Ризатдинова публично ответила на предложение стать новой "Холостячкой"

Спортсменка рассказала, станет ли новой "Холостячкой".

Анна Ризатдинова - "Холостячка" / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Анна Ризатдинова

Украинская гимнастка Анна Ризатдинова призналась, что ей предлагали принять участие в романтическом реалити "Холостячка". Спортсменка рассказала стилисту Ивану Морозову, почему отказалась от заманчивого предложения.

Ризатдинова не стала отрицать, что шоу дает огромную прибавку к популярности медийной личности, однако от участия в реалити ее остановило несколько факторов. Прежде всего, Анна находилась в отношениях, которые не была намерена разрывать ради участия в "Холостячке". Также она отметила, что участие в проекте оставит след в биографии на всю жизнь.

Анна Ризатдинова - личная жизнь / фото: instagram.com, Анна Ризатдинова

"Меня приглашали, но на тот момент у меня были отношения и меня бы не отпустили. Ну и это неправильно было. С одной стороны, я понимаю, что рейтинги были бы невероятные. То есть это сразу моментальная популярность. Но с другой стороны, ты холостячка — на всю жизнь", — рассказала спортсменка.

Также она отметила, что участие в реалити не совпадает с ее жизненными ценностями. Анна подчеркнула, что работает с детьми и очень дорожит своей репутацией. Более того, гимнастка представляла страну на международной арене и должна вести себя соответствующе.

Анна Ризатдинова - гимнастка / фото: instagram.com, Анна Ризатдинова

"Когда ты спортсмен, поднимал флаг Украины, президент жал тебе руку, а тут ты целуешься с 20-ю мужчинами. Ну такое — не знаю", — подчеркнула Ризатдинова.

Анна Ризатдинова / инфографика: Главред

О персоне: Анна Ризатдинова Анна Ризатдинова - украинская художественная гимнастка, бронзовый призер Олимпийских игр 2016 года в индивидуальном многоборье, чемпионка мира по упражнениям с обручем (2013), многократный призер чемпионатов мира и Европы, других международных соревнований.

