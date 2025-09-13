Снова с бывшим мужем: Камалия шокировала воссоединением с Захуром

Бывшие супруги Камалия и Мохаммад Захур проведут отпуск вместе.

Мохаммад Захур и Камалия отправляются в совместный отпуск / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Камалия

Камалия и Захур появились вместе на мероприятии

Бывшие супруги планируют совместный отпуск

Украинская певица Камалия и ее бывший муж, миллионер Мохаммад Захур, неожиданно воссоединились. Экс-супруг сопровождал артистку на премии, а вскоре они отправятся в совместное путешествие, о чем певица рассказала TabloID.

Камалия призналась, что скоро ее ждет первый за долгое время отпуск с бывшим мужем Мохаммадом Захуром. Певица рассказала, что они вместе поедут и Испанию чтобы встретиться с друзьями.

"Детки наши поедут со школой на осенних каникулах в Буковель, а мы поедем в Испанию вместе с Захуром, там будет встреча с нашими друзьями. Вот такой секрет", – поделилась она.

Камалия с дочерьми от Мохаммада Захура / фото: instagram.com, Камалия

Камалии будет чем заняться в Испании, ведь она нашла для себя новое хобби — вейкборд. По ее словам, этому виду спорта артистка научилась ради съемок клипа, и теперь с удовольствием продолжает тренироваться.

"Новое хобби у меня появилось – вейкборд. То есть сейчас ради съемок своего клипа я научилась кататься на вейкборде и на серфе. Конечно, падала много раз. Но с первого раза поехала", — рассказала певица.

Камалия с бывшим мужем Мохаммадом Захуром и Павлом Шильком / фото: instagram.com, Камалия

Кроме того, Камалия рассказала, что у нее появилось множество поклонников, среди которых немало состоятельных мужчин. Некоторые из них даже переходят границы дозволенного: однажды певицу преследовал навязчивый фанат. Однако Камалия подчеркнула, что не обращалась к Захуру за помощью, хотя знает, что он всегда готов ее поддержать.

"Нет, он в мое личное не вмешивается. Если бы я, конечно, попросила... Я очень сильная женщина", — отметила Камалия.

Ранее Главред сообщал, что Камалия показала своих повзрослевших дочерей от Мохаммада Захура и трогательно поздравила их с днем рождения. Девочки уже превратились в настоящих юных красавиц и вызвали восхищение у поклонников певицы.

Кроме того, украинская бизнесвумен Светлана Голинская потребовала публичных извинений от Камалии за оскорбительные высказывания. По словам Голинской, артистка назвала ее "пригретой на груди змеей". Бизнесвумен заявила, что Камалия была одержима идеей, будто близкая подруга пыталась увести у нее мужа.

О персоне: Камалия Камалия — украинская поп-исполнительница, актриса, модель, автор-исполнитель. Заслуженная артистка Украины. По данным Википедии, карьера Камалии как певицы началась в 1993 г. на фестивале "Червона Рута". После этого она уехала в Москву, где победила в конкурсе "Телешанс". В 2004 году Камалия была удостоена звания Заслуженной артистки Украины. Победительница конкурса "Миссис Мира" в 2008 году. В 1999 году авторская песня Камалии "Люблю тебя" — была признана победителем фестиваля "Песня года".

