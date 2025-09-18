Потап раскрыл правду, куда на самом деле исчезла Настя Каменских

Вкратце:
- Настя Каменских выехала за границу
- Потап случайно раскрыл, где сейчас его жена
Настя Каменских покинула Украину после досрочного разрыва контракта с известным ювелирным брендом. Причиной тому стали выступления певицы за границей на русском языке. "Неважно, какого цвета у тебя кожа, неважно, на каком языке ты говоришь. Есть один язык, который понимает весь мир, – любовь. Самое главное чувство в мире", - заявила она тогда.
Сейчас Каменских, вероятно, находится в США. Там же строит бизнес ее муж - артист и музыкальный продюсер Алексей Потапенко. Потап и Настя не объявляли о своем воссоединении.
Впрочем, о том, что пара снова вместе, стало понятно благодаря видео, которое недавно появилось на странице Потапенко в Instagram. В кадре мелькает Мими - любимая собачка Насти Каменских.
О своих дальнейших планах Потап и NK пока не говорят публично.
Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграмм-канал STARS UA.
Украинские звезды шоу-бизнеса - последние новости:
Ранее Главред рассказывал, что новая возлюбленная Александра Пономарева засветилась на концерте певца. Ему приписывают роман с его концертным директором, младшей на 17 лет.
Также в Сети появились новые фото Дмитрия Комарова, который в последнее время исчез из информационного пространства. На свежих снимках заметно, как сильно изменилась его внешность за последнее время.
Читайте также:
- Не съесть: Юрий Горбунов с 8-летним сыном похвастались гигантским уловом
- Экс-жена футболиста Пятова рассказала об отношениях: "Во-первых, я женщина"
- Через год после помолвки: Ольга Харлан призналась, как изменились ее отношения с женихом-итальянцем
О персоне: Настя Каменских
Настя Каменских — украинская певица и телеведущая. Сейчас она работает под творческим псевдонимом NK, который ознаменовал начало ее сольной карьеры. Всего за два года Насти Каменских удалось выйти на международную музыкальную арену и поработать с мировыми звездами в музыке. Ее дебютный англо-испаноязычный трек NK "Peligroso" возглавил чарты Billboard, Music Choice, MTV, HTV.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред