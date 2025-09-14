"Ушел так рано": Дзидзьо показал единственное прижизненное фото с отцом

Михаил Хома скорбит о родной душе уже почти тридцать лет.

Dzidzio новости - Дзидзьо показал, как выглядел его покойный отец / коллаж: Главред, фото: instagram.com/dzidzio

Кратко:

Степан Хома, отец Дзидзьо, умер, когда певцу было 13

Артист показал единственное фото с папой

Украинский певец Михаил Dzidzio Хома в 13 лет потерял близкого человека - отца Степана, который во всем был примером для подростка. Даже через 28 лет после его смерти Дзидзьо с теплом и болью вспоминает папу.

На днях Дзидзьо-старшему могло бы исполниться 66 лет. В честь этого Михаил в своем блоге опубликовал редкое фото с отцом - единственное, где они вместе.

"Он ушел так рано — в 37, а мне было всего 13... В сердце навсегда остались воспоминания детства: леса, реки, озера, грибы, рыбалки. Лучший папа. С Днем рождения!" - написал артист. В комментариях покойного отца Михаила Хомы поминают добрыми словами.

Михаил Хома с отцом (крайний слева) / instagram.com/dzidzio

О персоне: Михаил Хома Михаил Хома, более известный как Дзидзьо — украинский певец, автор песен, актёр, кинорежиссёр, продюсер. Фронтмен и основатель группы "DZIDZIO". Заслуженный артист Украины (2020). Амбассадор Сборной Украины по футболу.

