Экс-участница дуэта Пара Нормальных впервые заговорила об отношениях и свадьбе

Анна Подгорная
24 декабря 2025, 11:50
Анна Добрыднева поделилась частичкой личного счастья.
Анна Добрыднева
Анна Добрыднева муж - что известно о личной жизни певицы / коллаж: Главред, фото: instagram.com/anna_dobrydneva

Украинская певица и бывшая участница дуэта Пара Нормальных Анна Добрыднева наконец перестала скрывать, что происходит на ее любовном фронте. Еще в начале лета артистка признавалась, что ей пока нечего рассказать об этом, а теперь она светится от нежных чувств.

О том, что больше не одинока, Добрыднева сообщила в беседе с "Наодинці з Гламуром". "Да, я влюблена. Этот человек из другой сферы (не из шоу-бизнеса - прим. редактора)", - говорит Анна.

При этом певица отметила, что к свадьбе не готовится. Это, по ее мнению, не самая важная часть отношений. "Это (свадьба - прим. редактора) для меня несущественно, на самом деле. Это будет больше зависеть даже от партнера, если он захочет уже. Я об этом даже не думаю", - поделилась Анна Добрыднева.

Анна Добрыднева
Анна Добрыднева муж - что известно о личной жизни певицы / Скриншот YouTube

Ранее Главред рассказывал, что Lida Lee подтвердила роман с Даниэлем Салемом. Певица посвятила этим отношениям песню, клипом для которой стали кадры из их с шоуменом совместной жизни.

Также Настя Каменских покинула США и решилась на изменения внешности. Певица покинула Украину после скандала, и теперь ведет социальные сети на испанском языке.

О персоне: Анна Добрыднева

Анна Добрыднева - украинская певица, автор песен, телеведущая, экс-солистка группы Пара Нормальных. С 2014 года активно работает над сольным проектом "Анна Добрыднева", сообщает Википедия.

