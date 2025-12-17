"Мне очень больно": Марта Адамчук откровенно заговорила о трагедии

Певица призналась, что это стало для нее жестким уроком.

Марта Адамчук про смерть ADAM / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Марта Адамчук

Марта Адамчук отреагировала на смерть певца ADAM

Как она преодолевает трудности

Известная украинская певица Марта Адамчук откровенно высказалась о смерти звездного коллеги ADAM и рассказала, какой урок она вынесла из этой трагедии. В интервью 1+1 артистка призналась, что больно видеть признание талантливых людей уже после их смерти.

Адамчук назвала смерть Михаила Клименка трагедией и рассказала, как изменилось ее восприятие жизни после того, как она узнала, что звездного коллеги больше нет в живых.

Марта Адамчук интервью / фото: instagram.com, Марта Адамчук

"Мне очень больно, что часто начинаем ценить друг друга только после потери. Произошедшее с певцом ADAM — страшная трагедия. Его песни и раньше были популярны, но именно сейчас все они в топ-чартах. И мне досадно, что это происходит тогда, когда человека уже нет. Это еще один жесткий урок — о ценности "сейчас". О том, что мы не знаем, что будет завтра утром", — поделилась Марта.

Певица отметила, что сейчас многие украинцы меняют свое отношение ко многим вещам. Главным двигателем к этим переменам она называет стресс и желание жить, несмотря ни на что.

Марта Адамчук про жизнь украинцев / фото: instagram.com, Марта Адамчук

"Я замечаю, что отношение к жизни действительно меняется. Но, честно, во многом эти изменения рождаются из стресса. Хотелось бы, чтобы мы пришли к этому из покоя, из осознания, а не из-за боли и истощения. Но сейчас, наверняка, иначе просто невозможно. Это скорее состояние: "Все, хватит, я буду жить". Даже если это решение приходит через край, из-за усталости — это уже движение", — утверждает артистка.

Также Марта Адамчук поделилась тем, что помогает ей восстановиться после значительных нагрузок и переживаний. Певица утверждает, что для снижения уровня стресса не всегда нужен идеальный отдых — чтобы перезагрузиться, может быть достаточно полежать в тишине, заняться легким спортом или посмотреть кино в уютной атмосфере.

О персоне: Марта Адамчук Марта Адамчук - известная украинская певица, автор песен и очень творческая личность. В начале карьеры пела на бэк-вокале группы "Потап и Настя". После участия в "Голосе Страны" стала вокалисткой танцевального телешоу "Танцы со звездами", а впоследствии - участницей развлекательного проекта "Женский квартал", где работает до сих пор.

