"Подсказал его отец": где и на какую профессию сын Осадчей учится в США

Екатерина Осадчая рассказала, какую профессию выбрал ее сын.

Екатерина Осадчая с сыновьями - где учится старший сын ведущей / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Екатерина Осадчая

Украинская телеведущая Екатерина Осадчая рассказала, где в США учится ее сын и какую профессию он выбрал. В интервью NV Осадчая заверила, что Илья после окончания университета планирует вернуться в Украину.

Старший сын телеведущей, которая сейчас замужем за Юрием Горбуновым, получает образование в Мэрилендском университете (США). Илья остановил свой выбор на современном направлении - искусственном интеллекте.

Екатерина Осадчая с сыном Ильей / фото: instagram.com, Екатерина Осадчая

"Илья выбрал IT по специализации Artificial intelligence (искусственный интеллект). Он решил это еще пять лет назад, когда это направление не было таким модным, как сейчас", - рассказала Осадчая.

По словам ведущей, окончательно определиться с выбором сыну помог его отец и первый муж Екатерины - Олег Полищук, который также имеет отношение к IT.

Екатерина Осадчая - отец Ильи помог с выбором профессии / фото: instagram.com, Екатерина Осадчая

"Илья хотел работать в IT, но направление искусственного интеллекта ему подсказал его папа, который также причастен к сфере IT. Я уверена, что навыки сына сейчас, как никогда, понадобятся в Украине", - поделилась Екатерина.

Ведущая отметила, что верит в перспективы образованной украинской молодежи и убеждена, что ее сын после обучения обязательно вернется на родину.

Екатерина Осадчая о возвращении сына в Украину / фото: instagram.com, Екатерина Осадчая

"Конечно, по окончании учебы Илья собирается вернуться в Украину. Мы пока не знаем, где он будет работать, но я убеждена, что его место здесь. На Саммите первых леди и джентльменов мы говорили об образовании, о технологиях в образовании, ИИ, Big Data. Я считаю, что чем больше людей получат качественную профессию, понимание, как работает этот рынок, и вернутся в Украину с этими знаниями, они станут нашим социальным капиталом на будущее", - подытожила Осадчая.

