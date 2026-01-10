Общение через адвокатов: сын Бекхэмов отрекся от родителей

Скандал в семье Бекхэмов набирает обороты.

Бруклин Бекхэм решился на кардинальный шаг / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Дэвид Бекхэм, Бруклин Бекхэм

Бруклин Бекхэм не общается с родителями

Что произошло в семье знаменитостей

Старший сын Виктории и Дэвида Бекхэмов Бруклин заблокировал родителей в соцсетях.

Как пишет Daily Mail, почти год Бруклин не желает общаться ни с родителями, ни с братьями и сестрой и во время рождественских праздников парень заблокировал родных. Якобы сын знаменитостей хочет, чтобы его оставили в покое.

Отношения обострились настолько, что Бруклин направил родителям официальное письмо, где якобы просит их связываться с ним через адвокатов. Это случилось после статей, где говорилось, что сын Бекхэмов поссорился с родными из-за своей жены – американской актрисы Николы Пельтц. По информации инсайдеров, она манипулирует мужем и выступает против его общения с семьей.

Девид и Виктория Бекхэмы / фото: instagram.com, Девид Бекхэм

Напомним, в 2025 году начались разговоры о раздоре в семье Бекхэмов. Тогда Бруклин перестал появляться на семейных фото, не поздравил отца с юбилеем и сыграл повторную свадьбу, не позвав родных.

Бруклин Бекхэм с женой / фото: instagram.com, Бруклин Бекхэм

Отметим, еще во время свадьбы Бруклина и Николы произошел скандал между Викторией и избранницей парня, ведь она отказалась от свадебного платья бренда свекрови.

