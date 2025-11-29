Укр
"Какая ночь тяжелая": украинские звезды обратились к фанатам после атаки на Киев

Кристина Трохимчук
29 ноября 2025, 10:43
РФ атаковала Киев в ночь на 29 ноября.
Григорий и Кристина Решетники
Григорий и Кристина Решетники отреагировали на обстрел Киева / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Кристина Решетник, Женя Кот

Вы узнаете:

  • РФ нанесла комбинированный удар по Украине
  • Как звезды отреагировали на обстрел

В ночь на 29 ноября страна-террорист Россия активно атаковала Украину дронами, а утром нанесла мощный удар по Киеву - пострадали Дарницкий, Соломенский и Голосеевский районы. Уже известно о 2 погибших и 16 раненых.

Главред расскажет, как украинские звезды пережили эту страшную ночь.

Женя Кот и Наталья Татаринцева

Украинский танцовщик и хореограф Женя Кот показал ужасные последствия атаки. В Instagram он опубликовал фото пожара возле одного из соседних домов.

"Такой вид из окна", - написал танцовщик.

Женя Кот
Женя Кот - последствия атаки на Киев 29 ноября / фото: instagram.com, Женя Кот

Его жена Наталья Татаринцева поделилась фото из домашнего укрытия, где этой ночью спала их дочь Леля.

"Берегите себя", - подписала она.

Дочь Жени Кота
Дочь Жени Кота спит в укрытии / фото: instagram.com, Наталья Татаринцева

Илона Гвоздева

Хореограф Илона Гвоздева показала себя после тяжелой ночи и описала свое психологическое состояние. Она поблагодарила силы ПВО и отметила, что работу никто не отменял.

"Такое оно мое утро! Пью водичку, но хочется выпить вина за жизнь. Спала 2 часа в начале этого кошмара, но спасибо и за это. Низкий поклон нашим ребятам, которые мониторили всю ночь и сбивали это все. Пошла на работу", - подытожила Гвоздева.

Илона Гвоздева
Илона Гвоздева в укрытии / фото: instagram.com, Илона Гвоздева

Лилия Ребрик

Актриса и телеведущая Лилия Ребрик во время атаки оказалась на железнодорожном вокзале. Артистка находится на гастролях и отправлялась в Харьков.

"Ракеты, шахеды, взрывы... Обстрелы не утихают, но жизнь - тоже. Гастроли по расписанию, Харьков - встречай. Так я боялась оказаться на вокзале в обстрел. Берегите себя", - написала Ребрик.

Лилия Ребрик
Лилия Ребрик застала обстрел на вокзале / фото: instagram.com, Лилия Ребрик

Надя Дорофеева

Певица Надя Дорофеева показала фото из укрытия, где находилась вместе с мужем Мишей Кацуриным. Она призналась, что пришлось прятаться сразу после возвращения с концерта.

"Киев... Приехала с концерта в укрытие", - рассказала Надя.

Надя Дорофеева
Надя Дорофеева и Миша Кацурин в укрытии во время обстрела Киева / фото: instagram.com, Надя Дорофеева

Ольга Сумская

Ольга Сумская поделилась видео последствий российского удара по Киеву. Прилет вызвал пожар среди жилых домов.

"Киев! Страшная ночь!", - подписала видео актриса.

Ольга Сумская
Ольга Сумская отреагировала на обстрел Киева 29 ноября / фото: instagram.com, Ольга Сумская

Даша Квиткова

Блогер Даша Квиткова эмоционально отреагировала на еще одну тяжелую ночь, прошедшую под атакой.

"Какая ночь тяжелая. Мрази, просто мрази. Надеюсь, у вас все хорошо", - обратилась к подписчикам блогерша.

Даша Квиткова об атаке на Киев 29 ноября
Даша Квиткова об атаке на Киев 29 ноября / фото: instagram.com, Даша Квиткова

Григорий и Кристина Решетники

Звездные супруги Решетники также поделились своими мыслями после очередного удара. Они заговорили о возможном переезде, ведь в районе, где живут, во время атак всегда очень шумно.

"Сна нет. Да какой сон, когда так громко за окном. Лучше мы в укрытие. И хочется побыстрее переехать, может там будет спокойнее", - написала Кристина.

Григорий и Кристина Решетники
Григорий и Кристина Решетники прятались от обстрела с детьми / фото: instagram.com, Кристина Решетник

Григорий отметил, что постоянные обстрелы очень негативно влияют на психическое состояние детей.

"Бедные наши дети и их психическое состояние. Должны всеми силами беречь их и покорно благодарить наши Силы Обороны - вы лучшие", - написал Решетник.

Григорий Решетник
Григорий Решетник поблагодарил ВСУ / фото: instagram.com, Григорий Решетник

Последние новости шоу-бизнеса

Ранее Главред сообщал, что российский певец Григорий Лепс, который активно поддерживает террористическое вторжение РФ в Украину, пожаловался на своих детей. Как передают пропагандистские росСМИ, наследники Лепса не разделяют взглядов отца-путиниста.

Также еще летом 2025 года появились слухи, что украинский певец Владимир Дантес и ресторатор Даша Кацурина развелись. Партнерша артиста расставила все точки над "i" и опубликовала намек на смену статуса в личной жизни.

