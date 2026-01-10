"Отвечает требованиям": Анна Ризатдинова впервые рассказала о своем фаворите

Кратко:
- Анна Ризатдинова поговорила о мужчинах
- Кто ей симпатизирует
Украинская художественная гимнастка Анна Ризатдинова призналась, что хотела бы познакомиться с актером Тарасом Цымбалюком.
В интервью для украинского стилиста Ивана Морозова Анна подчеркнула, что он подошел бы для отношений.
"Боже, как банально. Как и вся страна сейчас хочет познакомиться с Тарасом, и я туда же. Куда не зайдешь, везде Тарас. Он отвечает вот этим требованиям сексуального мужчины с красивым телом, с тестостероном", – отметила Ризатдинова.
Также в этом интервью она отметила, что не согласилась бы стать главной героиней шоу "Холостячка".
Напомним, Анна Ризатдинова родом из Симферополя и ее мама осталась жить в Крыму, поэтому видится гимнастка с ней раз в год за границей. Также спортсменка имеет сына Романа от беглого бизнесмена Александра Онищенко.
Смотрите видео интервью Анны Ризатдиновой:
О персоне: Анна Ризатдинова
Анна Ризатдинова - украинская художественная гимнастка, бронзовый призер Олимпийских игр 2016 года в индивидуальном многоборье, чемпионка мира по упражнениям с обручем (2013), многократный призер чемпионатов мира и Европы, других международных соревнований.
