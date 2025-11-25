"Начинаю с самого начала": Лобода сделала заявление, что с ней происходит сейчас

Светлана Лобода рассказала о своей жизни после побега из РФ.

Светлана Лобода дала интервью / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Светлана Лобода

Украинская певица Светлана Лобода рассказала о своей жизни после побега из РФ и пожаловалась, что ее карьера резко пошла на спад. В подкасте "Рада и терки" скандальная артистка признала, что ей пришлось снова выступать как "маленькому артисту".

По словам Лободы, первый год после переезда из страны-агрессора она не работала, поскольку не имела сил и желания. Упадок карьеры ощущался для нее как резкое падение с высоты.

Светлана Лобода - концерты / фото: instagram.com, Светлана Лобода

"Когда я выходила на сцену, у меня было ощущение, как будто я начинаю все с самого начала. Это ощущение, когда ты с большой высоты падаешь вниз", — рассказала певица.

Светлана пожаловалась, что ей пришлось выступать в маленьких залах и начинать свой профессиональный путь заново.

"Как будто ты снова зарождаешься, как маленький артист. Снова маленькие залы, снова щупаешь почву под ногами", — признала певица.

Светлана Лобода - песни / фото: instagram.com, Светлана Лобода

Лобода не приезжает с концертами в Украину, но активно гастролирует за рубежом. Артистка также не предпринимает попыток перевести свой русскоязычный репертуар на украинский язык.

"Эти песни должны жить той жизнью, которой они жили все эти годы", — заявила она.

О персоне: Светлана Лобода Светлана Лобода - украинская певица, автор песен, сообщает Википедия. Заслуженная артистка Украины (2013). В 2004 году 3 месяца была частью популярной девичьей поп-группы ВИА Гра. В 2009 году представляла Украину на Евровидении с песней "Be My Valentine (Anti-crisis Girl)" (12-е место). С 2010 года выступает под псевдонимом LOBODA. Самые популярные песни Светланы Лободы - "Твои глаза", "Случайная", "К черту любовь", "Родной" и пр.

