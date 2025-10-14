Настя Каменских располнела в США - как она сейчас выглядит

Настя Каменских показывает поклонникам свою жизнь.

Настя Каменских изменилась в США / коллаж: Главред, фото: instagram.com

Настя Каменских показала свой образ

Фигура артистки изменилась

Украинская известная певица Настя Каменских, которая перебралась жить в США после языкового скандала, поделилась с подписчиками, как она подбирает одежду.

На своей странице в соцсетях знаменитость рассказала, что для нее этот процесс является терапией.

"Начинаем неделю с небольшой стильной терапии. Оцените образ, если бы вы тоже его носили", – отметила Настя.

Настя Каменских в стильном образе / фото: instagram.com, Настя Каменских

На кадрах Каменских позировала в белой прозрачной блузке и коричневой юбке с пайетками, также образ она дополнила туфлями на каблуке и бежевой сумкой.

А вот в комментариях поклонники отметили, что фигура певицы изменилась.

"Америка положительно влияет на Настю. Становится пышнее… Красоты должно быть много",

"Невероятная красавица!",

"А ножки какие", - написали подписчики.

Настя Каменских осталась без контракта / фото: instagram.com, Настя Каменских

Скандал с Настей Каменских

Недавно Настя Каменских выступила на концерте в Майами и спела свои русскоязычные песни, а затем начала общаться с публикой на языке страны-террориста РФ.

"Неважно, какого цвета у тебя кожа, неважно, на каком языке ты говоришь. Есть один язык, который понимает весь мир, – любовь. Самое главное чувство в мире. Правда, Майами?" – сказала Каменских.

После этого украинцы массово начали обращаться к бренду "Золотий вік", у которого был рекламный контракт с певицей. В результате, бренд досрочно разорвал с ней сотрудничество.

Настя Каменских / инфографика: Главред

Отметим, как сообщал Главред, Настя Каменских была лицом бренда "Золотий вік" еще с 2021 года. По даным СМИ, бренд мог платить артистке до миллиона долларов в год. По мнению маркетолога Александры Клейно из агентства Media Maker, певица "потеряла очень много денег".

А также Настя Каменских, которая перебралась жить в США после языкового скандала, попала в немилость подписчиков. Украинцы сравнили артистку с предательницей Ани Лорак.

О персоне: Настя Каменских Настя Каменских — украинская певица и телеведущая. Сейчас она работает под творческим псевдонимом NK, который ознаменовал начало ее сольной карьеры. Всего за два года Насти Каменских удалось выйти на международную музыкальную арену и поработать с мировыми звездами в музыке. Ее дебютный англо-испаноязычный трек NK "Peligroso" возглавил чарты Billboard, Music Choice, MTV, HTV.

