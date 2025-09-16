Потап поддержал Аллу Пугачеву: с чем артист обратился к Примадонне

Алексей Потапенко оставил послание певице.

Алла Пугачева сейчас - Потап публично обратился к певице / коллаж: Главред, фото: instagram.com/realpotap, instagram.com/maxgalkinru

Вкратце:

Пугачева дала большое откровенное интервью

После него Потап обратился к Примадонне

Алла Пугачева, которая вместе с мужем, иноагентом и Комиком Максимом Галкиным, и их детьми выехала из рф в знак несогласия с войной, которую начала страна-оккупант, впервые с февраля 2022 года дала большое интервью. В нем Примадонна раскрыла правду о браке с Филипом Киркоровым, как она с семьей бежала из россии, о своем отношении к путину и пр.

Украинский певец и музыкальный продюсер Потап, который во время полномасштабной войны перебрался жить и работать за границей, в своем блоге в Instagram опубликовал фото Аллы Пугачевой вместе с эмодзи красных сердец.

"Поддерживаю во всем А. Б. (Аллу Борисовну - прим. редактора)", - написал Потап. Артист во время полномасштабной войны пересекался с Примадонной в Юрмале на музыкальном фестивале Laima Rendezvous.

Украинские звезды шоу-бизнеса - последние новости:

О персоне: Потап Алексей Андреевич Потапенко (сценическое имя - Потап) - украинский продюсер, автор и исполнитель песен, режиссёр, сценарист, композитор, телеведущий, мастер спорта по водному поло, Заслуженный артист Украины (2020). Участник и продюсер таких музыкальных коллективов, как "Потап и Настя", "Время и Стекло", MOZGI и др., вместе с которыми написал и выпустил более 300 песен, сообщает "Википедия".

О персоне: Алла Пугачева Алла Пугачёва — советская и российская эстрадная певица, автор песен, режиссёр-постановщик, музыкальный продюсер, киноактриса; народная артистка СССР (1991). После кровавого вторжения РФ в Украину покинула родную страну вместе со своей семьей. 18 сентября 2022 года в своем инстаграме Пугачева обратилась к Министерству юстиции РФ с просьбой включить ее в список "иноагентов". Ее муж Максим Галкин уже внесен в этот список российскими властями из-за антивоенной позиции.

