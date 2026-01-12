Крепкая позиция Украины и перестановка конкурентов: кого видят победителем Евровидения-2026

Читайте больше:
15 января Украина впервые представит 10 песен, которые в финале Национального отбора на Евровидение-2026 будут бороться за право представить Украину на конкурсе в Вене, Австрия, в мае. Сам Нацотбор состоится 7 февраля.
На данный момент из 35 стран-участниц с конкурсантами и песнями определились лишь три, но это не мешает букмекерам делать первые прогнозы, кто станет победителем Евровидения-2026. Примечательно, что тройка лидеров, в которую входит Украина, за неделю не изменилась. Однако в первой десятке образовалось заметное передвижение.
Так с пятого места Италия поднялась на четвертое, а Люксембург из топ-5 вытеснил Финляндию на позицию ниже. Также сейчас в десятке Норвегия, Болгария, Бельгия и Франция.
Евровидение-2026
Евровидение-2026 - 70-ый ежегодный международный музыкальный конкурс. Он состоится весной 2026 года в Австрии в связи с победой австрийского певца JJ с песней "Wasted Love" на соревновании в 2025-ом.
