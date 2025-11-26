"Гнилой поступок": Потапа и Настю Каменских разоблачил близкий человек

Вы узнаете:
Украинский певец и продюсер "Музыкальной платформы" Геннадий Витер рассказал, как теперь относится к Потапу и Насте Каменских. Кум певицы высказался в программе "Мені цiкаво" о том, какие поступки изменили его мнение о близких людях.
Витер признался, что общается со своей кумой все реже. Отношения между ними кардинально изменились из-за позиции Насти, которая в США начала говорить на языке страны-агрессора. По его мнению, украинская артистка должна демонстрировать больше сознательности и не забывать о своей идентичности.
"Я говорю, что ты можешь петь песни, которые ты хочешь, но общайся с аудиторией исключительно на украинском языке. Это очень сейчас важно. Потому что это месседж, который тебя идентифицирует как украинку. Не надо переходить на другой язык, тем более язык агрессора", — высказался певец.
Несмотря на это, он подчеркнул, что Настя время от времени возвращается в Украину. Каменских участвует в благотворительных мероприятиях 5–6 раз в год.
Кроме этого, Геннадий припомнил Потапу его заявления о вступлении в ТРО. Он назвал действия репера гнилым поступком и отметил другие его скандалы: сотрудничество с артистами страны-агрессора и молчание об Украине.
"Я считаю очень гнилым поступком когда он кричал, что записался в ТРО. В какое ТРО? Что ты там делал? Ну это очень неправильно. Потом он продолжил сотрудничать с российскими артистами, он дальше катается по клубам и поет русскоязычный контент, разговаривает на русском языке и ничего не говорит про Украину", — заключил продюсер.
