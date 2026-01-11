Укр
"Ее никто не знает": как выглядит жена Леонида Кравчука

Элина Чигис
11 января 2026, 10:15
90
Появилось редкое фото Антонины Кравчук.
Леонид Кравчук
Антонина Кравчук ведет непубличный образ жизни / коллаж: Главред, фото: facebook.com, Леонид Кравчук

Вы узнаете:

  • Появилось фото жены Леонида Кравчука
  • Как экс-президент отзывался о жене

Вчера, 10 января, украинский журналист Михаил Маслий обнародовал снимок бывшей первой леди Украины – жены экс-президента Леонида Кравчука Антонины Кравчук.

На своей странице в соцсетях журналист подчеркнул, что опубликовал фото по случаю 92-летия со дня рождения Кравчука.

видео дня

"На фото самая первая первая леди независимой Украины. Антонине Михайловне 3 ноября исполнилось 90. Скромная, приятная, спокойная, всегда оставалась в тени. Чуть ли не единственный раз с мужем показалась на людях в Лондоне. Протокол требовал при встрече с королевой", - написал Маслий.

Оказывается, фото сделано летом 2009 года в городе Полтаве. На снимке Антонина Кравчук позировала в белой кофте и ставила свечу в церкви.

Леонид и Антонина Кравчуки
Леонид и Антонина Кравчуки / фото: facebook.com, Михаил Маслий

Напомним, в одном из интервью Леонид Кравчук признавался, что его жена никогда не хотела участвовать в политической жизни.

"Она у меня человек очень дисциплинированный духовно. Очень дисциплинированный. К ней обращались журналисты с просьбой об интервью, а она говорила: "О чем?". Поэтому вся моя семья – ее никто не знает", - отмечал экс-президент.

