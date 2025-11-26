Поймали в киевском дворике: София Ротару появилась на свежих фото

Вы узнаете:
- Появились свежие кадры Софии Ротару
- Как выглядит певица
В сети появились ранее неопубликованные фотографии известной украинской певицы Софии Ротару. Снимками поделился в Instagram фотограф Нунцио Гарофало.
Летом Ротару решила устроить себе фотосессию в родном Киеве. Она публиковала кадры с Андреевского спуска и стеклянного моста. Фотограф, работавший со звездой, приберег несколько уникальных снимков с бэкстейджа съемки и теперь поделился ими с поклонниками артистки.
"Новые неопубликованные фотографии с фотосессии Софии Ротару на Андреевском спуске, Киев, Украина 2025", — написал фотограф.
София Ротару предстала перед фанатами на фотографиях без обработки, сделанных в одном из киевских двориков на Андреевском спуске. Артистка позировала возле кованых ворот с искренней улыбкой. Один из кадров показал закулисье фотосессии — певица свободно и уверенно вела себя перед объективом камеры.
Где живет София Ротару
Известный украинский ведущий Алексей Суханов сделал заявление, что София Ротару живет в Киеве. Ранее сообщалось, что известная певица после начала полномасштабного вторжения сменила страну на Италию. Он также высказал надежду, что артистка скоро даст интервью.
"Но, слава богу, она тут, она жива, она с Украиной. Ну, я думаю, что это интервью будет. Просто нужно дать человеку время, потому что, ну, ведь у каждого свой порог вот этого, вот этой боли, и непереносимости, и усталости, и опустошенности", — сказал Суханов.
Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.
Последние новости шоу-бизнеса
Ранее Главред сообщал, что российская певица Кристина Орбакайте показала свою повзрослевшую дочь Клавдию. Внучка Аллы Пугачевой появилась в соцсетях мамы в белом мини-платье и удивила бабушку своим преображением.
Также украинская певица Светлана Лобода рассказала о своей жизни после побега из РФ и пожаловалась, что ее карьера резко пошла на спад. По словам Лободы, первый год после переезда из страны-агрессора она не работала, поскольку не имела сил и желания.
Вас может заинтересовать:
- Российский "Шахед" убил одного из создателей "Шоу Долгоносиков"
- В семье миллиардера Ричарда Брэнсона случилось горе
- "Я осталась одна": Наталья Могилевская удивила публичным заявлением
О персоне: София Ротару
София Михайловна Ротару – советская и украинская эстрадная певица (сопрано) и актриса. Лауреат премии Ленинского комсомола (1978). Народная артистка СССР (1988). Кавалер молдавского ордена Республики (1997). Герой Украины (2002). Национальная легенда Украины (2021).
В феврале 2022 года певица однозначно поддержала Украину. 28 февраля 2022 года София опубликовала сообщение в Инстаграм, где четко обозначила свою позицию и назвала вещи своими именами: "российские ракеты уничтожают мирных жителей", "молюсь за наших защитников и мир в Украине".
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред