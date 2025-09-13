"Подсказал его отец": где и на какую профессию сын Осадчей учится в США

Вы узнаете
- Где учится сын Екатерины Осадчей
- Вернется ли он в Украину
Украинская телеведущая Екатерина Осадчая рассказала, где в США учится ее сын и какую профессию он выбрал. В интервью NV Осадчая заверила, что Илья после окончания университета планирует вернуться в Украину.
Старший сын телеведущей, которая сейчас замужем за Юрием Горбуновым, получает образование в Мэрилендском университете (США). Илья остановил свой выбор на современном направлении - искусственном интеллекте.
"Илья выбрал IT по специализации Artificial intelligence (искусственный интеллект). Он решил это еще пять лет назад, когда это направление не было таким модным, как сейчас", - рассказала Осадчая.
По словам ведущей, окончательно определиться с выбором сыну помог его отец и первый муж Екатерины - Олег Полищук, который также имеет отношение к IT.
"Илья хотел работать в IT, но направление искусственного интеллекта ему подсказал его папа, который также причастен к сфере IT. Я уверена, что навыки сына сейчас, как никогда, понадобятся в Украине", - поделилась Екатерина.
Ведущая отметила, что верит в перспективы образованной украинской молодежи и убеждена, что ее сын после обучения обязательно вернется на родину.
"Конечно, по окончании учебы Илья собирается вернуться в Украину. Мы пока не знаем, где он будет работать, но я убеждена, что его место здесь. На Саммите первых леди и джентльменов мы говорили об образовании, о технологиях в образовании, ИИ, Big Data. Я считаю, что чем больше людей получат качественную профессию, понимание, как работает этот рынок, и вернутся в Украину с этими знаниями, они станут нашим социальным капиталом на будущее", - подытожила Осадчая.
Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.
Последние новости шоу-бизнеса
Ранее Главред сообщал, что ведущая, модель и общественный деятель Катя Осадчая опубликовала очень милые фотографии своего младшего сына Даниила и поздравила его с днем рождения. Осадчая поделилась с поклонниками историей, как сама ехала в роддом рожать и рассказала, что семья три дня не могла определиться с именем для малыша.
Также муж Екатерины Осадчей Юрий Горбунов недавно опубликовал архивное фото с певицей Тиной Кароль, на котором можно проследить, как изменилась внешность и стиль певицы. Горбунов и Тина Кароль были коллегами во время работы над проектом "Танцы со звездами", и ведущий не упустил возможности поделиться снимком по случаю 30-й годовщины создания канала 1+1.
Вас может заинтересовать:
- "Конечная остановка": Андрей Фединчик уволился из ВСУ и назвал причину
- На нем лица не было: экс-супруга Розового призналась, как разоблачила измену на свадьбе
- Опять с бывшим мужем: Камалия шокировала воссоединением с Захуром
О персоне: Екатерина Осадчая
Екатерина Осадчая - украинская журналистка, телеведущая и модель. Наиболее известна, как ведущая программы "Светская жизнь" на телеканале "1+1". В школьные годы (с 13 до 18 лет) работала в модельном бизнесе в Западной Европе, в 18 лет вернулась на территорию Украины.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред