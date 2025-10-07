"Это под Москвой": Настя Каменских попала в новый скандал

Настя Каменских провела время на природе.

Настя Каменских перебралась жить в США / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Настя Каменских

Кратко:

Настя Каменских насобирала грибов

Что она сообщила поклонникам

Украинская известная певица Настя Каменских, которая после языкового скандала решила строить карьеру в США, поделилась новыми кадрами.

На своей странице в Instagram Каменских показала, как проводит время.

"Момент, который следует запомнить", – отметила артистка.

Оказалось, Настя отправилась на сбор грибов и показала, какой гриб она "наохотила".

Настя Каменских на отдыхе / фото: скрин instagram.com, Настя Каменских

"Что делает тебя счастливой? Я" – написала певица.

Но не все поклонники порадовались за артистку и припомнили ей языковый скандал.

"Настя, а почему вы перестали разговаривать? Не знаете на каком языке выходить к нам?";

"Это под Москвой";

"Поганки собирай, вам, россиянам, это полезно", - написали подписчики.

Настя Каменских переехала жить в США / фото: instagram.com, Настя Каменских

Скандал с Настей Каменских

Недавно Настя Каменских выступила на концерте в Майами и спела свои русскоязычные песни, а затем начала общаться с публикой на языке страны-террориста РФ.

"Неважно, какого цвета у тебя кожа, неважно, на каком языке ты говоришь. Есть один язык, который понимает весь мир, – любовь. Самое главное чувство в мире. Правда, Майами?" – сказала Каменских.

После этого украинцы массово начали обращаться к бренду "Золотий вік", у которого был рекламный контракт с певицей. В результате, бренд досрочно разорвал с ней сотрудничество.

Настя Каменских / инфографика: Главред

Настя Каменских - последние новости по теме

Отметим, как сообщал Главред, Настя Каменских была лицом бренда "Золотий вік" еще с 2021 года. По даным СМИ, бренд мог платить артистке до миллиона долларов в год. По мнению маркетолога Александры Клейно из агентства Media Maker, певица "потеряла очень много денег".

А также Настя Каменских, которая перебралась жить в США после языкового скандала, попала в немилость подписчиков. Украинцы сравнили артистку с предательницей Ани Лорак.

О персоне: Настя Каменских Настя Каменских — украинская певица и телеведущая. Сейчас она работает под творческим псевдонимом NK, который ознаменовал начало ее сольной карьеры. Всего за два года Насти Каменских удалось выйти на международную музыкальную арену и поработать с мировыми звездами в музыке. Ее дебютный англо-испаноязычный трек NK "Peligroso" возглавил чарты Billboard, Music Choice, MTV, HTV.

