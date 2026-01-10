"Сердце болит": Олег Винник ошеломил своим неоднозначным заявлением

Олег Винник решил посочувствовать поклонникам.

Олег Винник обратился к поклонникам / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Олег Винник

Украинский скандальный певец Олег Винник, который сбежал в Германию в начале полномасштабной войны в Украине, вышел на связь.

На своей странице в соцсетях Винник сделал публикацию с соболезнованиями.

"Искренние соболезнования всем, кто пострадал этой ночью, и всем семьям пострадавших. В эти темные времена сердце болит с вами. Мои мысли и молитвы – рядом с каждым, кто переживает эту боль", – написал беглец.

Публикация Олега Винника / фото: скрин instagram.com, Олег Винник

Только артист забыл уточнить к кому он обратился после массированной атаки на Украину со стороны российских оккупантов.

Олег Винник с женой / фото: instagram.com, Олег Винник

Позиция Олега Винника

Еще в 2022 году певец тайно уехал из Украины в Германию и еще ни разу не возвращался обратно. Некоторое время о нем не было ничего известно, но потом он начал выступать за границей, исполняя песни на русском языке. В последнем своем интервью Винник продвигал кремлевскую пропаганду.

Олег Винник / инфографика: Главред

О персоне: Олег Винник Олег Винник - украинский певец, композитор и автор песен. Активную карьеру начал в Германии, Австрии и Швейцарии в качестве актера мюзиклов. С 2011 года покоряет украинскую сцену. Выпустил 6 студийных альбомов. В первые дни полномасштабной войны в Украине покинул страну и оборвал связь с поклонниками. Лишь в июне 2023 года Винник дал первое интервью, в котором признался, что такое решение было продиктовано неназванной болезнью.

