Зиброва довели в сети из-за Степана Гиги: "Мой последний комментарий"

Известный певец Павел Зибров резко ответил поклонникам, которые обвинили его в игнорировании похорон Народного артиста Украины Степана Гиги. Зибров пояснил в Instagram, по какой причине пропустил прощание с легендой украинской сцены.
Певец выложил в сториз комментарий, который появился под его постом. Павла упрекнули в том, что во время прощания со Степаном Гигой он отдыхал в Трускавце. Несмотря на то, что Зибров якобы находился рядом со Львовом, он не приехал на похороны народного артиста.
"Никогда не нравился, а после того, как он не приехал на прощание к Степану Гиге, будучи в Трускавце рядом совсем, презираю такого певца!", — написала подписчица.
Артист резко ответил на подозрения поклонников. Он опроверг информацию о том, что во время прощания с коллегой находился на отдыхе, и заявил, что выразил достаточное уважение семье Степана Гиги.
"Вы лично видели меня в Трускавце? Есть фото/видеофиксация? Нет? Правильно, потому что в Трускавце я был последний раз три месяца назад и по уважительным причинам не был на похоронах. Выразил соболезнования родным, приеду, как будет возможность", — ответил Зибров.
Также Павел отметил, что устал от бездоказательных обвинений. Певец подчеркнул, что больше не будет комментировать эту ситуацию.
"Уже устал читать о себе бессмысленные вещи. Мой единственный комментарий на эту тему", — подытожил артист.
О персоне: Павел Зибров
Павел Зибров - украинский певец, композитор, Народный артист Украины. Написал более 500 песен для себя и других артистов. За свою карьеру выпустил 15 альбомов и более 20 клипов. На большой сцене с 1986 года.
