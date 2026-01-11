Куколка с буйными кудрями: третья жена Тигипко показала полуторагодовалую дочь

41-летняя Алла Зиневич наслаждается материнством.

Сергей Тигипко дети - Алла Зиневич показала младшую дочь политика / коллаж: Главред, фото: instagram.com/alla_zinevych_tigipko

В июне 2024 года украинская модель Алла Зиневич в четвертый раз стала мамой: на свет появилась Юлианна - первая дочь в ее союзе с предпринимателем и политиком Сергеем Тигипко. Также пара воспитывает троих общих сыновей.

Зиневич радуется, что в окружении одних мальчишек у нее наконец появилась подружка, с которой можно носить парные луки - в своем блоге в Instagram она опубликовала серию фото, на который позирует с Юлианной в красных нарядах в роскошном интерьере.

В кадре малышка сидит у мамы на коленях, пока та ее мягко и нежно обнимает. Женская часть семьи Тигипко собрала в комментариях массу восторженных комплиментов.

Сергей Тигипко дети - Алла Зиневич показала младшую дочь политика / фото: instagram.com/alla_zinevych_tigipko

Отношения Аллы Зиневич и Сергея Тигипко Сергей Тигипко был во второй раз женат, когда познакомился с Аллой Зиневич. Он жил на две семьи - с Викторией Лопатецкой политик развелся, когда Зиневич уже родила от него троих сыновей. Про свои отношения Зиневич и Тигипко заявили лишь в 2021 году - совместным публичным выходом. В феврале 2024 года женщина сообщила, что ждет от мужа четвертого ребенка.

