На нем лица не было: экс-жена Розового призналась, как раскрыла измену на свадьбе

Ольга Мерзликина рассказала, как узнала об изменах комика на праздновании свадьбы.

https://stars.glavred.info/na-nem-lica-ne-bylo-eks-zhena-rozovogo-priznalas-kak-raskryla-izmenu-na-svadbe-10697684.html Ссылка скопирована

Ольга Мерзликина рассказала об изменах Виктора Розового / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Ольга Мерзликина, скрин с YouTube

Вы узнаете:

Бывшая жена Виктора Розового дала откровенное интервью

Ольга Мерзликина рассказала как узнала об изменах экс-супруга

Бывшая жена комика и звезды "Лиги смеха" Виктора Розового, Ольга Мерзликина, впервые после развода откровенно рассказала о личной жизни с артистом. В интервью Маше Ефросининой она призналась, что их отношения были напряженными из-за ревности и постоянных подозрений в изменах. По словам женщины, даже долгожданная свадьба не обошлась без скандалов.

На третий день празднования Мерзликина получила сообщение от незнакомой девушки, которая заявила, что имела роман с Розовым в 2021 году. Она предоставила якобы подтверждающие факты и фрагменты переписок, что очень насторожило Ольгу.

видео дня

Ольга Мерзликина узнала об измене на праздновании свадьбы / фото: instagram.com, Ольга Мерзликина

"Я написала ей в приват, потому что это был комментарий под постом. Она начала меня свято убеждать, предоставлять какие-то факты, заблюренные переписки. Это выглядело очень странно и страшно, потому что два дня назад мы поженились", - поделилась экс-супруга комика.

Ольга Мерзликина призналась, что не смогла обойти вниманием факты, которые приводила девушка в переписке, хотя сначала ее пытались убедить, что это лишь розыгрыш. Именно поэтому она вызвала Виктора на откровенный разговор наедине.

Ольга Мерзликина общалась с любовницей Розового / фото: instagram.com, Ольга Мерзликина

"Мы с ним выходили раз 20 говорить на улицу. В машину, чтобы не перед друзьями. Он свято меня убеждал, что это какая-то "сумасшедшая женщина", которая хочет разрушить наш брак. На нем лица не было. Ему было очень страшно", - рассказала Мерзликина.

Ольга призналась, что именно паническая реакция Розового натолкнула ее на мысль, что девушка говорит правду. По словам экс-супруги, если бы изложенное в переписке было неправдой, Виктору не было причины так сильно волноваться, что женщины встретятся и правда выйдет наружу.

Ольга Мерзликина рассказала о реакции Розового / фото: instagram.com, Ольга Мерзликина

"Это было очень напряженно, мы два дня с ним общались. Было очень трудно отойти от этой мысли, что она написала. И он говорил: "Заблокируй ее везде, зачем она тебе нужна". Я говорю: "Может я хочу услышать еще какие-то факты", - пересказала их разговор Ольга.

Уже после ранения Виктора Розового его экс-супруга получила доступ к его телефону. Там Ольга нашла фотографии, которые подтверждали его многочисленные измены, в том числе и с девушкой, которая написала ей после свадьбы.

Виктор Розовый - личная жизнь

Ольга Мерзликина и Виктор Розовый официально стали супругами в марте 2024 года, после чего комик отправился на фронт защищать Украину от российской агрессии. Во время службы он получил тяжелое ранение в голову и сейчас находится на реабилитации. В то же время, по словам Ольги, их отношения не выдержали испытаний - супруги подали документы на развод. Женщина призналась, что причиной такого шага стали многочисленные измены Розового. Несмотря на попытки спасти брак, в частности посещение семейного психолога, союз сохранить не удалось.

Последние новости шоу-бизнеса

Ранее Главред сообщал, что комик Виктор Розовый рассказал о причине развода с женой. Он выложил пост в Instagram, где ответил на обвинения в изменах и рассказал о том, что подписал с экс-супругой контракт с условиями публичного обсуждения причин разрыва.

Также свою версию событий, которые довели до развода с Виктором Розовым рассказала его экс-супруга Ольга Мерзликина. По ее словам, пара подала на развод официально из-за измен Виктора во время отношений. Ольга сообщила, что направила деньги на лечение бывшего мужа на его счет.

Вас может заинтересовать:

О персоне: Виктор Розовый Виктор Розовый - украинский комик, участник "Лиги смеха" в составе команды "Загорецкая Людмила Степановна". После начала полномасштабной войны в Украине вступил в ряды 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ. Участвовал в обороне Киева, воевал на Херсонском и Бахмутском направлениях.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред