"Конечная остановка": Андрей Фединчик уволился из ВСУ и назвал причину

Актер поблагодарил работников больницы, где проходил реабилитацию, а также своего командира и собратьев.

https://stars.glavred.info/konechnaya-ostanovka-andrey-fedinchik-uvolilsya-iz-vsu-i-nazval-prichinu-10697615.html Ссылка скопирована

Андрей Фединчик уволился из ВСУ и назвал причину / коллаж: Главред, фото: instagram.com/andreyfedinchik

Кратко:

Андрей Фединчик имеет статус непригодного

Фединчик продолжит помогать армии

Бывший муж Наталки Денисенко, актер и военный Андрей Фединчик сообщил, что уволился со службы в Вооруженных силах Украины, и назвал причину.

В своем блоге в Instagram Фединчик заявил, что в связи со здоровьем он уволился из ВСУ. В настоящее время он имеет статус непригодного.

видео дня

"Конечная остановка на маршруте: операция - реабилитация - ВВК - непригоден к военной службе", - написал Андрей.

Актер поблагодарил работников больницы, где проходил реабилитацию, а также своего командира и собратьев. Он отметил, что продолжит помогать армии и поощрил это делать своих сторонников.

"Сам делаю и всех приглашаю постоянно помогать нашей армии, я изнутри знаю, как это важно. В такие времена нам следует держаться вместе", - заявил Фединчик.

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Развод Наталки Денисенко и Андрея Фединчика

Недавно стало известно о разводе Наталки с Андреем Фединчиком, поклонники ранее уже предполагали, что в их браке есть проблемы.

Также Наталке долгое время приписывали роман с актером Тарасом Цымбалюком, но знаменитости отрицают слухи. Наталка даже называет Тараса братом, ведь они очень тесно дружат и часто снимаются вместе в разных проектах.

Наталка Денисенко рассказала о своей личной жизни после развода. Наталка отметила, что пока не нашла своего возлюбленного и не знает, как она может наладить личную жизнь, ведь очень занята.

Читайте также:

Кто такой Андрей Фединчик Андрей Фединчик - украинский актер театра, кино и дубляжа. Заслуженный артист Украины (2021). Фединчик родился 25 февраля 1985 года в городе Улан-Батор (Монголия). Детство и юность провели в Житомире. После окончания школы поступил в Киевский национальный университет театра, кино и телевидения имени Ивана Карпенко-Карого на факультет "Актер театра, кино и телевидения", который окончил в 2006 году. В 2019 году вышел фильм Алексея Шапарева "Круты 1918", где Андрей сыграл Олексу Савицкого. Это первая роль актера в полнометражном художественном фильме Андрей Фединчик вступил в ряды Вооруженных сил в начале полномасштабного вторжения России в Украину. В декабре 2024-го военный перенес сложную операцию на позвоночнике, после чего проходил длительную реабилитацию.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред