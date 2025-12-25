Популярная ведущая впервые рассказала о службе мужа-военного

Вкратце:
- Неля Шовкопляс рассказала, что ее муж ушел служить
- Телезвезда впервые заговорила о его решении
Украинская ведущая Неля Шовкопляс - жена военного. Недавно она впервые рассказала о службе Владислава.
Шовкопляс отметила - возлюбленный тщательно готовился к тому, чтобы встать на защиту Украины, и вступил в ВСУ еще два года назад. "Служит с января прошлого года. Он готовился, учился, фундаментально к этому подходил. Он четко знал, чего хочет, куда хочет и в каком роду войск хочет служить", - рассказала Неля в интервью для kp.ua.
При этом ведущая признается: Владислав не посвящает ее в особенности своей службы - это был их семейный уговор. "Мы договорились, что не кипишуем лишний раз - это к добру не приведет. Он и сам говорит: "Мне лучше, когда ты эмоционально стабильна". Он мне лишнего не рассказывает. Всегда говорит, что все нормально, все окей", - рассказала Неля Шовокопляс.
