Муж Лорак объяснил, почему Россия напала на Украину: назвал виновного

Предательница поддержала своего йога-инструктора и его творческие потуги.

https://stars.glavred.info/muzh-lorak-obyasnil-pochemu-rossiya-napala-na-ukrainu-nazval-vinovnogo-10731266.html Ссылка скопирована

Ани Лорак и Исаак Виджраку в браке уже два года / коллаж: Главред, фото: instagram.com/anilorak

Кратко:

О чем сообщил Виджраку

Как отреагировала Лорак

Муж некогда популярной украинской певицы Ани Лорак, которая предала Украину и продолжает зарабатывать кровавые рубли в террористической России, вдруг сообщил о том, что "познал истину".

А точнее, Исаак Виджраку решил пояснить, почему воюют люди и кто в этом виноват. Оказалось, что всему виной - карма.

видео дня

На своей странице в Instagram, йога-инструктор Виджраку решил поразмышлять о геополитике. "Иногда кажется, что мир совсем сошёл с ума. Конфликты повсюду. Шум. Односторонние версии событий", - пишет он.

Ани Лорак согласна с мужем / фото: instagram.com, Исаак Виджраку

Инструктор и муж Лорак добавляет, что в течение трёх лет он молча работал над книгой, чтобы понять, откуда на самом деле берутся многие крупные конфликты и почему одни и те же модели повторяются снова и снова.

"История, геополитика и более глубокий взгляд — на коллективную карму. Книга называется Karmagraphy. Я писал её не для того, чтобы выглядеть хорошо. Я писал её потому, что есть вещи, которые, однажды увидев, уже невозможно игнорировать", - пишет Виджраку, намекая на то, что война - это карма.

В комментарии также пришла жена-предательница, которая решила поддержать своего йога-супруга.

Лорак согласилась с Виджраку / Скриншот Instagram/theisaackey

"Я так горжусь тобой и твоей работой. Кармаграфия - это глубокий взгляд на историю и ее смыслы. Пусть она найдет своего читателя", - публично похвалила она своего "историка".

Личная жизнь Ани Лорак

Предательница Украины развелась с первым мужем Муратом Налчаджиоглу в 2019 году, поговаривают, что это случилось из-за позиции певицы. Кстати, Мурат продолжает жить в Украине, развивает здесь бизнес и поддерживает ВСУ.

В 2023 Ани закрутила роман с Виджраку, но сначала скрывала его лицо и лишь намекала, что в ее жизни появился мужчина.

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Новости шоу-бизнеса в Украине и в мире:

Отметим, как сообщал Главред, 41-летний принц Гарри и 77-летний король Чарльз "очень хотят" положить конец своему многолетнему расколу.

Ранее сын легендарного футболиста Дэвида и его жена дизайнера и певицы Виктории Бруклин Бекхэм попросил своих знаменитых родителей общаться с ним только через адвокатов.

Вас также может заинтересовать:

О персоне: Ани Лорак Ани Лорак – певица, бывшая Народная артистка Украины (лишена звания осенью 2024 года), которая с началом полномасштабного вторжения России в Украину, встала на сторону России и продолжает строить там свою карьеру, объясняя свою позицию "искусством вне политики". Лорак воспитывает дочь Софию (2011 г.р.) от первого брака. Весной 2025 сообщила, что вышла замуж во второй раз.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред