В Киеве выбрали Мисс Украина-2025: девушка поедет на мировой конкурс красоты

18-летняя одесситка Валерия Лисовская получила корону Мисс Украина-2025.

https://stars.glavred.info/v-kieve-vybrali-miss-ukraina-2025-devushka-poedet-na-mirovoy-konkurs-krasoty-10723928.html Ссылка скопирована

В Киеве выбрали Мисс Украина-2025 / коллаж: Главред, фото: instagram.com/missukraine_official

Кратко:

Валерия Лисовская соревновалась за корону с 17 другими финалистками

Финал конкурсе состоялся в Киеве

В финале конкурса Мисс Украина-2025 победила 18-летняя студентка из Одессы Валерия Лисовская. Она учится на втором курсе Международного университета по специальности "Международные экономические отношения".

Валерия соревновалась за корону с 17 другими финалистками, а сам финал состоялся в Киеве.

видео дня

София Орел получила титул Мисс Земля. Вторая вице-мисс - Мария Калиниченко, а вице-мисс Украина-2025 - Ольга Дмитриевская.

Ведущими конкурса были Тимур Мирошниченко и Даша Квиткова. Для зрителей выступили Джамала, TAYANNA, Злата Огневич и TVORCHI.

Новая Мисс Украина владеет французским и английским языками, занимается теннисом, актерским мастерством и танцами, проходила курсы журналистики.

Именно Валерия Лисовская представит Украину на конкурсе "Мисс Мира" в 2026 году.

Любишь слухи и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Последние новости шоу-бизнеса

Ранее Главред сообщал, что представительница Украины София Нерсесян вышла на сцену Детского Евровидения под номером шесть, сразу после фаворита еврофанов - Альберта Арменякана. Несмотря на мощную конкуренцию, выступление Софии уверенно прозвучало на конкурсе.

13 декабря в Тбилиси состоялся финал Детского Евровидения-2025. Украину достойно представила София Нерсесян с песней "Мотанка". По результатам голосования, она заняла второе место. Победительницей Детского Евровидения стала представительница Франции Lou Deleuze с песней "Ce Monde".

Вас может заинтересовать:

Что известно о конкурсе Мисс Украина Мисс Украина - ежегодный национальный конкурс красоты, который был основан в 1991 году. Победительница Мисс Украина представляет страну на международных конкурсах красоты, например Miss World, Miss Earth, Miss International. На сайте Мисс Украина указано, что конкурс красоты сотрудничает с различными благотворительными организациями и всеукраинскими проектами, направленными на поддержку женщин и детей, которые нуждаются в помощи в результате полномасштабного российского вторжения. Призовой фонд победительниц, а также донаты от других участниц конкурса будут использованы на их нужды.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред