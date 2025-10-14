Состояние здоровья Филиппа Киркорова взволновало поклонников.

Путинист устал от поездов и самолетов / коллаж: Главред, фото: facebook.com, Филипп Киркоров

Кратко:

Киркоров отказывается от гастролей, если дорога слишком долгая

Путинист отметил, что устал от поездов и самолетов

Состояние здоровья российского артиста Филиппа Киркорова, который поддерживает террористическое вторжение РФ в Украину, вызывает обеспокоенность у поклонников. Об этом пишут росСМИ.

Отмечается, что фанатов взволновало решение певца сократить гастрольную деятельность.

"Просто я сократил свою, так скажем, активную концертную, гастрольную деятельность. Гастрольную. Потому что мне это уже стало тяжело", - рассказал исполнитель.

По данным канала, Киркоров также начал отказываться от приглашений, если дорога слишком долгая. Артист отметил, что устал от поездов и самолетов.

"Полтора часика - ладно, куда еще ни шло. А когда начинается перелет, особенно за океан, по 12 часов, по 16 - это для меня уже испытание такое", - поделился он.

При этом Киркоров добавил, что сейчас вся его команда и он сам заняты подготовкой концертов в феврале.

"Я что-то готовлю серьезное очень. Будет и пиротехника, и будет даже на мне пиротехника. Ничему не учит меня", - заключил певец.

Филипп Киркоров - последние новости по теме

Отметим, как сообщал Главред, певец Филипп Киркоров получил запрет на въезд в некоторые страны, поскольку он восхищается политикой Кремля. Путинист не сможет посещать Молдову, а также Литву, поскольку он "несет угрозу нацбезопасности государства, пропагандирует российские нарративы и дает концерты в незаконно оккупированном Крыму, отрицая территориальную целостность Украины".

А также недавно Филипп Киркоров обратился к родителям в честь годовщины их свадьбы. И стало известно, что в свидетельстве о заключении брака родителей артиста написана фамилия Крикорян, поэтому Киркоров – это не настоящая фамилия путиниста.

О персоне: Филипп Киркоров Филипп Киркоров - советский и российский эстрадный певец, Народный артист РФ (2008). В 2008 году также получил звание Народного артиста в Украине, но в 2023 формально был его лишен из-за поддержки российской агрессии. Участник множества скандалов, в том числе и "голой" вечеринки Анастасии Ивлеевой в декабре 2023, которая повлекла за собой волну "отмены" популярных артистов в стране-оккупанте.

