Потап оставил Настю Каменских и уехал - что у них происходит

Кратко:
- Потап уехал в Майами
- Какие у не там планы
Украинский рэпер и продюсер Потап, который сбежал за границу еще в начале полномасштабной войны в Украине, приехал из Нью-Йорка в Майами.
Как рассказал Потап в своих соцсетях, он решил открыть еще один бизнес.
"Мы едем в Майами – в наш офис "Mozgi AI" во Флориде. Скоро поделюсь подробностями еще об одном бизнесе, который мы открываем в этом штате параллельно с работой в креативной индустрии. Обіцяю, это будет опасно", – сообщил Потап.
Беглец опубликовал снимок со своим партнером Сергеем Маковцем в оригинальных костюмах, назвав их вариантом официального костюма для бизнеса.
"А что за наряд на этих фотографиях? Это наш вариант делового костюма для людей, которые продвигают и создают новые технологии в индустрии развлечений", - отметил продюсер.
Отметим, жена Потапа – певица Настя Каменских – сейчас находится в Нью-Йорке и, скорее всего, рэпер улетел строить бизнес без нее.
Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.
Потап - последние новости по теме
Отметим, как сообщал Главред, рэпер Потап недавно сменил свое сценическое имя, после чего его раскритиковали поклонники. Артист также, по его словам, стал представителем Восточной Европы.
А также Потап продолжает ездить по всему миру, как он сообщает, продвигая украинскую культуру. Недавно он предлагал прохожим в Валенсии водку, за что украинцы предложили лишить беглеца украинского гражданства.
Вас может заинтересовать:
- Даже говорить о ней не хочет: что Сумская рассказала о старшей дочери-молчуньи
- "Самозванка": всплыла правда о браке молчуна Игоря Николаева
- Известный украинский актер публично послал Тараса Цымбалюка - что случилось
О персоне: Потап
Алексей Андреевич Потапенко (сценическое имя - Потап) - украинский продюсер, автор и исполнитель песен, режиссёр, сценарист, композитор, телеведущий, мастер спорта по водному поло, Заслуженный артист Украины (2020). Участник и продюсер таких музыкальных коллективов, как "Потап и Настя", "Время и Стекло", MOZGI и др., вместе с которыми написал и выпустил более 300 песен, сообщает "Википедия".
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред