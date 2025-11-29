"Звучит прилет в твой дом": Кошмал поделилась пережитым во время обстрела Киева

Вы узнаете:
- Анна Кошмал рассказала про удар РФ по ее дому
- Какими были последствия атаки
Украинская актриса Анна Кошмал рассказала о страшном эпизоде российской атаки на Киев в ночь на 29 ноября. Как поделилась знаменитость в Instagram, от прилета пострадал ее дом.
Кошмал раскрыла детали произошедшего в Stories. Она назвала минувшую ночь ужасной. Российский удар пришелся совсем рядом с жильем актрисы.
"Еще одна ужасная ночь. Сегодня было совсем близко, попадание в соседний подъезд. Сгорела такая же как и у нас квартира", — рассказала Анна.
Во время удара в квартире вместе с актрисой находились ее маленькие дети. Знаменитость не стала скрывать, насколько морально тяжело пришлось ее семье после пережитого.
"Дети перепугались. Теперь и мы знаем как звучит прилет в твой дом", — поделилась Кошмал.
Российская атака 29 ноября — реакция звезд
После массированной атаки на Киев 29 ноября украинские звезды поделились ужасающими деталями ночи. Женя Кот показал из своего окна сильный пожар, разгоревшийся возле соседнего дома, а его жена Наталья Татаринцева опубликовала трогательное фото их дочери, спящей в домашнем укрытии. Наиболее эмоционально отреагировала Кристина Решетник, которая призналась, что из-за постоянного шума и обстрелов всерьез задумалась о переезде из района.
Ранее Главред сообщал, что украинская певица Тина Кароль показала своего повзрослевшего сына Вениамина во время редкой встречи. Кароль продемонстрировала свою соблазнительную фигуру в облегающем сером костюме.
Также в ночь на 29 ноября страна-террорист Россия активно атаковала Украину дронами, а утром нанесла мощный удар по Киеву. Хореограф Илона Гвоздева показала себя после тяжелой ночи и описала свое психологическое состояние.
О персоне: Анна Кошмал
Анна Кошмал - украинская актриса театра, кино и озвучки. Первую всеукраинскую популярность ей принесла роль Жени в сериале "Сваты". На ее счету более 40 ролей. Самые известные работы - "Слуга народу", "Село на мільйон", "Будиночок на щастя", "Великі Вуйки", "Папік 2" и пр.
