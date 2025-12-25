Укр
Популярная ведущая впервые рассказала о службе мужа-военного

Анна Подгорная
25 декабря 2025, 23:13
Избранник Нели Шовкопляс пополнил ряды ВСУ почти два года назад.
Неля Шовкопляс
Неля Шовкопляс муж - ведущая рассказала о службе избранника / коллаж: Главред, фото: instagram.com/nelya_shovkoplyas

Украинская ведущая Неля Шовкопляс - жена военного. Недавно она впервые рассказала о службе Владислава.

Шовкопляс отметила - возлюбленный тщательно готовился к тому, чтобы встать на защиту Украины, и вступил в ВСУ еще два года назад. "Служит с января прошлого года. Он готовился, учился, фундаментально к этому подходил. Он четко знал, чего хочет, куда хочет и в каком роду войск хочет служить", - рассказала Неля в интервью для kp.ua.

При этом ведущая признается: Владислав не посвящает ее в особенности своей службы - это был их семейный уговор. "Мы договорились, что не кипишуем лишний раз - это к добру не приведет. Он и сам говорит: "Мне лучше, когда ты эмоционально стабильна". Он мне лишнего не рассказывает. Всегда говорит, что все нормально, все окей", - рассказала Неля Шовокопляс.

Неля Шовкопляс с мужем и сыновьями
Неля Шовкопляс с мужем и сыновьями / фото: instagram.com/nelya_shovkoplyas

Ранее Главред рассказывал о личной жизни Анны Добрыдневой. Экс-участница дуэта Пара Нормальных впервые публично заговорила об отношениях и своем отношении к свадьбе.

Также Макс Барских со сцены сделал признание о романе с Лободой. В начале карьеры артиста ходили слухи о его безумной влюбленности в Светлану, из-за которой он даже поранил себя на сцене.

О персоне: Неля Шовкопляс

Неля Шовкопляс - украинская телеведущая. Ведущая канала 1+1 Украина, утреннего проекта "Сніданок з 1+1". Ментор благотворительного проекта 1+1 media - "Здійсни мрію", сообщает Википедия.

