Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Stars

Настя Каменских располнела в США - как она сейчас выглядит

Элина Чигис
14 октября 2025, 21:38
158
Настя Каменских показывает поклонникам свою жизнь.
Настя Каменских
Настя Каменских изменилась в США / коллаж: Главред, фото: instagram.com

Кратко:

  • Настя Каменских показала свой образ
  • Фигура артистки изменилась

Украинская известная певица Настя Каменских, которая перебралась жить в США после языкового скандала, поделилась с подписчиками, как она подбирает одежду.

На своей странице в соцсетях знаменитость рассказала, что для нее этот процесс является терапией.

видео дня

"Начинаем неделю с небольшой стильной терапии. Оцените образ, если бы вы тоже его носили", – отметила Настя.

Настя Каменских в стильном образе
Настя Каменских в стильном образе / фото: instagram.com, Настя Каменских

На кадрах Каменских позировала в белой прозрачной блузке и коричневой юбке с пайетками, также образ она дополнила туфлями на каблуке и бежевой сумкой.

А вот в комментариях поклонники отметили, что фигура певицы изменилась.

"Америка положительно влияет на Настю. Становится пышнее… Красоты должно быть много",

"Невероятная красавица!",

"А ножки какие", - написали подписчики.

Настя Каменских осталась без контракта
Настя Каменских осталась без контракта / фото: instagram.com, Настя Каменских

Скандал с Настей Каменских

Недавно Настя Каменских выступила на концерте в Майами и спела свои русскоязычные песни, а затем начала общаться с публикой на языке страны-террориста РФ.

"Неважно, какого цвета у тебя кожа, неважно, на каком языке ты говоришь. Есть один язык, который понимает весь мир, – любовь. Самое главное чувство в мире. Правда, Майами?" – сказала Каменских.

После этого украинцы массово начали обращаться к бренду "Золотий вік", у которого был рекламный контракт с певицей. В результате, бренд досрочно разорвал с ней сотрудничество.

Настя Каменских
Настя Каменских / инфографика: Главред

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Настя Каменских - последние новости по теме

Отметим, как сообщал Главред, Настя Каменских была лицом бренда "Золотий вік" еще с 2021 года. По даным СМИ, бренд мог платить артистке до миллиона долларов в год. По мнению маркетолога Александры Клейно из агентства Media Maker, певица "потеряла очень много денег".

А также Настя Каменских, которая перебралась жить в США после языкового скандала, попала в немилость подписчиков. Украинцы сравнили артистку с предательницей Ани Лорак.

Вас может заинтересовать:

О персоне: Настя Каменских

Настя Каменских — украинская певица и телеведущая. Сейчас она работает под творческим псевдонимом NK, который ознаменовал начало ее сольной карьеры. Всего за два года Насти Каменских удалось выйти на международную музыкальную арену и поработать с мировыми звездами в музыке. Ее дебютный англо-испаноязычный трек NK "Peligroso" возглавил чарты Billboard, Music Choice, MTV, HTV.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

шоу-бизнес Настя Каменских новости шоу бизнеса
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Трамп анонсировал коллапс в России и намекнул на новое оружие для Украины

Трамп анонсировал коллапс в России и намекнул на новое оружие для Украины

23:02Мир
Часть Киева погрузилась в темноту: в ДТЭК сказали, когда появится свет

Часть Киева погрузилась в темноту: в ДТЭК сказали, когда появится свет

21:50Украина
Трамп не сможет завершить войну в Украине, с Путиным надо говорить иначе - CNN

Трамп не сможет завершить войну в Украине, с Путиным надо говорить иначе - CNN

21:05Мир
Реклама

Популярное

Ещё
Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинках с трактористом за 75 секунд

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинках с трактористом за 75 секунд

Китайский гороскоп на завтра 15 октября: Тиграм - потери, Свиньям - вызовы

Китайский гороскоп на завтра 15 октября: Тиграм - потери, Свиньям - вызовы

Гороскоп на завтра 15 октября: Скорпионам - конфликт, Девам - повышение

Гороскоп на завтра 15 октября: Скорпионам - конфликт, Девам - повышение

Мобилизация в Украине усилится: по каким спискам будут призывать и что изменится

Мобилизация в Украине усилится: по каким спискам будут призывать и что изменится

"Ее сгребут и уберут": будущее предательницы Повалий в РФ под угрозой

"Ее сгребут и уберут": будущее предательницы Повалий в РФ под угрозой

Последние новости

23:10

Сюрприз после мойки: механик назвал привычку, которая убивает двигатель быстрее пробега

23:02

Трамп анонсировал коллапс в России и намекнул на новое оружие для Украины

22:28

Меня разрывает: Джамала в ужасе из-за песен-претендентов на Нацотбор Евровидения

21:57

Осенняя кампания РФ: полковник запаса раскрыл сценарии второй волны наступления

21:56

"Некогда заниматься": предательница Лолита отреклась от дочери

Главред в телеграм — новости Украины в режиме онлайн

21:53

"Я выбрала спокойствие": предательница Яна Соломко оправдалась за свой выбор

21:51

Украинская Атлантида: что лежит на дне Днепра

21:50

Часть Киева погрузилась в темноту: в ДТЭК сказали, когда появится свет

21:38

Настя Каменских располнела в США - как она сейчас выглядит

Реклама
21:34

Почему Трамп начал говорить о Tomahawk для Украины - раскрыт план Белого дома

21:20

Почему нельзя выключать кондиционер зимой: одну ошибку совершают многие водители

21:05

В узорах украинской вышиванки зашифрован тайный код: что он означает

21:05

Трамп не сможет завершить войну в Украине, с Путиным надо говорить иначе - CNN

21:03

Ольга Сумская сделала важное признание - причина

20:52

Ломаченко може знову вийти на ринг: суперником може стати легенда боксу

20:42

Влупят сильные заморозки: синоптики объявили штормовое предупреждение

20:32

"Мне жаль": актер Алек Болдуин попал в аварию — подробности

20:20

Есть три важных условия: в ОП высказались о завершении войны в Украине

20:13

Почему волосы быстро пачкаются: большинство людей делает одну ошибку в душе

20:02

Две недели украинской истории просто исчезли - историк объяснил, что произошлоВидео

Реклама
19:55

"Ловушка, которую не ожидали" — военный раскрыл роковой просчет врага

19:33

Школьник поймал рыбу гигантского размера и удивил Сеть: кадры рекордного улова

19:25

"Мне уже тяжело": Киркоров признался, почему отказывается от длительных гастролей

19:24

Вместо Труханова: Зеленский анонсировал новые кадровые назначения в ОдессеВидео

19:10

Потери оккупантов на фронте резко взлетели: причинамнение

19:07

Лишение гражданства мэра Одессы Труханова: в СБУ раскрыли новые детали

18:49

"Природный порошок" для грядок: как сделать землю рыхлой без перекопки

18:37

Похожий на букет кружев: украинка нашла редкий гриб из Красной книги, фото

18:30

Цены на продукты бьют рекорды: назван список лидеров подорожания

18:23

"Украина должна получить все": в США анонсировали поставку мощного оружия Киеву

18:19

В 9 регионах вводят экстренные отключения света - Минэнерго

18:11

Мобилизация в Украине усилится: по каким спискам будут призывать и что изменится

18:04

Знают ли птицы, сколько яиц у них в гнездах: неожиданный ответ орнитологов

17:58

"Наложенный платеж" и "более того": популярные выражения, которые мы говорим неправильноВидео

17:37

Люди заливают Coca-Cola в унитаз и остаются в восторге: в чем скрытый смыслВидео

17:15

"Начинаются проблемы": в Польше больше не могут принимать беженцев из Украины

16:51

Помнят каждую мелочь: в какие ТОП-4 даты рождаются люди с уникальным умом

16:38

Дворец больше не может скрывать болезнь: король готовится передать корону сыну

16:24

Почему 15 октября нельзя оставлять на столе недоеденный хлеб: какой церковный праздник

16:23

РФ выбрала 3 города и готова нанести массированный удар: названа дата

Реклама
16:08

Доллар и евро резко взлетели вверх: новый курс валют на 15 октября

15:54

Труханов, Царев и не только: Зеленский подписал указы о лишении гражданстваВидео

15:53

Кто сгорит и возродится: ТОП-4 знака зодиака, которым улыбнется судьба в октябре

15:43

На Солнце было 16 вспышек: Украину накрыла жесткая магнитная буря

15:43

Tomahawk для Украины: стало известно, сколько ракет может передать США

15:37

Больше никто не будет надоедать: как блокировать спам-звонки

15:03

Температура упадет ниже нуля: на Украину надвигается холодная погода

14:55

Пряталась прямо в траве: под Киевом нашли громадную змею

14:49

Смертельная зона значительно выросла: Сырский рассказал о проблемах на фронте

14:38

В роду есть прорицатели и ведьмы: какие фамилии указывают на "магические" корни

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп Таро
Мода и красота
Советы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости моды
Лайфхаки и хитрости
Все о салеУборкаАвтоСтиркаКомнатные растения
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
Новости шоу бизнеса
Максим ГалкинЕлена ЗеленскаяНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруАни ЛоракОльга СумскаяКейт МиддлтонФилипп КиркоровАлла Пугачева
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиЗакускиПраздничное менюСалаты
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе

©2002-2025, Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять