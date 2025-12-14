В Киеве выбрали Мисс Украина-2025: девушка поедет на мировой конкурс красоты

Кратко:
- Валерия Лисовская соревновалась за корону с 17 другими финалистками
- Финал конкурсе состоялся в Киеве
В финале конкурса Мисс Украина-2025 победила 18-летняя студентка из Одессы Валерия Лисовская. Она учится на втором курсе Международного университета по специальности "Международные экономические отношения".
Валерия соревновалась за корону с 17 другими финалистками, а сам финал состоялся в Киеве.
София Орел получила титул Мисс Земля. Вторая вице-мисс - Мария Калиниченко, а вице-мисс Украина-2025 - Ольга Дмитриевская.
Ведущими конкурса были Тимур Мирошниченко и Даша Квиткова. Для зрителей выступили Джамала, TAYANNA, Злата Огневич и TVORCHI.
Новая Мисс Украина владеет французским и английским языками, занимается теннисом, актерским мастерством и танцами, проходила курсы журналистики.
Именно Валерия Лисовская представит Украину на конкурсе "Мисс Мира" в 2026 году.
Что известно о конкурсе Мисс Украина
Мисс Украина - ежегодный национальный конкурс красоты, который был основан в 1991 году.
Победительница Мисс Украина представляет страну на международных конкурсах красоты, например Miss World, Miss Earth, Miss International.
На сайте Мисс Украина указано, что конкурс красоты сотрудничает с различными благотворительными организациями и всеукраинскими проектами, направленными на поддержку женщин и детей, которые нуждаются в помощи в результате полномасштабного российского вторжения. Призовой фонд победительниц, а также донаты от других участниц конкурса будут использованы на их нужды.
