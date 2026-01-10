Елена-Кристина Лебедь показала фигуру после праздников и напугала поклонников

Вы узнаете:
- Елена-Кристина Лебедь показала, как выглядит ее фигура
- Как она приводит себя в форму
Украинская известная ведущая Елена-Кристина Лебедь показала поклонникам свою фигуру после праздничных застолий.
Отметим, раньше знаменитость весила 40 кг.
На своей странице в соцсетях ведущая показала, как она сгоняет съеденные блюда с боков, она позировала в обтягивающем комбинезоне и потанцевала.
Подписчики Елены-Кристины сразу же начали обсуждать ее фигуру в комментариях, отметив, что ведущая слишком худая.
"Если будете сгонять все с боков – совсем исчезнете. Не прыгайте так, энергосберегающий режим!"
"Худенькая очень"
"Кристина, не сгоняй, пусть немножко останутся"
"Страшно смотреть..." – написали пользователи соцсети.
Напомним, в прошлом году ведущая признавалась, что стройная от природы и не мучает себя диетами.
"Я вешу 40 килограммов. Но, честно говоря, всю жизнь держусь в одной цифре. Видимо, у меня такой организм, который еще давно сам себе решил: "Ешь – не ешь, все равно будешь весить столько". Хотя, конечно, определенные ограничения у меня есть: я веганка, мяса не употребляю. Но в целом – все, что попадает в организм, очень быстро сгорает", – делилась Лебедь.
Елена-Кристина Лебедь - украинская телеведущая и сетевая знаменитость. Известна благодаря шоу "Аферисты в сетях". Работала на телеканалах ICTV, М1, Новый.
