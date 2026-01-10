Укр
Муж Лорак объяснил, почему Россия напала на Украину: назвал виновного

Алена Кюпели
10 января 2026, 22:58
112
Предательница поддержала своего йога-инструктора и его творческие потуги.
Ани Лорак, Исаак Виджраку
Ани Лорак и Исаак Виджраку в браке уже два года / коллаж: Главред, фото: instagram.com/anilorak

Кратко:

  • О чем сообщил Виджраку
  • Как отреагировала Лорак

Муж некогда популярной украинской певицы Ани Лорак, которая предала Украину и продолжает зарабатывать кровавые рубли в террористической России, вдруг сообщил о том, что "познал истину".

А точнее, Исаак Виджраку решил пояснить, почему воюют люди и кто в этом виноват. Оказалось, что всему виной - карма.

На своей странице в Instagram, йога-инструктор Виджраку решил поразмышлять о геополитике. "Иногда кажется, что мир совсем сошёл с ума. Конфликты повсюду. Шум. Односторонние версии событий", - пишет он.

Исаак Виджраку и Ани Лорак
Ани Лорак согласна с мужем / фото: instagram.com, Исаак Виджраку

Инструктор и муж Лорак добавляет, что в течение трёх лет он молча работал над книгой, чтобы понять, откуда на самом деле берутся многие крупные конфликты и почему одни и те же модели повторяются снова и снова.

"История, геополитика и более глубокий взгляд — на коллективную карму. Книга называется Karmagraphy. Я писал её не для того, чтобы выглядеть хорошо. Я писал её потому, что есть вещи, которые, однажды увидев, уже невозможно игнорировать", - пишет Виджраку, намекая на то, что война - это карма.

В комментарии также пришла жена-предательница, которая решила поддержать своего йога-супруга.

Лорак согласилась с Виджраку
Лорак согласилась с Виджраку / Скриншот Instagram/theisaackey

"Я так горжусь тобой и твоей работой. Кармаграфия - это глубокий взгляд на историю и ее смыслы. Пусть она найдет своего читателя", - публично похвалила она своего "историка".

Личная жизнь Ани Лорак

Предательница Украины развелась с первым мужем Муратом Налчаджиоглу в 2019 году, поговаривают, что это случилось из-за позиции певицы. Кстати, Мурат продолжает жить в Украине, развивает здесь бизнес и поддерживает ВСУ.

В 2023 Ани закрутила роман с Виджраку, но сначала скрывала его лицо и лишь намекала, что в ее жизни появился мужчина.

О персоне: Ани Лорак

Ани Лорак – певица, бывшая Народная артистка Украины (лишена звания осенью 2024 года), которая с началом полномасштабного вторжения России в Украину, встала на сторону России и продолжает строить там свою карьеру, объясняя свою позицию "искусством вне политики". Лорак воспитывает дочь Софию (2011 г.р.) от первого брака. Весной 2025 сообщила, что вышла замуж во второй раз.

