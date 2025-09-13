Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Stars

"Подсказал его отец": где и на какую профессию сын Осадчей учится в США

Кристина Трохимчук
13 сентября 2025, 15:56обновлено 13 сентября, 16:57
88
Екатерина Осадчая рассказала, какую профессию выбрал ее сын.
Екатерина Осадчая, Илья
Екатерина Осадчая с сыновьями - где учится старший сын ведущей / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Екатерина Осадчая

Вы узнаете

  • Где учится сын Екатерины Осадчей
  • Вернется ли он в Украину

Украинская телеведущая Екатерина Осадчая рассказала, где в США учится ее сын и какую профессию он выбрал. В интервью NV Осадчая заверила, что Илья после окончания университета планирует вернуться в Украину.

Старший сын телеведущей, которая сейчас замужем за Юрием Горбуновым, получает образование в Мэрилендском университете (США). Илья остановил свой выбор на современном направлении - искусственном интеллекте.

видео дня
Катерина Осадчая
Екатерина Осадчая с сыном Ильей / фото: instagram.com, Екатерина Осадчая

"Илья выбрал IT по специализации Artificial intelligence (искусственный интеллект). Он решил это еще пять лет назад, когда это направление не было таким модным, как сейчас", - рассказала Осадчая.

По словам ведущей, окончательно определиться с выбором сыну помог его отец и первый муж Екатерины - Олег Полищук, который также имеет отношение к IT.

Катерина Осадчая
Екатерина Осадчая - отец Ильи помог с выбором профессии / фото: instagram.com, Екатерина Осадчая

"Илья хотел работать в IT, но направление искусственного интеллекта ему подсказал его папа, который также причастен к сфере IT. Я уверена, что навыки сына сейчас, как никогда, понадобятся в Украине", - поделилась Екатерина.

Ведущая отметила, что верит в перспективы образованной украинской молодежи и убеждена, что ее сын после обучения обязательно вернется на родину.

Катерина Осадчая
Екатерина Осадчая о возвращении сына в Украину / фото: instagram.com, Екатерина Осадчая

"Конечно, по окончании учебы Илья собирается вернуться в Украину. Мы пока не знаем, где он будет работать, но я убеждена, что его место здесь. На Саммите первых леди и джентльменов мы говорили об образовании, о технологиях в образовании, ИИ, Big Data. Я считаю, что чем больше людей получат качественную профессию, понимание, как работает этот рынок, и вернутся в Украину с этими знаниями, они станут нашим социальным капиталом на будущее", - подытожила Осадчая.

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Последние новости шоу-бизнеса

Ранее Главред сообщал, что ведущая, модель и общественный деятель Катя Осадчая опубликовала очень милые фотографии своего младшего сына Даниила и поздравила его с днем рождения. Осадчая поделилась с поклонниками историей, как сама ехала в роддом рожать и рассказала, что семья три дня не могла определиться с именем для малыша.

Также муж Екатерины Осадчей Юрий Горбунов недавно опубликовал архивное фото с певицей Тиной Кароль, на котором можно проследить, как изменилась внешность и стиль певицы. Горбунов и Тина Кароль были коллегами во время работы над проектом "Танцы со звездами", и ведущий не упустил возможности поделиться снимком по случаю 30-й годовщины создания канала 1+1.

Вас может заинтересовать:

О персоне: Екатерина Осадчая

Екатерина Осадчая - украинская журналистка, телеведущая и модель. Наиболее известна, как ведущая программы "Светская жизнь" на телеканале "1+1". В школьные годы (с 13 до 18 лет) работала в модельном бизнесе в Западной Европе, в 18 лет вернулась на территорию Украины.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Юрий Горбунов Катерина Осадчая новости шоу бизнеса
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Мощный удар по РФ и важное условие НАТО: Трамп сделал громкое заявление

Мощный удар по РФ и важное условие НАТО: Трамп сделал громкое заявление

15:51Мир
Россиян в Купянске нет: Генштаб сообщил о контрдиверсионной операции

Россиян в Купянске нет: Генштаб сообщил о контрдиверсионной операции

13:53Фронт
Дроны взорвали танкеры "теневого флота" РФ: СМИ об ударе по порту Приморск

Дроны взорвали танкеры "теневого флота" РФ: СМИ об ударе по порту Приморск

12:55Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Гороскоп на завтра 14 сентября: Близнецам - неожиданный подарок, Стрельцам - боль

Гороскоп на завтра 14 сентября: Близнецам - неожиданный подарок, Стрельцам - боль

Забытые миром: заброшенные города-призраки Украины, где остановилось время

Забытые миром: заброшенные города-призраки Украины, где остановилось время

Китайский гороскоп на сегодня 13 сентября: Обезьянам пора действовать, Змеям - тревога

Китайский гороскоп на сегодня 13 сентября: Обезьянам пора действовать, Змеям - тревога

Стоит запастись сейчас: украинцам сказали, когда подорожает базовый продукт

Стоит запастись сейчас: украинцам сказали, когда подорожает базовый продукт

На подходе 3 больших "котла": ВСУ удалось сделать невозможное

На подходе 3 больших "котла": ВСУ удалось сделать невозможное

Последние новости

17:13

Виктор Розовый сделал шокирующее заявление после интервью экс-жены - все детали

16:55

Крупный район Донбасса под угрозой окружения: названо опасное направление

16:49

Что будет, если отказываться играть с котом: ветеринары указали опасный нюанс

16:40

Популярный в Украине овощ становится дефицитом - цены растут с бешеным темпом

16:15

Учения в Беларуси: Путин и Лукашенко готовят три стратегии войны с Западом – Bild

Подорожает хлеб и не только: Марчук рассказал, каких цен на продукты ждать до конца годаПодорожает хлеб и не только: Марчук рассказал, каких цен на продукты ждать до конца года
15:58

Кармический союз: какие знаки зодиака находят друг друга снова и снова

15:56

"Подсказал его отец": где и на какую профессию сын Осадчей учится в США

15:51

Мощный удар по РФ и важное условие НАТО: Трамп сделал громкое заявление

15:41

Как действует лихорадка: когда сбивать температуру, а когда позволить организму бороться

Реклама
15:19

Почему 14 сентября нельзя громко веселиться: какой церковный праздник

15:19

Город в 25 раз больше Киева: где в Украине была еще одна столицаВидео

14:56

Психологи рассказали, как найти вторую "половинку": ТОП-4 простых шага

14:53

Жир просто тает на глазах: копеечная замена уксусу творит настоящие чудеса

14:46

Неизвестная Житомирщина: что скрывают старые улицы города и вековые леса Полесья

14:35

Где различия между двумя футболистами: только самые внимательные найдут три детали

14:27

"Зимнее пальто" для роз: как подготовить растения к холодамВидео

14:24

Модные цвета в одежде на осень 2025: как сделать образ ярким в пасмурную поруВидео

13:55

Раскрыта вся правда о "Мивине": что добавляют в вермишель и зачемВидео

13:53

Россиян в Купянске нет: Генштаб сообщил о контрдиверсионной операции

13:50

Зарплаты учителей в Украине изменятся: как теперь увеличатся доплаты и премии

Реклама
13:46

Путин "подставил" Лукашенко на фоне сделки Минска с Трампом: названа причинаВидео

13:06

"Шлёпанцы — это не обувь": пять жёстких правил обувного этикета

13:02

Россия в нищете, а Путин тратит сотни миллионов на исследования старения - СМИ

12:55

Дроны взорвали танкеры "теневого флота" РФ: СМИ об ударе по порту Приморск

12:52

Болезнь вынудила Киркорова принять меры по поводу детей - что случилось

12:40

После обстрела дронами: НАТО начало операцию "Восточный страж", что угрожает РФ

12:35

Элтон Джон ошарашил поклонников видом из больничной палаты

12:12

Гороскоп Таро на завтра 14 сентября: Ракам - верить в себя, Рыбам - испытание

12:05

Идеальный вариант завтрака, обеда или ужина: рецепт полезного хачапури

11:57

Территориальные уступки Украины и завершение войны: в ЕС сделали важное заявление

11:52

Как правильно обрезать виноград, чтобы он плодоносил: простая схема для начинающихВидео

11:32

Украинцам в Польше ограничили помощь: кому перестанут выплачивать средства

11:31

Снова с бывшим мужем: Камалия шокировала воссоединением с Захуром

11:26

Сердечникам и гипертоникам стоит быть осторожными: Землю накрывает магнитная буря

10:40

На нем лица не было: экс-жена Розового призналась, как раскрыла измену на свадьбе

10:30

Изменили риторику: ISW оценили, что теперь говорят об обучениях "Запад-2025"

10:26

Как обрезать грушу, чтобы плоды были крупными и вкусными: пошаговое руководство

10:00

Трамп пытается подготовиться к торгу с Путиным и оттянуть Лукашенко от России - Усов

09:57

Украинцев за рубежом могут призвать в армию в ЕС: объяснение юриста

09:21

Россия перебрасывает элитные войска в Донецкую область: аналитик назвал причину

Реклама
09:16

Снова развевается сине-желтый: ВСУ освободили важное село на границе двух областей

09:02

Какие деревья могут обернуться бедой: что не стоит сажать возле дома

08:18

На Камчатке произошло мощное землетрясение: россияне бьют тревогу

08:10

Вот о чем на Аляске Путин договорился с Трампоммнение

07:34

"Война должна прекратиться": в США заявили, что готовы защищать территории НАТО

07:10

Где три различия между офисными работниками: только самые внимательные их заметят

06:10

У Запада есть два сценария, как остановить Путинамнение

05:45

К трем знакам зодиака деньги польются рекой: кто разбогатеет до конца сентября

05:13

Гороскоп на завтра 14 сентября: Близнецам - неожиданный подарок, Стрельцам - боль

04:30

Уникальное открытие: в NASA обнаружили явные признаки жизни на Марсе

Новости Украины
Новости КиеваПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизация
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад Росс
Лайфхаки и хитрости
АвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборка
Культура
Почему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимнПочему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцы
Поздравления
С днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщине
Новости шоу бизнеса
Виталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровАни ЛоракЕлена ЗеленскаяКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя Каменских
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыЗакускиНапиткиСалатыПраздничное меню
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять