Прощание со Степаном Гигой: где и когда пройдет похорон легендарного певца

Вчера, 12 декабря, стало известно о смерти легендарного украинского певца Степана Гиги. На официальной странице артиста в Instagram опубликовали детали прощания и похорон маэстро.
Как сообщается, прощание со Степаном Гигой начнется в 16:00 в воскресенье, 14 декабря, в Гарнизонном храме святых апостолов Петра и Павла во Львове. В 19:00 будет совершен чин парастаса. Попрощаться с певцом можно будет до 23:00.
Похороны Гиги начнутся в понедельник в 14:00 в Гарнизонном храме. После этого в 15:00 пройдет общегородское прощание с артистом на площади Рынок. Похоронят Степана Гигу на 75 поле Лычаковского кладбища.
"Степан Гига был и навсегда останется голосом, который знает и узнает Украина. Его песни — память поколений, искренность, любовь и правда, которые будут звучать вечно. Спасибо каждому, кто придет разделить эту боль и провести артиста в последний путь", — написали на странице певца.
Почему умер Степан Гига
По информации блогера Богдана Беспалова, Степан Гига попал в больницу из-за болезни – вирусная простуда дала значительные осложнения из-за сахарного диабета певца. Журналист Виталий Глагола, ссылаясь на близкие к семье источники, утверждал, что на фоне стресса и повышения сахара в крови у артиста было нарушено кровообращение в нижней конечности, что привело к необходимости ампутации ноги для спасения жизни. Несмотря на все усилия врачей и проведенные операции, артист не смог оправиться от последствий хирургического вмешательства и борьбы с болезнью.
Степан Гига - украинский певец (лирический тенор), композитор. С 2002 года - Народный артист Украины. По данным Викпедии, за заслуги перед украинским народом и за развитие украинской культуры Степан Гига в 2002 году был награжден золотым орденом князя Константина Острожского I степени, в ноябре 2005 года — получил серебряный орден Андрея Первозванного II степени, а через несколько месяцев, в январе 2006 года, ему вручили золотой орден Андрея Первозванного I степени.
