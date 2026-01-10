Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Stars

"Отвечает требованиям": Анна Ризатдинова впервые рассказала о своем фаворите

Элина Чигис
10 января 2026, 18:47
75
Анна Ризатдинова не против такого знакомства.
Анна Ризатдинова
Анна Ризатдинова заговорила о личном / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Анна Ризатдинова

Кратко:

  • Анна Ризатдинова поговорила о мужчинах
  • Кто ей симпатизирует

Украинская художественная гимнастка Анна Ризатдинова призналась, что хотела бы познакомиться с актером Тарасом Цымбалюком.

В интервью для украинского стилиста Ивана Морозова Анна подчеркнула, что он подошел бы для отношений.

видео дня

"Боже, как банально. Как и вся страна сейчас хочет познакомиться с Тарасом, и я туда же. Куда не зайдешь, везде Тарас. Он отвечает вот этим требованиям сексуального мужчины с красивым телом, с тестостероном", – отметила Ризатдинова.

Анна Ризатдинова
Анна Ризатдинова / фото: instagram.com, Анна Ризатдинова

Также в этом интервью она отметила, что не согласилась бы стать главной героиней шоу "Холостячка".

Напомним, Анна Ризатдинова родом из Симферополя и ее мама осталась жить в Крыму, поэтому видится гимнастка с ней раз в год за границей. Также спортсменка имеет сына Романа от беглого бизнесмена Александра Онищенко.

Смотрите видео интервью Анны Ризатдиновой:

Анна Ризатдинова
Анна Ризатдинова / инфографика: Главред

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Последние новости шоу-бизнеса

Отметим, как сообщал Главред, старший сын Виктории и Дэвида Бекхэмов Бруклин заблокировал родителей в соцсетях. Как пишет Daily Mail, почти год Бруклин не желает общаться ни с родителями, ни с братьями и сестрой и во время рождественских праздников парень заблокировал родных. Якобы сын знаменитостей хочет, чтобы его оставили в покое.

А также известная ведущая Елена-Кристина Лебедь показала поклонникам свою фигуру после праздничных застолий. Отметим, раньше знаменитость весила 40 кг.

Вас может заинтересовать:

О персоне: Анна Ризатдинова

Анна Ризатдинова - украинская художественная гимнастка, бронзовый призер Олимпийских игр 2016 года в индивидуальном многоборье, чемпионка мира по упражнениям с обручем (2013), многократный призер чемпионатов мира и Европы, других международных соревнований.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

шоу-бизнес Анна Ризатдинова новости шоу бизнеса
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
В Киеве произошло массовое отключение: сколько домов остаются без электроэнергии

В Киеве произошло массовое отключение: сколько домов остаются без электроэнергии

19:28Украина
Как будут отключать свет 11 января: когда не будет электроэнергии

Как будут отключать свет 11 января: когда не будет электроэнергии

19:25Энергетика
Кремль смещает акцент на новое направление: какой город оказался под угрозой

Кремль смещает акцент на новое направление: какой город оказался под угрозой

19:25Фронт
Реклама

Популярное

Ещё
Гороскоп на январь-февраль 2026: для кого год начнётся с мощного поворота судьбы

Гороскоп на январь-февраль 2026: для кого год начнётся с мощного поворота судьбы

Кремль смещает акцент на новое направление: какой город оказался под угрозой

Кремль смещает акцент на новое направление: какой город оказался под угрозой

Путинистка Долина сбежала из РФ и оставила пострадавшую без квартиры

Путинистка Долина сбежала из РФ и оставила пострадавшую без квартиры

Вспыхнул пожар и власти готовят эвакуацию: Россию мощно атаковали дроны

Вспыхнул пожар и власти готовят эвакуацию: Россию мощно атаковали дроны

Просрочено, но не опасно: какие продукты можно есть после истечения срока годности

Просрочено, но не опасно: какие продукты можно есть после истечения срока годности

Последние новости

20:43

Уже не холостяк: Евгений Клопотенко ошеломил украинцев новостью

20:32

Определена зона без обстрелов: предложено перемирие между Украиной и РФ

20:26

Цены за неделю взлетели на 25%: в Украине начал резко дорожать популярный овощ

20:20

Трамп уже "наказал" Путина: эксперт рассказал, какой будет реакция США на Орешник

20:01

Кто тайный муж Алины Гросу: стали известны подробности

"Орешник" годится только для запугивания, Путин в очередной раз доказал свою неадекватность - Криволап"Орешник" годится только для запугивания, Путин в очередной раз доказал свою неадекватность - Криволап
19:59

