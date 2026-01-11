Куколка с буйными кудрями: третья жена Тигипко показала полуторагодовалую дочь

Вкратце:
- Алла Тигипко опубликовала свежие фото с дочерью
- В кадре мама и малышка позируют в парных образах
В июне 2024 года украинская модель Алла Зиневич в четвертый раз стала мамой: на свет появилась Юлианна - первая дочь в ее союзе с предпринимателем и политиком Сергеем Тигипко. Также пара воспитывает троих общих сыновей.
Зиневич радуется, что в окружении одних мальчишек у нее наконец появилась подружка, с которой можно носить парные луки - в своем блоге в Instagram она опубликовала серию фото, на который позирует с Юлианной в красных нарядах в роскошном интерьере.
В кадре малышка сидит у мамы на коленях, пока та ее мягко и нежно обнимает. Женская часть семьи Тигипко собрала в комментариях массу восторженных комплиментов.
Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграмм-канал STARS UA.
Украинские звезды шоу-бизнеса - последние новости:
Ранее Главред рассказывал, что вдова Виталия Билоножко показалась на могиле певца во вторую годовщину со дня его смерти. Светлана Билоножко тяжело переживает потерю возлюбленного.
Также Екатерина Бужинская рассказала о непорядочности известного певца, с которым выступала дуэтом. Артистка рассказала о завершении сотрудничества и назвала причину.
Читайте также:
- "Отвечает требованиям": Анна Ризатдинова впервые рассказала о своем фаворите
- Кто тайный муж Алины Гросу: стали известны подробности
- Уже не холостяк: Евгений Клопотенко ошеломил украинцев новостью
Отношения Аллы Зиневич и Сергея Тигипко
Сергей Тигипко был во второй раз женат, когда познакомился с Аллой Зиневич. Он жил на две семьи - с Викторией Лопатецкой политик развелся, когда Зиневич уже родила от него троих сыновей. Про свои отношения Зиневич и Тигипко заявили лишь в 2021 году - совместным публичным выходом. В феврале 2024 года женщина сообщила, что ждет от мужа четвертого ребенка.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред