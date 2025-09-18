Потап раскрыл правду, куда на самом деле исчезла Настя Каменских

Муж NK рассекретил ее местоположение.

Настя Каменских где сейчас - Потап раскрыл правду о певице / коллаж: Главред, фото: instagram.com/realpotap, instagram.com/kamenskux

Настя Каменских выехала за границу

Потап случайно раскрыл, где сейчас его жена

Настя Каменских покинула Украину после досрочного разрыва контракта с известным ювелирным брендом. Причиной тому стали выступления певицы за границей на русском языке. "Неважно, какого цвета у тебя кожа, неважно, на каком языке ты говоришь. Есть один язык, который понимает весь мир, – любовь. Самое главное чувство в мире", - заявила она тогда.

Сейчас Каменских, вероятно, находится в США. Там же строит бизнес ее муж - артист и музыкальный продюсер Алексей Потапенко. Потап и Настя не объявляли о своем воссоединении.

Впрочем, о том, что пара снова вместе, стало понятно благодаря видео, которое недавно появилось на странице Потапенко в Instagram. В кадре мелькает Мими - любимая собачка Насти Каменских.

О своих дальнейших планах Потап и NK пока не говорят публично.

Настя Каменских где сейчас - Потап раскрыл правду о певице / instagram.com/realpotap

О персоне: Настя Каменских Настя Каменских — украинская певица и телеведущая. Сейчас она работает под творческим псевдонимом NK, который ознаменовал начало ее сольной карьеры. Всего за два года Насти Каменских удалось выйти на международную музыкальную арену и поработать с мировыми звездами в музыке. Ее дебютный англо-испаноязычный трек NK "Peligroso" возглавил чарты Billboard, Music Choice, MTV, HTV.

