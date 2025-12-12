Умер украинский певец Степан Гига - чем он болел

Степан Гига некоторое время находился в больнице.

Степан Гига имел сахарный диабет / коллаж: Главред, фото: pixabay.com, instagram.com, Степан Гига

В реанимации умер Степан Гига

Что было известно о его состоянии

Сегодня, 12 декабря, стало известно о смерти украинского известного певца Степана Гиги, который недавно перенес сложную операцию.

Как сообщает ZAXID.NET, ссылаясь на свои источники, певец умер в возрасте 66 лет в реанимации Первого ТМО Львова.

Напомним, 19 ноября на странице артиста в соцсетях появилась информация о том, что Степану сделали срочную операцию и он находится в тяжелом, но стабильном состоянии. Представители певца не раскрывали причину хирургического вмешательства.

Что говорили о состоянии Степана Гиги его представители / фото: скрин instagram.com, Степан Гига

Концертный директор Гиги Петр Жобромильский сообщал, что артист находится в одной из больниц Львова под круглосуточным наблюдением врачей, рядом с ним были дети.

О болезни певца рассказывал и украинский блогер Богдан Беспалов, заявив, что Степану Петровичу ампутировали ногу.

"Степан Гига попал в больницу из-за болезни – условно говоря, вирусная простуда, но она дала значительные осложнения из-за сахарного диабета певца. Врачам пришлось ампутировать ногу, чтобы спасти жизнь артисту. Сейчас его состояние очень сложное. Детали не разглашаю, ведь борьба за его жизнь продолжается", – говорил блогер.

Степан Гига с сыном и дочерью / фото: facebook.com, Степан Гига

Также информацию подтверждал украинский журналист Виталий Глагола.

"Гиге ампутировали ногу после второй операции на колене. Об этом мне сообщили источники, близкие к семье артиста. По их словам, хирургическое вмешательство стало вынужденным шагом. На фоне стресса организм резко повысил уровень сахара, что спровоцировало нарушение кровообращения в нижней конечности. Именно это, по словам источников, и стало причиной ампутации, так как врачи боролись за сохранение жизни пациента. Сейчас находится в коме", - сообщал журналист.

О персоне: Степан Гига Степан Гига - украинский певец (лирический тенор), композитор. С 2002 года - Народный артист Украины. По данным Викпедии, за заслуги перед украинским народом и за развитие украинской культуры Степан Гига в 2002 году был награжден золотым орденом князя Константина Острожского I степени, в ноябре 2005 года — получил серебряный орден Андрея Первозванного II степени, а через несколько месяцев, в январе 2006 года, ему вручили золотой орден Андрея Первозванного I степени.

