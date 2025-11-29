"Звучит прилет в твой дом": Кошмал поделилась пережитым во время обстрела Киева

Ночной удар по Киеву 29 ноября стал испытанием для семьи актрисы.

Анна Кошмал / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Анна Кошмал

Анна Кошмал рассказала про удар РФ по ее дому

Какими были последствия атаки

Украинская актриса Анна Кошмал рассказала о страшном эпизоде российской атаки на Киев в ночь на 29 ноября. Как поделилась знаменитость в Instagram, от прилета пострадал ее дом.

Кошмал раскрыла детали произошедшего в Stories. Она назвала минувшую ночь ужасной. Российский удар пришелся совсем рядом с жильем актрисы.

"Еще одна ужасная ночь. Сегодня было совсем близко, попадание в соседний подъезд. Сгорела такая же как и у нас квартира", — рассказала Анна.

Анна Кошмал / фото: instagram.com, Анна Кошмал

Во время удара в квартире вместе с актрисой находились ее маленькие дети. Знаменитость не стала скрывать, насколько морально тяжело пришлось ее семье после пережитого.

"Дети перепугались. Теперь и мы знаем как звучит прилет в твой дом", — поделилась Кошмал.

Анна Кошмал с сыном и дочерью / instagram.com/smorkovkina

Российская атака 29 ноября — реакция звезд

После массированной атаки на Киев 29 ноября украинские звезды поделились ужасающими деталями ночи. Женя Кот показал из своего окна сильный пожар, разгоревшийся возле соседнего дома, а его жена Наталья Татаринцева опубликовала трогательное фото их дочери, спящей в домашнем укрытии. Наиболее эмоционально отреагировала Кристина Решетник, которая призналась, что из-за постоянного шума и обстрелов всерьез задумалась о переезде из района.

Анна Кошмал / инфографика: Главред

О персоне: Анна Кошмал Анна Кошмал - украинская актриса театра, кино и озвучки. Первую всеукраинскую популярность ей принесла роль Жени в сериале "Сваты". На ее счету более 40 ролей. Самые известные работы - "Слуга народу", "Село на мільйон", "Будиночок на щастя", "Великі Вуйки", "Папік 2" и пр.

