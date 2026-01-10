Елена-Кристина Лебедь показала фигуру после праздников и напугала поклонников

Елена-Кристина Лебедь рассказала, как она провела праздники.

Елена-Кристина Лебедь удивила своим видом / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Елена-Кристина Лебедь

Вы узнаете:

Елена-Кристина Лебедь показала, как выглядит ее фигура

Как она приводит себя в форму

Украинская известная ведущая Елена-Кристина Лебедь показала поклонникам свою фигуру после праздничных застолий.

Отметим, раньше знаменитость весила 40 кг.

На своей странице в соцсетях ведущая показала, как она сгоняет съеденные блюда с боков, она позировала в обтягивающем комбинезоне и потанцевала.

Подписчики Елены-Кристины сразу же начали обсуждать ее фигуру в комментариях, отметив, что ведущая слишком худая.

Елена-Кристина Лебедь / фото: скрин instagram.com, Елена-Кристина Лебедь

"Если будете сгонять все с боков – совсем исчезнете. Не прыгайте так, энергосберегающий режим!"

"Худенькая очень"

"Кристина, не сгоняй, пусть немножко останутся"

"Страшно смотреть..." – написали пользователи соцсети.

Елена-Кристина Лебедь / фото: instagram.com, Елена-Кристина Лебедь

Напомним, в прошлом году ведущая признавалась, что стройная от природы и не мучает себя диетами.

"Я вешу 40 килограммов. Но, честно говоря, всю жизнь держусь в одной цифре. Видимо, у меня такой организм, который еще давно сам себе решил: "Ешь – не ешь, все равно будешь весить столько". Хотя, конечно, определенные ограничения у меня есть: я веганка, мяса не употребляю. Но в целом – все, что попадает в организм, очень быстро сгорает", – делилась Лебедь.

О персоне: Елена-Кристина Лебедь Елена-Кристина Лебедь - украинская телеведущая и сетевая знаменитость. Известна благодаря шоу "Аферисты в сетях". Работала на телеканалах ICTV, М1, Новый.

