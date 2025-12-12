Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Stars

Умер украинский певец Степан Гига - чем он болел

Элина Чигис
12 декабря 2025, 20:22обновлено 12 декабря, 21:29
1136
Степан Гига некоторое время находился в больнице.
Степан Гига
Степан Гига имел сахарный диабет / коллаж: Главред, фото: pixabay.com, instagram.com, Степан Гига

Вы узнаете:

  • В реанимации умер Степан Гига
  • Что было известно о его состоянии

Сегодня, 12 декабря, стало известно о смерти украинского известного певца Степана Гиги, который недавно перенес сложную операцию.

Как сообщает ZAXID.NET, ссылаясь на свои источники, певец умер в возрасте 66 лет в реанимации Первого ТМО Львова.

видео дня

Напомним, 19 ноября на странице артиста в соцсетях появилась информация о том, что Степану сделали срочную операцию и он находится в тяжелом, но стабильном состоянии. Представители певца не раскрывали причину хирургического вмешательства.

Что говорили о состоянии Степана Гиги его представители
Что говорили о состоянии Степана Гиги его представители / фото: скрин instagram.com, Степан Гига

Концертный директор Гиги Петр Жобромильский сообщал, что артист находится в одной из больниц Львова под круглосуточным наблюдением врачей, рядом с ним были дети.

О болезни певца рассказывал и украинский блогер Богдан Беспалов, заявив, что Степану Петровичу ампутировали ногу.

"Степан Гига попал в больницу из-за болезни – условно говоря, вирусная простуда, но она дала значительные осложнения из-за сахарного диабета певца. Врачам пришлось ампутировать ногу, чтобы спасти жизнь артисту. Сейчас его состояние очень сложное. Детали не разглашаю, ведь борьба за его жизнь продолжается", – говорил блогер.

Степан Гига с сыном и дочерью
Степан Гига с сыном и дочерью / фото: facebook.com, Степан Гига

Также информацию подтверждал украинский журналист Виталий Глагола.

"Гиге ампутировали ногу после второй операции на колене. Об этом мне сообщили источники, близкие к семье артиста. По их словам, хирургическое вмешательство стало вынужденным шагом. На фоне стресса организм резко повысил уровень сахара, что спровоцировало нарушение кровообращения в нижней конечности. Именно это, по словам источников, и стало причиной ампутации, так как врачи боролись за сохранение жизни пациента. Сейчас находится в коме", - сообщал журналист.

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Последние новости шоу-бизнеса

Отметим, как сообщал Главред, завтра, 13 декабря, в 18.00 начнется трансляция финала Детского песенного конкурса Евровидения-2025, который состоится в Тбилиси в Gymnastic Hall of Olympic City. Представительницей Украины стала 10-летняя Нерсесян София из Киева.

А также скандальный певец Олег Винник, который сбежал жить в Германию в начале полномасштабной войны в Украине, заявил, что в Украине нельзя запрещать разговаривать на русском языке.

Вас может заинтересовать:

О персоне: Степан Гига

Степан Гига - украинский певец (лирический тенор), композитор. С 2002 года - Народный артист Украины. По данным Викпедии, за заслуги перед украинским народом и за развитие украинской культуры Степан Гига в 2002 году был награжден золотым орденом князя Константина Острожского I степени, в ноябре 2005 года — получил серебряный орден Андрея Первозванного II степени, а через несколько месяцев, в январе 2006 года, ему вручили золотой орден Андрея Первозванного I степени.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

шоу-бизнес новости шоу бизнеса Степан Гига
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Евросоюз бессрочно заморозил российские активы: раскрыты детали важного решения

Евросоюз бессрочно заморозил российские активы: раскрыты детали важного решения

20:56Мир
Взорван крупный НПЗ в РФ и важные цели оккупантов: детали мощных ударов ВСУ

