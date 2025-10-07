"Это под Москвой": Настя Каменских попала в новый скандал

Кратко:
- Настя Каменских насобирала грибов
- Что она сообщила поклонникам
Украинская известная певица Настя Каменских, которая после языкового скандала решила строить карьеру в США, поделилась новыми кадрами.
На своей странице в Instagram Каменских показала, как проводит время.
"Момент, который следует запомнить", – отметила артистка.
Оказалось, Настя отправилась на сбор грибов и показала, какой гриб она "наохотила".
"Что делает тебя счастливой? Я" – написала певица.
Но не все поклонники порадовались за артистку и припомнили ей языковый скандал.
"Настя, а почему вы перестали разговаривать? Не знаете на каком языке выходить к нам?";
"Это под Москвой";
"Поганки собирай, вам, россиянам, это полезно", - написали подписчики.
Скандал с Настей Каменских
Недавно Настя Каменских выступила на концерте в Майами и спела свои русскоязычные песни, а затем начала общаться с публикой на языке страны-террориста РФ.
"Неважно, какого цвета у тебя кожа, неважно, на каком языке ты говоришь. Есть один язык, который понимает весь мир, – любовь. Самое главное чувство в мире. Правда, Майами?" – сказала Каменских.
После этого украинцы массово начали обращаться к бренду "Золотий вік", у которого был рекламный контракт с певицей. В результате, бренд досрочно разорвал с ней сотрудничество.
Отметим, как сообщал Главред, Настя Каменских была лицом бренда "Золотий вік" еще с 2021 года. По даным СМИ, бренд мог платить артистке до миллиона долларов в год. По мнению маркетолога Александры Клейно из агентства Media Maker, певица "потеряла очень много денег".
А также Настя Каменских, которая перебралась жить в США после языкового скандала, попала в немилость подписчиков. Украинцы сравнили артистку с предательницей Ани Лорак.
