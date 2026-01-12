Укр
Сын известной актрисы пошел на отчаянный шаг ради мобилизации в ВСУ — детали

Кристина Трохимчук
12 января 2026, 10:16
Сын Риммы Зюбиной сделал серьезную операцию.
Римма Зюбина рассказала о сыне-военном
Римма Зюбина рассказала о сыне-военном / коллаж: Главред, фото: facebook.com, Римма Зюбина

Вы узнаете:

  • Сын Риммы Зюбиной ушел добровольцем в армию
  • Как он готовился к этому

Известная украинская актриса Римма Зюбина поделилась самоотверженным поступком сына, который мечтал защищать страну в рядах ВСУ. Даниил не смог мобилизироваться с первой попытки, сообщила артистка в интервью "ИПсО и люди".

По словам Риммы, у ее сына была непоколебимая мотивация внести свой вклад в защиту страны от российских оккупантов.

"Война в стране", — так просто он объяснил свое решение.

Сын Риммы Зюбиной служит в ВСУ
Сын Риммы Зюбиной служит в ВСУ / фото: facebook.com, Римма Зюбина

С первого раза мобилизироваться у Даниила не получилось. У парня были проблемы со здоровьем, которые он решил радикальным путем. Сын актрисы решился на операцию на глаза, чтобы улучшить зрение до показателей, позволяющих быть пригодным к военной службе. Даниил оплатил оперативное вмешательство из собственного кармана, потратив около 30 тысяч гривен.

Актриса сообщила, что ее сын хотел мобилизироваться с 2024 года и до официального вступления на службу сопровождал иностранных журналистов на прифронтовые территории как переводчик. Даниил помогал показывать миру преступления российской армии в Буче и Ирпене, которые в тот момент еще были серой зоной. О своих поездках парень не всегда рассказывал матери, чтобы она не волновалась.

Римма Зюбина - актриса
Римма Зюбина - актриса / фото: facebook.com, Национальный театр имени Марии Заньковецкой

Напомним, что Римма Зюбина сообщила о мобилизации 27-летнего сына в начале 2025 года. Актриса отметила, что теперь получила особый статус матери военного и чувствует поддержку украинского общества.

Про персону: Римма Зюбина

Римма Анатольевна Зюбина – украинская актриса, телеведущая и общественная активистка, сообщает Википедия. Исполнительница главной роли Дарьи в фильме "Гнездо горлицы". Ведущая программы "По обеду шоу" на UA: Первый (2018-2019), шоу "Новый День" на телеканале "Прямой" (2019). Голос "Радио Культура".
Обладательница премии "Золотой волчок" в номинации "Лучшая женская роль" за роль Дарьи в фильме "Гнездо горлицы" (2016). Также за эту роль награждена специальным отличием на Международном кинофестивале в Мангейме/Германия/2016 и на Международном кинофестивале "Любовь – это безумие" в Варне/Болгария/2017 за лучшую женскую роль. Двухразовая лауреатка театральной премии "Киевская пектораль" (2004, 2008).
В марте 2014 года актриса заявила, что больше не будет сотрудничать в кино/телепроектах производства России. Принципиально отказывается от получения государственной награды "Заслуженная артистка".

