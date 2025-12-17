"Мне очень больно": Марта Адамчук откровенно заговорила о трагедии

Вы узнаете:
- Марта Адамчук отреагировала на смерть певца ADAM
- Как она преодолевает трудности
Известная украинская певица Марта Адамчук откровенно высказалась о смерти звездного коллеги ADAM и рассказала, какой урок она вынесла из этой трагедии. В интервью 1+1 артистка призналась, что больно видеть признание талантливых людей уже после их смерти.
Адамчук назвала смерть Михаила Клименка трагедией и рассказала, как изменилось ее восприятие жизни после того, как она узнала, что звездного коллеги больше нет в живых.
"Мне очень больно, что часто начинаем ценить друг друга только после потери. Произошедшее с певцом ADAM — страшная трагедия. Его песни и раньше были популярны, но именно сейчас все они в топ-чартах. И мне досадно, что это происходит тогда, когда человека уже нет. Это еще один жесткий урок — о ценности "сейчас". О том, что мы не знаем, что будет завтра утром", — поделилась Марта.
Певица отметила, что сейчас многие украинцы меняют свое отношение ко многим вещам. Главным двигателем к этим переменам она называет стресс и желание жить, несмотря ни на что.
"Я замечаю, что отношение к жизни действительно меняется. Но, честно, во многом эти изменения рождаются из стресса. Хотелось бы, чтобы мы пришли к этому из покоя, из осознания, а не из-за боли и истощения. Но сейчас, наверняка, иначе просто невозможно. Это скорее состояние: "Все, хватит, я буду жить". Даже если это решение приходит через край, из-за усталости — это уже движение", — утверждает артистка.
Также Марта Адамчук поделилась тем, что помогает ей восстановиться после значительных нагрузок и переживаний. Певица утверждает, что для снижения уровня стресса не всегда нужен идеальный отдых — чтобы перезагрузиться, может быть достаточно полежать в тишине, заняться легким спортом или посмотреть кино в уютной атмосфере.
Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.
Последние новости шоу-бизнеса
Ранее Главред сообщал, что известная украинская актриса Елена Лавренюк раскрыла, что в начале своей карьеры проходила кастинг в группу "ВИА Гра" у Константина Меладзе. После разговора с продюсером девушке сделали однозначный намек на то, как "заработать" место в коллективе.
Также Елена Лавренюк рассказала об ужасающих последствиях обращения к косметологу, которые могли закончить ее карьеру. Из-за своей профессии актриса очень осторожно относилась к вмешательствам во внешность, однако процедуру ей посоветовали, чтобы избежать проблем.
Вас может заинтересовать:
- Вышла в свет книга "Стражи Рождества" по мотивам одноименного фильма
- "Более 60 ожогов": известной актрисе изуродовали лицо безобидной процедурой
- "Непростое время": после похорон Степана Гиги его семья обнародовала заявление
О персоне: Марта Адамчук
Марта Адамчук - известная украинская певица, автор песен и очень творческая личность. В начале карьеры пела на бэк-вокале группы "Потап и Настя". После участия в "Голосе Страны" стала вокалисткой танцевального телешоу "Танцы со звездами", а впоследствии - участницей развлекательного проекта "Женский квартал", где работает до сих пор.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред