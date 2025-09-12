Алсу считает, что ее бывший муж был уверен в ее покорности и мягкости.

Что сказала Алсу:

Отношения с мужем портились постепенно

Долгое время закрывала глаза на поведение Абрамова

Карьера отошла на второй план после начала семейной жизни

Российская певица Алсу, которая молчит о войне в Украине, раскрыла подробности развода с бизнесменом Яном Абрамовым после 18 лет совместной жизни. Интервью с исполнительницей опубликовал OK Magazine.

По словам певицы, отношения с мужем портились постепенно, но в какой-то момент она просто перестала терпеть вещи, которые ее не устраивали. Алсу подчеркнула, что долгое время закрывала глаза на поведение Абрамова, но с себя она тоже "не снимает ответственности".

"Были разные моменты, которые меня не устраивали, на которые я пыталась закрывать глаза, но потом произошло некое событие, которое стало для меня, в общем-то, не причиной, а уже окончательным поводом для моего решения. На самом деле то, как мы живем, - это отражение нашего внутреннего состояния. Ну я же сама позволяла такое поведение по отношению к себе. Так что я не снимаю с себя ответственности тоже", - заявила Алсу.

Алсу считает, что ее бывший муж был уверен в ее покорности и мягкости.

"Всегда все сходило с рук, скажем так. А тут наступил какой-то предел. Все шло к такому решению, просто была бомба замедленного действия. Тут дело, наверное, не на бытовом уровне: измены – не измены, а на каком-то более глубинном", - говорит она.

Певица также рассказала, что ее карьера отошла на второй план после начала семейной жизни.

"Ян не хотел, чтобы я работала. Это не было каким-то запретом, но я понимала, что моя профессиональная активность нарушит какую-то семейную идиллию", - пояснила артистка.

Алсу и Абрамов поженились в 2006 году. В 2024-м супруги официально оформили развод. Они воспитывают троих детей - дочерей Сафину и Микеллу, а также сына Рафаэля.

Напомним, ранее российская певица Алсу, которая также как и многие звезды РФ молчит о войне в Украине, впервые засветила на видео своего сына Рафаэля, которого она скрывала от публики.

Ранее также российские СМИ рассекретили причину развода российской певицы Алсу Абрамовой с ее мужем Яном. Алсу была недовольна своим супругом уже давно. На фоне слухов об изменах Абрамова, он практически не жил дома, а появлялся там "наездами".

О персоне: Алсу Алсу Абрамова - российская певица, телеведущая, актриса. Известна мононимно как Алсу. По данным Википедии, она заслуженная артистка РФ, народная артистка Республики Татарстан, народная артистка Республики Башкортостан. Артист ЮНЕСКО во имя мира, но продолжает молчать о нападении России на Украину.

