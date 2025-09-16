Новая муза Пономарева: возлюбленная певца засветилась на концерте

Кратко:
- У Александра Пономарева есть избранница, которую он не выставляет напоказ
- Она появилась на недавнем концерте звезды
В начале августа Александр Пономарев дал редкий комментарий о своей личной жизни: он подтвердил, что состоит в фактическом браке, но официального пока не заключал. Тогда же появились слухи о том, что певец строит отношения со своим концертным директором - девушкой по имени София, которая младше него на 17 лет.
Ни подтверждения, ни опровержения этому поклонники от Пономарева так и не дождались. Однако сама София дала о себе знать на недавнем концерте Пономарева. Об этом сообщает ТСН.ua.
Во время исполнения легендарной песни "Варто чи ні" фанаты Александра Пономарева смогли рассмотреть его возлюбленную за кулисами: София лично вышла послушать романтическую балладу в исполнении своего избранника, и наблюдала за ним, не сводя глаз.
О персоне: Александр Пономарев
Александр Пономарев - украинский певец, автор песен, продюсер. Народный артист Украины (2006). Был первым артистом, который представил Украину на международном музыкальном конкурсе Евровидение - в 2003 году песня "Hasta la vista" в исполнении Пономарева принесла 14-е место. Выпустил 9 музыкальных альбомов.
