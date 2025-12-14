Укр
В Киеве выбрали Мисс Украина-2025: девушка поедет на мировой конкурс красоты

Виталий Кирсанов
14 декабря 2025, 07:40обновлено 14 декабря, 08:19
18-летняя одесситка Валерия Лисовская получила корону Мисс Украина-2025.
В Киеве выбрали Мисс Украина-2025
В Киеве выбрали Мисс Украина-2025 / коллаж: Главред, фото: instagram.com/missukraine_official

Кратко:

  • Валерия Лисовская соревновалась за корону с 17 другими финалистками
  • Финал конкурсе состоялся в Киеве

В финале конкурса Мисс Украина-2025 победила 18-летняя студентка из Одессы Валерия Лисовская. Она учится на втором курсе Международного университета по специальности "Международные экономические отношения".

Валерия соревновалась за корону с 17 другими финалистками, а сам финал состоялся в Киеве.

София Орел получила титул Мисс Земля. Вторая вице-мисс - Мария Калиниченко, а вице-мисс Украина-2025 - Ольга Дмитриевская.

Ведущими конкурса были Тимур Мирошниченко и Даша Квиткова. Для зрителей выступили Джамала, TAYANNA, Злата Огневич и TVORCHI.

Новая Мисс Украина владеет французским и английским языками, занимается теннисом, актерским мастерством и танцами, проходила курсы журналистики.

Именно Валерия Лисовская представит Украину на конкурсе "Мисс Мира" в 2026 году.

    Валерия Лисовская получила корону Мисс Украина-2025 Фото: instagram.com/missukraine_official, instagram.com/lisovska_valeriia_
    Валерия Лисовская получила корону Мисс Украина-2025 Фото: instagram.com/missukraine_official, instagram.com/lisovska_valeriia_
    Валерия Лисовская получила корону Мисс Украина-2025 Фото: instagram.com/missukraine_official, instagram.com/lisovska_valeriia_
    Валерия Лисовская получила корону Мисс Украина-2025 Фото: instagram.com/missukraine_official, instagram.com/lisovska_valeriia_
    Валерия Лисовская получила корону Мисс Украина-2025 Фото: instagram.com/missukraine_official, instagram.com/lisovska_valeriia_

Что известно о конкурсе Мисс Украина

Мисс Украина - ежегодный национальный конкурс красоты, который был основан в 1991 году.

Победительница Мисс Украина представляет страну на международных конкурсах красоты, например Miss World, Miss Earth, Miss International.

На сайте Мисс Украина указано, что конкурс красоты сотрудничает с различными благотворительными организациями и всеукраинскими проектами, направленными на поддержку женщин и детей, которые нуждаются в помощи в результате полномасштабного российского вторжения. Призовой фонд победительниц, а также донаты от других участниц конкурса будут использованы на их нужды.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

шоу-бизнес новости шоу бизнеса Конкурс Мисс Украина
