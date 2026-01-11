"Ее никто не знает": как выглядит жена Леонида Кравчука

Появилось редкое фото Антонины Кравчук.

https://stars.glavred.info/ee-nikto-ne-znaet-kak-vyglyadit-zhena-leonida-kravchuka-10731311.html Ссылка скопирована

Антонина Кравчук ведет непубличный образ жизни / коллаж: Главред, фото: facebook.com, Леонид Кравчук

Вы узнаете:

Появилось фото жены Леонида Кравчука

Как экс-президент отзывался о жене

Вчера, 10 января, украинский журналист Михаил Маслий обнародовал снимок бывшей первой леди Украины – жены экс-президента Леонида Кравчука Антонины Кравчук.

На своей странице в соцсетях журналист подчеркнул, что опубликовал фото по случаю 92-летия со дня рождения Кравчука.

видео дня

"На фото самая первая первая леди независимой Украины. Антонине Михайловне 3 ноября исполнилось 90. Скромная, приятная, спокойная, всегда оставалась в тени. Чуть ли не единственный раз с мужем показалась на людях в Лондоне. Протокол требовал при встрече с королевой", - написал Маслий.

Оказывается, фото сделано летом 2009 года в городе Полтаве. На снимке Антонина Кравчук позировала в белой кофте и ставила свечу в церкви.

Леонид и Антонина Кравчуки / фото: facebook.com, Михаил Маслий

Напомним, в одном из интервью Леонид Кравчук признавался, что его жена никогда не хотела участвовать в политической жизни.

"Она у меня человек очень дисциплинированный духовно. Очень дисциплинированный. К ней обращались журналисты с просьбой об интервью, а она говорила: "О чем?". Поэтому вся моя семья – ее никто не знает", - отмечал экс-президент.

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Последние новости шоу-бизнеса

Отметим, как сообщал Главред, известный кулинар и ресторатор Евгений Клопотенко поделился с поклонниками радостной новостью. Как стало известно из соцсетей Евгения, он сделал предложение своей возлюбленной Екатерине Воскресенской.

А также известная певица Алина Гросу 10 января рассказала о беременности. На своей странице в соцсетях артистка опубликовала видео, на котором показалась с округлым животиком и мужем, но снова не показала его лицо.

Вас может заинтересовать:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред