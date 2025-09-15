"Наш Джекичанчик": Леся Никитюк сделал комментарий про отцовство ее партнера

Никитюк и Бабчук вместе уже около года.

Леся Никитюк ребенок - ведущая похвасталась важным событием / коллаж: Главред, фото: instagram.com/lesia_nikituk

Сыну Леси Никитюк уже три месяца

Знаменитость показала, как Дмитрий Бабчук справляется с ролью отца

Украинская ведущая, модель и актриса Леся Никитюк скрывает лицо и имя своего первенца так же бережно, как скрывала беременность. Впрочем, звезда не отказывает себе в удовольствии делиться с поклонниками трогательными моментами материнства.

Так сегодня в своем блоге в Instagram она сообщила, что ее сыну исполнилось три месяца. В честь радостного события она также опубликовала фото своего партнера и отца ее ребенка - украинского военного Дмитрия Бабчука. Леся отметила, что считает его лучшим папой.

Бабчук и Никитюк объявили о своих отношениях в октябре 2024 года. Через три месяца Дмитрий сделал ведущей предложение руки и сердца. Их общий малыш появился на свет 15 июня.

Леся Никитюк ребенок - ведущая похвасталась важным событием / instagram.com/lesia_nikituk

Леся Никитюк ребенок - ведущая похвасталась важным событием / instagram.com/lesia_nikituk

Украинские звезды шоу-бизнеса - последние новости:

О персоне: Леся Никитюк Леся Ивановна Никитюк - украинская телеведущая, журналистка, актриса, блогер. Бывшая ведущая телепередачи Орел и Решка. После полномасштабного нападения России на Украину Леся Никитюк начала выпускать на Youtube пародийные песни ("Села птица", "Песня о крейсере "Москва", а также - вместе со Степаном Гигой - "Этот сон"), сообщает Википедия.

