"Гнилой поступок": Потапа и Настю Каменских разоблачил близкий человек

Кум Насти Каменских жестко раскритиковал Потапа и Настю.

Потап и Настя Каменских / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Потап, Настя Каменских

Вы узнаете:

Геннадий Витер высказался про Потапа и Настю Каменских

Какой поступок разочаровал кума Насти Каменских

Украинский певец и продюсер "Музыкальной платформы" Геннадий Витер рассказал, как теперь относится к Потапу и Насте Каменских. Кум певицы высказался в программе "Мені цiкаво" о том, какие поступки изменили его мнение о близких людях.

Витер признался, что общается со своей кумой все реже. Отношения между ними кардинально изменились из-за позиции Насти, которая в США начала говорить на языке страны-агрессора. По его мнению, украинская артистка должна демонстрировать больше сознательности и не забывать о своей идентичности.

Настя Каменских попала в скандал в США / фото: instagram.com, Настя Каменских

"Я говорю, что ты можешь петь песни, которые ты хочешь, но общайся с аудиторией исключительно на украинском языке. Это очень сейчас важно. Потому что это месседж, который тебя идентифицирует как украинку. Не надо переходить на другой язык, тем более язык агрессора", — высказался певец.

Несмотря на это, он подчеркнул, что Настя время от времени возвращается в Украину. Каменских участвует в благотворительных мероприятиях 5–6 раз в год.

Потап заявил, что записался в ТРО / фото: instagram.com, Потап

Кроме этого, Геннадий припомнил Потапу его заявления о вступлении в ТРО. Он назвал действия репера гнилым поступком и отметил другие его скандалы: сотрудничество с артистами страны-агрессора и молчание об Украине.

"Я считаю очень гнилым поступком когда он кричал, что записался в ТРО. В какое ТРО? Что ты там делал? Ну это очень неправильно. Потом он продолжил сотрудничать с российскими артистами, он дальше катается по клубам и поет русскоязычный контент, разговаривает на русском языке и ничего не говорит про Украину", — заключил продюсер.

Настя Каменских / инфографика: Главред

О персоне: Настя Каменских Настя Каменских — украинская певица и телеведущая. Сейчас она работает под творческим псевдонимом NK, который ознаменовал начало ее сольной карьеры. Всего за два года Насти Каменских удалось выйти на международную музыкальную арену и поработать с мировыми звездами в музыке. Ее дебютный англо-испаноязычный трек NK "Peligroso" возглавил чарты Billboard, Music Choice, MTV, HTV.

