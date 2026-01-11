"Ее никто не знает": как выглядит жена Леонида Кравчука

Вы узнаете:
- Появилось фото жены Леонида Кравчука
- Как экс-президент отзывался о жене
Вчера, 10 января, украинский журналист Михаил Маслий обнародовал снимок бывшей первой леди Украины – жены экс-президента Леонида Кравчука Антонины Кравчук.
На своей странице в соцсетях журналист подчеркнул, что опубликовал фото по случаю 92-летия со дня рождения Кравчука.
"На фото самая первая первая леди независимой Украины. Антонине Михайловне 3 ноября исполнилось 90. Скромная, приятная, спокойная, всегда оставалась в тени. Чуть ли не единственный раз с мужем показалась на людях в Лондоне. Протокол требовал при встрече с королевой", - написал Маслий.
Оказывается, фото сделано летом 2009 года в городе Полтаве. На снимке Антонина Кравчук позировала в белой кофте и ставила свечу в церкви.
Напомним, в одном из интервью Леонид Кравчук признавался, что его жена никогда не хотела участвовать в политической жизни.
"Она у меня человек очень дисциплинированный духовно. Очень дисциплинированный. К ней обращались журналисты с просьбой об интервью, а она говорила: "О чем?". Поэтому вся моя семья – ее никто не знает", - отмечал экс-президент.
