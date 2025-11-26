Поймали в киевском дворике: София Ротару появилась на свежих фото

Фотограф опубликовал ранее неизвестные кадры певицы.

София Ротару показалась в Киеве / коллаж: Главред, фото: instagram.com, София Ротару, nunziogarofaloph

Появились свежие кадры Софии Ротару

Как выглядит певица

В сети появились ранее неопубликованные фотографии известной украинской певицы Софии Ротару. Снимками поделился в Instagram фотограф Нунцио Гарофало.

Летом Ротару решила устроить себе фотосессию в родном Киеве. Она публиковала кадры с Андреевского спуска и стеклянного моста. Фотограф, работавший со звездой, приберег несколько уникальных снимков с бэкстейджа съемки и теперь поделился ими с поклонниками артистки.

София Ротару - фото сейчас / фото: instagram.com, nunziogarofaloph

"Новые неопубликованные фотографии с фотосессии Софии Ротару на Андреевском спуске, Киев, Украина 2025", — написал фотограф.

София Ротару предстала перед фанатами на фотографиях без обработки, сделанных в одном из киевских двориков на Андреевском спуске. Артистка позировала возле кованых ворот с искренней улыбкой. Один из кадров показал закулисье фотосессии — певица свободно и уверенно вела себя перед объективом камеры.

София Ротару - фотосессия / фото: instagram.com, nunziogarofaloph

Где живет София Ротару

Известный украинский ведущий Алексей Суханов сделал заявление, что София Ротару живет в Киеве. Ранее сообщалось, что известная певица после начала полномасштабного вторжения сменила страну на Италию. Он также высказал надежду, что артистка скоро даст интервью.

София Ротару - интервью / фото: instagram.com, nunziogarofaloph

"Но, слава богу, она тут, она жива, она с Украиной. Ну, я думаю, что это интервью будет. Просто нужно дать человеку время, потому что, ну, ведь у каждого свой порог вот этого, вот этой боли, и непереносимости, и усталости, и опустошенности", — сказал Суханов.

О персоне: София Ротару София Михайловна Ротару – советская и украинская эстрадная певица (сопрано) и актриса. Лауреат премии Ленинского комсомола (1978). Народная артистка СССР (1988). Кавалер молдавского ордена Республики (1997). Герой Украины (2002). Национальная легенда Украины (2021).

В феврале 2022 года певица однозначно поддержала Украину. 28 февраля 2022 года София опубликовала сообщение в Инстаграм, где четко обозначила свою позицию и назвала вещи своими именами: "российские ракеты уничтожают мирных жителей", "молюсь за наших защитников и мир в Украине".

