Квиткова впервые после помолвки "спалила" нежные поцелуи с Бражко

Известная блогерка Даша Квиткова показала зимние фотографии со своим женихом — футболистом Владимиром Бражко. Впервые после помолвки в сентябре пара показала в Instagram снимок с нежным поцелуем.
Квиткова выложила в соцсети подборку кадров с зимней прогулки пары с друзьями. Компания наслаждалась хорошей погодой и снегом. Для выхода Даша выбрала обьемную шапку-ушанку коричневого цвета, длинную черную куртку и светлые джинсы.
Однако самое интересное блогерка спрятала в глубине карусели — спустя несколько фотографий появилась черно-белая фотография Даши с ее избранником-футболистом. Пара слилась в нежном поцелуе на фоне заснеженных деревьев. Квиткова нежно положила руку на грудь Бражка.
Поклонники блогерки остались в восторге от образа Даши и усыпали девушку комплиментами.
"Чудесная"
"Шапка крутая"
"Невероятные фото"
О персоне: Даша Квиткова
Даша Квиткова - украинская блогерша (почти 2 млн. подписчиков в Instagram), инфлюэнсер. Получила широкую известность благодаря победе в 9 сезоне романтического реалити-шоу "Холостяк" с Никитой Добрыниным. Сейчас является одной из самых популярных девушек-блогеров в Украине. Пробует свои силы на телевидении.
