Зиброва довели в сети из-за Степана Гиги: "Мой последний комментарий"

Певец оправдался из-за отсутствия на похоронах Степана Гиги.

Павел Зибров не пошел на похорон Степана Гиги / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Павел Зибров

Павла Зиброва захейтили за игнорирование похорон Степана Гиги

Как певец объяснил свое отсутствие на прощании

Известный певец Павел Зибров резко ответил поклонникам, которые обвинили его в игнорировании похорон Народного артиста Украины Степана Гиги. Зибров пояснил в Instagram, по какой причине пропустил прощание с легендой украинской сцены.

Певец выложил в сториз комментарий, который появился под его постом. Павла упрекнули в том, что во время прощания со Степаном Гигой он отдыхал в Трускавце. Несмотря на то, что Зибров якобы находился рядом со Львовом, он не приехал на похороны народного артиста.

Степан Гига умер / фото: instagram.com, Степан Гига

"Никогда не нравился, а после того, как он не приехал на прощание к Степану Гиге, будучи в Трускавце рядом совсем, презираю такого певца!", — написала подписчица.

Артист резко ответил на подозрения поклонников. Он опроверг информацию о том, что во время прощания с коллегой находился на отдыхе, и заявил, что выразил достаточное уважение семье Степана Гиги.

"Вы лично видели меня в Трускавце? Есть фото/видеофиксация? Нет? Правильно, потому что в Трускавце я был последний раз три месяца назад и по уважительным причинам не был на похоронах. Выразил соболезнования родным, приеду, как будет возможность", — ответил Зибров.

Павел Зибров - певец / фото: instagram.com, Павел Зибров

Также Павел отметил, что устал от бездоказательных обвинений. Певец подчеркнул, что больше не будет комментировать эту ситуацию.

"Уже устал читать о себе бессмысленные вещи. Мой единственный комментарий на эту тему", — подытожил артист.

О персоне: Павел Зибров Павел Зибров - украинский певец, композитор, Народный артист Украины. Написал более 500 песен для себя и других артистов. За свою карьеру выпустил 15 альбомов и более 20 клипов. На большой сцене с 1986 года.

