинская певица Анастасия Каменских на фоне языкового скандала и заявлений певицы, решил разорвать сотрудничество с ней.

Об этом компания сообщила на своей странице в Instagram.

"Опираясь на ценности и принципы компании, мы приняли решение досрочно завершить рекламную кампанию с певицей NK (Настей Каменских), которая была лицом бренда с 2021 года. Мы открываем новую страницу в связи с клиентами и наша команда уже работает над новой креативной концепцией. Мы готовим идеи, сочетающие эмоции, чувства и вдохновения, чтобы наши клиенты почувствовали по-новому", - написали они.

Бренд разорвал сотрудничество с Каменских / Фото "Золотой век "

Сама певица пока никак не отреагировала на такие меры и не комментировала свои высказывания на концерте в США.

Настя Каменских / инфографика: Главред

О персоне: Настя Каменских Настя Каменских — украинская певица и телеведущая. Сейчас она работает под творческим псевдонимом NK, который ознаменовал начало ее сольной карьеры. Всего за два года Насти Каменских удалось выйти на международную музыкальную арену и поработать с мировыми звездами в музыке. Ее дебютный англо-испаноязычный трек NK "Peligroso" возглавил чарты Billboard, Music Choice, MTV, HTV.

