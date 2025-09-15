"Наш Джекичанчик": Леся Никитюк сделал комментарий про отцовство ее партнера

Вкратце:
- Сыну Леси Никитюк уже три месяца
- Знаменитость показала, как Дмитрий Бабчук справляется с ролью отца
Украинская ведущая, модель и актриса Леся Никитюк скрывает лицо и имя своего первенца так же бережно, как скрывала беременность. Впрочем, звезда не отказывает себе в удовольствии делиться с поклонниками трогательными моментами материнства.
Так сегодня в своем блоге в Instagram она сообщила, что ее сыну исполнилось три месяца. В честь радостного события она также опубликовала фото своего партнера и отца ее ребенка - украинского военного Дмитрия Бабчука. Леся отметила, что считает его лучшим папой.
Бабчук и Никитюк объявили о своих отношениях в октябре 2024 года. Через три месяца Дмитрий сделал ведущей предложение руки и сердца. Их общий малыш появился на свет 15 июня.
