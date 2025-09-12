"Конечная остановка": Андрей Фединчик уволился из ВСУ и назвал причину

Кратко:
- Андрей Фединчик имеет статус непригодного
- Фединчик продолжит помогать армии
Бывший муж Наталки Денисенко, актер и военный Андрей Фединчик сообщил, что уволился со службы в Вооруженных силах Украины, и назвал причину.
В своем блоге в Instagram Фединчик заявил, что в связи со здоровьем он уволился из ВСУ. В настоящее время он имеет статус непригодного.
"Конечная остановка на маршруте: операция - реабилитация - ВВК - непригоден к военной службе", - написал Андрей.
Актер поблагодарил работников больницы, где проходил реабилитацию, а также своего командира и собратьев. Он отметил, что продолжит помогать армии и поощрил это делать своих сторонников.
"Сам делаю и всех приглашаю постоянно помогать нашей армии, я изнутри знаю, как это важно. В такие времена нам следует держаться вместе", - заявил Фединчик.
Развод Наталки Денисенко и Андрея Фединчика
Недавно стало известно о разводе Наталки с Андреем Фединчиком, поклонники ранее уже предполагали, что в их браке есть проблемы.
Также Наталке долгое время приписывали роман с актером Тарасом Цымбалюком, но знаменитости отрицают слухи. Наталка даже называет Тараса братом, ведь они очень тесно дружат и часто снимаются вместе в разных проектах.
Наталка Денисенко рассказала о своей личной жизни после развода. Наталка отметила, что пока не нашла своего возлюбленного и не знает, как она может наладить личную жизнь, ведь очень занята.
Кто такой Андрей Фединчик
Андрей Фединчик - украинский актер театра, кино и дубляжа. Заслуженный артист Украины (2021).
Фединчик родился 25 февраля 1985 года в городе Улан-Батор (Монголия). Детство и юность провели в Житомире.
После окончания школы поступил в Киевский национальный университет театра, кино и телевидения имени Ивана Карпенко-Карого на факультет "Актер театра, кино и телевидения", который окончил в 2006 году. В 2019 году вышел фильм Алексея Шапарева "Круты 1918", где Андрей сыграл Олексу Савицкого. Это первая роль актера в полнометражном художественном фильме
Андрей Фединчик вступил в ряды Вооруженных сил в начале полномасштабного вторжения России в Украину. В декабре 2024-го военный перенес сложную операцию на позвоночнике, после чего проходил длительную реабилитацию.
