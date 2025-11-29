"Какая ночь тяжелая": украинские звезды обратились к фанатам после атаки на Киев

Вы узнаете:
- РФ нанесла комбинированный удар по Украине
- Как звезды отреагировали на обстрел
В ночь на 29 ноября страна-террорист Россия активно атаковала Украину дронами, а утром нанесла мощный удар по Киеву - пострадали Дарницкий, Соломенский и Голосеевский районы. Уже известно о 2 погибших и 16 раненых.
Главред расскажет, как украинские звезды пережили эту страшную ночь.
Женя Кот и Наталья Татаринцева
Украинский танцовщик и хореограф Женя Кот показал ужасные последствия атаки. В Instagram он опубликовал фото пожара возле одного из соседних домов.
"Такой вид из окна", - написал танцовщик.
Его жена Наталья Татаринцева поделилась фото из домашнего укрытия, где этой ночью спала их дочь Леля.
"Берегите себя", - подписала она.
Илона Гвоздева
Хореограф Илона Гвоздева показала себя после тяжелой ночи и описала свое психологическое состояние. Она поблагодарила силы ПВО и отметила, что работу никто не отменял.
"Такое оно мое утро! Пью водичку, но хочется выпить вина за жизнь. Спала 2 часа в начале этого кошмара, но спасибо и за это. Низкий поклон нашим ребятам, которые мониторили всю ночь и сбивали это все. Пошла на работу", - подытожила Гвоздева.
Лилия Ребрик
Актриса и телеведущая Лилия Ребрик во время атаки оказалась на железнодорожном вокзале. Артистка находится на гастролях и отправлялась в Харьков.
"Ракеты, шахеды, взрывы... Обстрелы не утихают, но жизнь - тоже. Гастроли по расписанию, Харьков - встречай. Так я боялась оказаться на вокзале в обстрел. Берегите себя", - написала Ребрик.
Надя Дорофеева
Певица Надя Дорофеева показала фото из укрытия, где находилась вместе с мужем Мишей Кацуриным. Она призналась, что пришлось прятаться сразу после возвращения с концерта.
"Киев... Приехала с концерта в укрытие", - рассказала Надя.
Ольга Сумская
Ольга Сумская поделилась видео последствий российского удара по Киеву. Прилет вызвал пожар среди жилых домов.
"Киев! Страшная ночь!", - подписала видео актриса.
Даша Квиткова
Блогер Даша Квиткова эмоционально отреагировала на еще одну тяжелую ночь, прошедшую под атакой.
"Какая ночь тяжелая. Мрази, просто мрази. Надеюсь, у вас все хорошо", - обратилась к подписчикам блогерша.
Григорий и Кристина Решетники
Звездные супруги Решетники также поделились своими мыслями после очередного удара. Они заговорили о возможном переезде, ведь в районе, где живут, во время атак всегда очень шумно.
"Сна нет. Да какой сон, когда так громко за окном. Лучше мы в укрытие. И хочется побыстрее переехать, может там будет спокойнее", - написала Кристина.
Григорий отметил, что постоянные обстрелы очень негативно влияют на психическое состояние детей.
"Бедные наши дети и их психическое состояние. Должны всеми силами беречь их и покорно благодарить наши Силы Обороны - вы лучшие", - написал Решетник.
