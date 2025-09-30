Потап оставил Настю Каменских и уехал - что у них происходит

Потап продолжает удивлять своими поступками.

Потап - чем занимается / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Потап

Украинский рэпер и продюсер Потап, который сбежал за границу еще в начале полномасштабной войны в Украине, приехал из Нью-Йорка в Майами.

Как рассказал Потап в своих соцсетях, он решил открыть еще один бизнес.

"Мы едем в Майами – в наш офис "Mozgi AI" во Флориде. Скоро поделюсь подробностями еще об одном бизнесе, который мы открываем в этом штате параллельно с работой в креативной индустрии. Обіцяю, это будет опасно", – сообщил Потап.

Потап с партнером / фото: скрин instagram.com, Потап

Беглец опубликовал снимок со своим партнером Сергеем Маковцем в оригинальных костюмах, назвав их вариантом официального костюма для бизнеса.

"А что за наряд на этих фотографиях? Это наш вариант делового костюма для людей, которые продвигают и создают новые технологии в индустрии развлечений", - отметил продюсер.

Потап и Настя Каменских / instagram.com/realpotap

Отметим, жена Потапа – певица Настя Каменских – сейчас находится в Нью-Йорке и, скорее всего, рэпер улетел строить бизнес без нее.

Потап / инфографика: Главред

Отметим, как сообщал Главред, рэпер Потап недавно сменил свое сценическое имя, после чего его раскритиковали поклонники. Артист также, по его словам, стал представителем Восточной Европы.

А также Потап продолжает ездить по всему миру, как он сообщает, продвигая украинскую культуру. Недавно он предлагал прохожим в Валенсии водку, за что украинцы предложили лишить беглеца украинского гражданства.

О персоне: Потап Алексей Андреевич Потапенко (сценическое имя - Потап) - украинский продюсер, автор и исполнитель песен, режиссёр, сценарист, композитор, телеведущий, мастер спорта по водному поло, Заслуженный артист Украины (2020). Участник и продюсер таких музыкальных коллективов, как "Потап и Настя", "Время и Стекло", MOZGI и др., вместе с которыми написал и выпустил более 300 песен, сообщает "Википедия".

