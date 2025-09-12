Прошу помощи у мамы: звезда "Черного квадрата" раскрыл, что делает перед спектаклем

Актер Ажнов поделился своими мыслями о главной роли в фильме Малевич.

Виталий Ажнов о роли в кино / Коллаж Главред, фото 1+1

Актер театра и кино, а также заслуженный артист Украины Виталий Ажнов, который сыграл главную роль в фильме "Черный квадрат" рассказал о том, что он делает перед тем, как выйти на сцену.

По словам артиста, которого цитирует 1+1, у него есть один особенный ритуал, перед тем, как выйти на сцену. "Я мысленно всегда обращаюсь к маме и прошу о помощи", - говорит актер.

Виталий Ажнов в роли Малевича / Фото 1+1

Он также поделился своими мыслями о главной роли в фильме Малевич. "Я воспринимал Малевича как художника и только через призму Черного квадрата. Но когда начал готовиться к съемкам, безусловно, кроме изучения биографии и жизни художника, я погрузился в его творчество. Просматривал все, что было доступно", - рассказывает артист.

На вопрос о том, кого бы он хотел сыграть в своей актерской карьере, артист отмечает, что ему интересны политические фигуры.

Виталий Ажнов рассказал о роли и о себе / Фото 1+1

"Мне было бы очень интересно сыграть какую-нибудь политическую фигуру, повлиявшую на историю Украины. Например, Вячеслава Чорновола", - отмечает он.

О персоне: Виталий Ажнов Виталий Ажнов - украинский актер театра и кино. Заслуженный артист Украины (2025). Родился 27 апреля 1993 в г. Калуш Ивано-Франковской области. Сыграл главную роль в фильме "Малевич".

