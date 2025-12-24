Экс-участница дуэта Пара Нормальных впервые заговорила об отношениях и свадьбе

Анна Добрыднева поделилась частичкой личного счастья.

Анна Добрыднева муж - что известно о личной жизни певицы / коллаж: Главред, фото: instagram.com/anna_dobrydneva

Что происходит в личной жизни Анны Добрыдневой

Что артистка думает о свадьбе

Украинская певица и бывшая участница дуэта Пара Нормальных Анна Добрыднева наконец перестала скрывать, что происходит на ее любовном фронте. Еще в начале лета артистка признавалась, что ей пока нечего рассказать об этом, а теперь она светится от нежных чувств.

О том, что больше не одинока, Добрыднева сообщила в беседе с "Наодинці з Гламуром". "Да, я влюблена. Этот человек из другой сферы (не из шоу-бизнеса - прим. редактора)", - говорит Анна.

При этом певица отметила, что к свадьбе не готовится. Это, по ее мнению, не самая важная часть отношений. "Это (свадьба - прим. редактора) для меня несущественно, на самом деле. Это будет больше зависеть даже от партнера, если он захочет уже. Я об этом даже не думаю", - поделилась Анна Добрыднева.

Анна Добрыднева муж - что известно о личной жизни певицы / Скриншот YouTube

О персоне: Анна Добрыднева Анна Добрыднева - украинская певица, автор песен, телеведущая, экс-солистка группы Пара Нормальных. С 2014 года активно работает над сольным проектом "Анна Добрыднева", сообщает Википедия.

