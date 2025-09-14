"Ушел так рано": Дзидзьо показал единственное прижизненное фото с отцом

Кратко:
- Степан Хома, отец Дзидзьо, умер, когда певцу было 13
- Артист показал единственное фото с папой
Украинский певец Михаил Dzidzio Хома в 13 лет потерял близкого человека - отца Степана, который во всем был примером для подростка. Даже через 28 лет после его смерти Дзидзьо с теплом и болью вспоминает папу.
На днях Дзидзьо-старшему могло бы исполниться 66 лет. В честь этого Михаил в своем блоге опубликовал редкое фото с отцом - единственное, где они вместе.
"Он ушел так рано — в 37, а мне было всего 13... В сердце навсегда остались воспоминания детства: леса, реки, озера, грибы, рыбалки. Лучший папа. С Днем рождения!" - написал артист. В комментариях покойного отца Михаила Хомы поминают добрыми словами.
О персоне: Михаил Хома
Михаил Хома, более известный как Дзидзьо — украинский певец, автор песен, актёр, кинорежиссёр, продюсер. Фронтмен и основатель группы "DZIDZIO". Заслуженный артист Украины (2020). Амбассадор Сборной Украины по футболу.
