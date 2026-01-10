"Отвечает требованиям": Анна Ризатдинова впервые рассказала о своем фаворите

Анна Ризатдинова не против такого знакомства.

Анна Ризатдинова заговорила о личном / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Анна Ризатдинова

Кратко:

Анна Ризатдинова поговорила о мужчинах

Кто ей симпатизирует

Украинская художественная гимнастка Анна Ризатдинова призналась, что хотела бы познакомиться с актером Тарасом Цымбалюком.

В интервью для украинского стилиста Ивана Морозова Анна подчеркнула, что он подошел бы для отношений.

"Боже, как банально. Как и вся страна сейчас хочет познакомиться с Тарасом, и я туда же. Куда не зайдешь, везде Тарас. Он отвечает вот этим требованиям сексуального мужчины с красивым телом, с тестостероном", – отметила Ризатдинова.

Анна Ризатдинова / фото: instagram.com, Анна Ризатдинова

Также в этом интервью она отметила, что не согласилась бы стать главной героиней шоу "Холостячка".

Напомним, Анна Ризатдинова родом из Симферополя и ее мама осталась жить в Крыму, поэтому видится гимнастка с ней раз в год за границей. Также спортсменка имеет сына Романа от беглого бизнесмена Александра Онищенко.

Анна Ризатдинова / инфографика: Главред

О персоне: Анна Ризатдинова Анна Ризатдинова - украинская художественная гимнастка, бронзовый призер Олимпийских игр 2016 года в индивидуальном многоборье, чемпионка мира по упражнениям с обручем (2013), многократный призер чемпионатов мира и Европы, других международных соревнований.