Какие 4 знака зодиака ждет грандиозный успех в начале года: кому улыбнется удача

19:28

В Киеве произошло массовое отключение: сколько домов остаются без электроэнергии

19:25

Как будут отключать свет 11 января: когда не будет электроэнергии

19:25

Кремль смещает акцент на новое направление: какой город оказался под угрозой

Реклама
19:10

Что надо знать о ракете "Орешник" и ее стоимостьмнение

19:02

Встреча с Будановым поставила точку - кто станет новым министром юстиции

18:59

Принц Гарри придумал, как помириться с королем: детали плана

18:47

"Отвечает требованиям": Анна Ризатдинова впервые рассказала о своем фаворите

18:47

"Может сыграть против": эксперт объяснил, что помешает Путину захватить Донецкую область

18:28

Тепла станет больше: как сделать полотенцесушитель горячим за считанные минутыВидео

18:14

Существует ли "Орешник" на самом деле, и чем РФ ударила по Львову: что скрывает Кремль эксклюзив

17:42

Вырос на древнем вулкане более 700 лет назад - что это за город УкраиныВидео

17:28

Общение через адвокатов: сын Бекхэмов отрекся от родителей

17:25

Угроза удара "Орешником" по Киеву: эксперт раскрыл вероятный сценарий

17:17

Оккупанты сбросили бомбу на Славянск: 7 пострадавших, много разрушенийФото

Реклама
16:32

Не так стоишь и не так молишься: церковные запреты, которых не существует

16:29

"Рано говорить публично": Зеленский заинтриговал заявлением об операциях СБУ

16:26

Квиткова впервые после помолвки "спалила" нежные поцелуи с Бражко

16:11

"Шансов не будет": тревожный прогноз сроков и сценария завершения войны

15:58

ВСУ взорвали важный НПЗ и ряд "жирных" целей — Генштаб раскрыл детали

15:57

Елена-Кристина Лебедь показала фигуру после праздников и напугала поклонников

15:33

Путинистка Долина сбежала из РФ и оставила пострадавшую без квартиры

15:33

Гонки Кубка мира по биатлону: где смотреть спринты и эстафеты онлайн

15:21

Угроза катастрофического сценария в энергетике: раскрыта главная проблема

15:05

Как растопить лёд на машине и не повредить стекло: безотказные способы

15:03

Возвращение "Запутанной истории": кто получил главные роли

14:55

Зима покажет свой характер: какая погода ожидает Днепр на следующей неделе

14:27

"Готовим решения": Буданов назвал две проблемы обороноспособности Украины

14:25

Проще не придумаешь: рецепт куриных колбасок, от которых невозможно оторваться

14:12

Топ-5 джинсов зимы 2026: модели, которые подойдут всем типам фигурыВидео

14:01

Недружелюбные соседи для моркови: какие овощи и фрукты делают ее горькойВидео

13:49

Может погубить 70% урожая: чем опасна наледь на деревьях и как спасти свой сад

13:49

Снег и метель: какая погода в Харькове будет на выходных

13:09

Только три знака зодиака вскоре войдут в полосу мощного везения – кто они

13:07

Просто, вкусно и доступно: рецепт бомбического салатаВидео

Реклама
12:54

Макрон назвал цифру: сколько солдат Франция готова отправить в Украину

12:43

В Киеве остановили электротранспорт, тепло и водоснабжение - какова причина

12:36

"Мне надо Игоря бросить": жена молчуна Николаева сделала заявление о своем браке

12:21

На Полтаву надвигаются сильные морозы: синоптики назвали даты похолодания

12:20

Ризатдинова публично ответила на предложение стать новой "Холостячкой"

12:16

Деликатная причина: Бритни Спирс больше никогда не будет выступать в США

12:09

Как выбрать диван, кресла и шторы для гостиной, чтобы они не устарели через год

12:03

"Сердце болит": Олег Винник ошеломил своим неоднозначным заявлением

11:57

Россия ударила "Орешником" по Львову: в ISW назвали цели оккупантов

11:55

Россия ударила по энергетике, вводят экстренные отключения — какова ситуация

Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Новости Киева
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижки
Экономика
ТарифыКурс валютЦены на продуктыДенежная помощь
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Синоптик
Погода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодня
Интересное
Тесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломки
Новости шоу бизнеса
Ани ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапФилипп КиркоровСофия РотаруЕлена ЗеленскаяОльга Сумская
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять