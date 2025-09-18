Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Stars

Потап раскрыл правду, куда на самом деле исчезла Настя Каменских

Анна Подгорная
18 сентября 2025, 01:30
12
Муж NK рассекретил ее местоположение.
Потап, Настя Каменских
Настя Каменских где сейчас - Потап раскрыл правду о певице / коллаж: Главред, фото: instagram.com/realpotap, instagram.com/kamenskux

Вкратце:

  • Настя Каменских выехала за границу
  • Потап случайно раскрыл, где сейчас его жена

Настя Каменских покинула Украину после досрочного разрыва контракта с известным ювелирным брендом. Причиной тому стали выступления певицы за границей на русском языке. "Неважно, какого цвета у тебя кожа, неважно, на каком языке ты говоришь. Есть один язык, который понимает весь мир, – любовь. Самое главное чувство в мире", - заявила она тогда.

Сейчас Каменских, вероятно, находится в США. Там же строит бизнес ее муж - артист и музыкальный продюсер Алексей Потапенко. Потап и Настя не объявляли о своем воссоединении.

видео дня

Впрочем, о том, что пара снова вместе, стало понятно благодаря видео, которое недавно появилось на странице Потапенко в Instagram. В кадре мелькает Мими - любимая собачка Насти Каменских.

О своих дальнейших планах Потап и NK пока не говорят публично.

Потап и Каменских снова вместе
Настя Каменских где сейчас - Потап раскрыл правду о певице / instagram.com/realpotap

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграмм-канал STARS UA.

Украинские звезды шоу-бизнеса - последние новости:

Ранее Главред рассказывал, что новая возлюбленная Александра Пономарева засветилась на концерте певца. Ему приписывают роман с его концертным директором, младшей на 17 лет.

Также в Сети появились новые фото Дмитрия Комарова, который в последнее время исчез из информационного пространства. На свежих снимках заметно, как сильно изменилась его внешность за последнее время.

Читайте также:

О персоне: Настя Каменских

Настя Каменских — украинская певица и телеведущая. Сейчас она работает под творческим псевдонимом NK, который ознаменовал начало ее сольной карьеры. Всего за два года Насти Каменских удалось выйти на международную музыкальную арену и поработать с мировыми звездами в музыке. Ее дебютный англо-испаноязычный трек NK "Peligroso" возглавил чарты Billboard, Music Choice, MTV, HTV.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

шоу-бизнес Настя Каменских Потап Алексей Потапенко новости шоу бизнеса
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Угроза с неба: офицер рассказал, какой город может стать целью FPV-дронов врага

Угроза с неба: офицер рассказал, какой город может стать целью FPV-дронов врага

01:01Фронт
Таких нарушений не делал никто: Трамп жестко опозорился на встрече с королем Англии

Таких нарушений не делал никто: Трамп жестко опозорился на встрече с королем Англии

22:52Мир
"Лишнее и ложное": в Польше резко отреагировали на слова Зеленского

"Лишнее и ложное": в Польше резко отреагировали на слова Зеленского

22:39Мир
Реклама

Популярное

Ещё
Жизнь трех знаков зодиака перевернется с ног на голову: кто в списке

Жизнь трех знаков зодиака перевернется с ног на голову: кто в списке

В Украине официально расширили возрастные рамки мобилизации - что изменилось

В Украине официально расширили возрастные рамки мобилизации - что изменилось

Карта Deep State онлайн за 17 сентября: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 17 сентября: что происходит на фронте (обновляется)

Гороскоп на завтра 18 сентября: Девам - неожиданная поездка, Рыбам - трудности

Гороскоп на завтра 18 сентября: Девам - неожиданная поездка, Рыбам - трудности

Из трубы выйдут не все: назван главный просчет оккупантов возле Купянска

Из трубы выйдут не все: назван главный просчет оккупантов возле Купянска

Последние новости

01:30

Потап раскрыл правду, куда на самом деле исчезла Настя Каменских

01:03

Что ни в коем случае нельзя просить у Господа: приметы 18 сентября

01:01

Угроза с неба: офицер рассказал, какой город может стать целью FPV-дронов врага

00:01

Усик попал под шквал хейта: что вызвало возмущение фанатов после футбольного матча

17 сентября, среда
23:12

Не просто седират: как один осенний посев превратит даже тяжелую почву в рыхлуюВидео

Закрыть небо над Украиной будет сложно, есть 3 сценария - КриволапЗакрыть небо над Украиной будет сложно, есть 3 сценария - Криволап
22:52

Таких нарушений не делал никто: Трамп жестко опозорился на встрече с королем АнглииВидео

22:42

Беременная Бех-Романчук рассказала о госпитализации

22:39

"Лишнее и ложное": в Польше резко отреагировали на слова Зеленского

22:37

Киркоров заговорил о Пугачевой, которая вскрыла их фейковый брак

Реклама
22:09

Цены на топливо могут подскочить в ближайшее время: эксперт рассказал причины

21:32

Можно ли выгуливать кота на поводке - эксперты поставили точку в вопросеВидео

21:28

Евро резко взлетело вверх: новый курс валют на 18 сентября

21:27

Скандал на Кубке Украины: "Кривбасс" переиграл соперника, но вылетел "из-за ошибки"Видео

21:20

Через год после помолвки: Ольга Харлан призналась, как изменились ее отношения с женихом-итальянцем

20:48

Бои в центре Купянска: ВСУ раскрыли "маленькую ложь" россиян и разъяснили ситуацию

20:47

"Кремль выбрал путь вечной войны": ближайший соратник Путина уходит в отставку

20:37

Сильные ливни и штормовой ветер атакуют Украину: синоптики предупреждают об опасности

20:25

Хочет "искать счастье за границей": лидер "Динамо" отказался продлевать контракт

20:15

Сгребать опавшие листья не нужно - эксперты раскрыли лучший и более простой метод

20:14

РФ готовится к новым ударам по Украине: Зеленский сказал, какие объекты под угрозой

Реклама
19:41

Бензин или газ: эксперты посчитали, что на самом деле выгоднее для ежедневных поездок

19:19

Украина получит очень важные ракеты: Зеленский раскрыл наполнение новых пакетов помощиВидео

19:14

Можно остаться без ужина: какой сорт картофеля испортит идеальное пюре

19:12

"Их любовь глубока и проста": Киану Ривз тайно женился

19:10

Сколько стоит сбить один "Шахед"мнение

18:48

РФ выводит войска с двух направлений - раскрыты цели Кремля и план "Б" для УкраиныВидео

18:42

"План А" и "План Б": Зеленский рассказал, как Украина может завершить войнуВидео

18:26

Пушистые эмпаты: зоологи наконец ответили, умеют ли коты чувствовать нашу грусть

18:12

Цена "летит" в пропасть: в Украине стремительно дешевеет популярный овощ

18:04

Полезный и невероятно вкусный морковный пирог: рецепт, который вас удивитВидео

17:55

"Не хочет застолий и посиделок": Ефремов передумал разводиться с пятой женой

17:36

Легкие фильмы на вечер: что смотрит Елена Кравец

17:28

Деньги сами идут в руки: какие ТОП-4 знака зодиака обречены на богатство

17:04

"Реальность - другая": почему учения "Запад-2025" обернулись провалом для Путина

16:59

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинке с боксером за 45 секунд

16:42

"Абсурд": в ГПСУ разъяснили ситуацию с выездом отца убитой Ирины Заруцкой в США

16:39

Приедут ли поляки на обучение в Украину: в МИД анонсировали важный визит

16:37

В ХХ веке на Буковине создали собственную породу собак: чем они особенные

16:37

В тяжелом состоянии: путинист Киркоров заявил о проблемах со здоровьем

16:28

В Украине официально расширили возрастные рамки мобилизации - что изменилось

Реклама
16:23

Неожиданно дешевле: в Украине снизили цены на популярный продукт

16:12

Экс-жена футболиста Пятова рассказала об отношениях: "Во-первых, я женщина"

15:53

Рожденные в эти даты люди достигают невероятного успеха

15:47

ВСУ взорвали важную трубу возле Купянска: что придумал враг для продвижения

15:43

Нет эффективных средств: эксперт озвучил проблему создания бесполетной зоны

15:38

Когда лучше покупать авто - эксперты назвали самые удачные и худшие месяцы

15:37

Рада ратифицировала столетнее соглашение с Великобританией - что теперь изменится

15:34

Не съесть: Юрий Горбунов с 8-летним сыном похвастались гигантским уловом

15:30

Идеальная закуска, которую разметают за 1 минуту: фантастический рецепт

15:17

Гороскоп Таро на завтра 18 сентября: Близнецам - стараться, Львам - надеяться

Новости Украины
Новости КиеваПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаТелеграм новости Украины
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп Таро
Лайфхаки и хитрости
АвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборка
Культура
Почему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимнПочему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцы
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Новости шоу бизнеса
Виталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяАни ЛоракФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя Каменских
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалаты
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять