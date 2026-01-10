Укр
Квиткова впервые после помолвки "спалила" нежные поцелуи с Бражко

Кристина Трохимчук
10 января 2026, 16:26
28
Владимир Бражко сделал предложение Даше Квитковой в сентябре 2025 года.
Даша Квиткова и Владимир Бражко
Даша Квиткова и Владимир Бражко / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Даша Квиткова

Вы узнаете:

  • Даша Квиткова и Владимир Бражко пошли на зимнюю прогулку
  • Блогерка выложила фото с женихом

Известная блогерка Даша Квиткова показала зимние фотографии со своим женихом — футболистом Владимиром Бражко. Впервые после помолвки в сентябре пара показала в Instagram снимок с нежным поцелуем.

Квиткова выложила в соцсети подборку кадров с зимней прогулки пары с друзьями. Компания наслаждалась хорошей погодой и снегом. Для выхода Даша выбрала обьемную шапку-ушанку коричневого цвета, длинную черную куртку и светлые джинсы.

видео дня
Даша Квиткова - зимний лук
Даша Квиткова - зимний лук / фото: instagram.com, Даша Квиткова

Однако самое интересное блогерка спрятала в глубине карусели — спустя несколько фотографий появилась черно-белая фотография Даши с ее избранником-футболистом. Пара слилась в нежном поцелуе на фоне заснеженных деревьев. Квиткова нежно положила руку на грудь Бражка.

Поцелуй Владимира Бражко и Даши Квитковой
Поцелуй Владимира Бражко и Даши Квитковой / фото: instagram.com, Даша Квиткова

Поклонники блогерки остались в восторге от образа Даши и усыпали девушку комплиментами.

"Чудесная"

"Шапка крутая"

"Невероятные фото"

Ранее Главред сообщал, что российская певица Лариса Долина, которая прославилась благодаря своей афере с продажей квартиры в Москве, решила пойти до конца и не возвращать ее пострадавшей. Путинистка уехала из террористической РФ.

Также Анна Ризатдинова призналась, что ей предлагали принять участие в романтическом реалити "Холостячка". Ризатдинова не стала отрицать, что шоу дает огромную прибавку к популярности медийной личности, однако от участия в реалити ее остановило несколько факторов.

О персоне: Даша Квиткова

Даша Квиткова - украинская блогерша (почти 2 млн. подписчиков в Instagram), инфлюэнсер. Получила широкую известность благодаря победе в 9 сезоне романтического реалити-шоу "Холостяк" с Никитой Добрыниным. Сейчас является одной из самых популярных девушек-блогеров в Украине. Пробует свои силы на телевидении.

Даша Квиткова
