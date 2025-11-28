Смешное видео: актриса Ивано-Франковского театра сделала замечание прямо со сцены

Ольга Комановская не выходя из образа приструнила опоздавших зрителей.

Актриса театра сделала замечание зрителям / Коллаж Главред, фото скриншот

Кратко:

Почему рассердилась актриса

Что она сказала зрителями

По сети разлетелось шикарнейшее видео, как актриса Ольга Комановская сделала замечание зрителям, не выходя из образа.

Как написала сама актриса на своей странице в Instagram, смешной эпизод случился во время спектакля "Гуцулка Ксеня".

"Здесь я практически была в разгаре с партнером, а они начали ходить, и меня, и моего партнера, это возмутило. Я, так сказать, образом персонажа, который сам по себе довольно смешной ("пафосная актриса погоревшего театра") сделала замечания в зал. Моя Зюзя не выдержала беды", - говорит актриса.

Она действительно обратилась в зал к зрителям в образе, что вызвало восторг со стороны зрителей в зале. Было слышно, как зрители искренне хохотали, пока актриса "воспитывала" опоздавших.

Ольга Комановская в роли гуцулки Ксени / Скриншот видео

О персоне: Ольга Комановская Качмарик-Комановская Ольга Ярославовна (роди лась 13 июля 1981 года) - украинская театральная и киноактриса, Народная артистка Украины (2025). Училась в Днепропетровском театрально-художественном колледже (2002 г.), куда поступила после предварительного прослушивания художественным советом Ивано-Франковского театра и по их рекомендации. С 2002 года работает артисткой Ивано-Франковского академического областного музыкально драматичного театра имени Ивана Франко.