Взорван крупный НПЗ в РФ и важные цели оккупантов: детали мощных ударов ВСУ

20:25Украина
Россияне ищут в Украине дома для радиоретрансляторов "Шахедов": кто под угрозой

Россияне ищут в Украине дома для радиоретрансляторов "Шахедов": кто под угрозой

20:05Война
Реклама

Популярное

Ещё
В Украине повысят тариф на электроэнергию для населения: экономист сказал когда

В Украине повысят тариф на электроэнергию для населения: экономист сказал когда

Мамина доця: Могилевская впервые полностью показала младшую дочь

Мамина доця: Могилевская впервые полностью показала младшую дочь

Трем знакам зодиака приготовиться: для кого наступил всплеск финансового успеха

Трем знакам зодиака приготовиться: для кого наступил всплеск финансового успеха

Гороскоп Таро на завтра 13 декабря: Скорпионам - заглянуть внутрь, Рыбам - роман

Гороскоп Таро на завтра 13 декабря: Скорпионам - заглянуть внутрь, Рыбам - роман

До 16 часов без света: в Укрэнерго предупредили украинцев о критическом сценарии

До 16 часов без света: в Укрэнерго предупредили украинцев о критическом сценарии

Последние новости

21:02

Познакомился с родным братом Эскобара: Дмитрий Комаров рассказал о важной съемке

20:56

Евросоюз бессрочно заморозил российские активы: раскрыты детали важного решения

20:55

Праздничный Лондон: от королевских елок до украинского Рождества в британском стиле

20:53

Декабрь время для "хирургии" сада: почему зимняя обрезка эффективнее весеннейВидео

20:46

Риск ДТП возрастает в разы: какой популярный напиток не стоит употреблять водителям

Россия отводит теневой флот в Балтию, удары по танкерам не последние - ЛакийчукРоссия отводит теневой флот в Балтию, удары по танкерам не последние - Лакийчук
20:25

Взорван крупный НПЗ в РФ и важные цели оккупантов: детали мощных ударов ВСУ

20:23

"На протезе еще не выступала": ветеран Руслана Данилкина идет на "Танцы со звездами"

20:22

Умер украинский певец Степан Гига - СМИ

20:05

Россияне ищут в Украине дома для радиоретрансляторов "Шахедов": кто под угрозой

Реклама
19:57

Графики отключения света для Киева и области 13 декабря: какими будут ограничения ДТЭКФото

19:56

Как скрыть отросшие корни волос: топ причесок, которые легко повторить дома

19:52

Готовые формулы зимнего стиля: как одеться тепло и модно в этом сезоне

19:45

УАФ применила рекордное наказание: Ротань получил ощутимый штраф и не только

19:45

Детское Евровидение-2025: где смотреть украинцам и как голосовать

19:39

"Так делать не надо": какой сюрприз украинские спецслужбы готовят россиянам

19:27

Цены резко упали на 10%: продавцы массово снижают стоимость популярного продукта

19:24

РФ пошла на прорыв с танками и пехотой: в ВСУ назвали опасное направление

19:10

Почему Москва цепляется за "окончательное решение" вопроса территориймнение

19:03

Выборы в Украине: Подоляк назвал три ключевых условия для их проведения

18:42

Полезен или опасен: история самой скандальной добавки СССР

Реклама
18:41

В ПриватБанке сбой с "Национальным кэшбэком": что говорят в банке

18:41

Света не будет во всех регионах Украины: появились графики отключений на 13 декабря

18:29

В Австралии парашютист повис на самолете во время прыжка и чудом выжилВидео

18:17

Иракли Макацария станет отцом в третий раз: кого ждет пара

17:58

Не для красоты: зачем на самом деле нужны цветные щетинки на зубных щеткахВидео

17:51

Не только Крым и Донбасс: какие еще ключевые пункты мирного плана Кремль отверг

17:39

Доллар и евро внезапно полетели вниз: появился новый курс валют на 15 декабря

17:29

Мирный план предусматривает вступление Украины в ЕС в сжатые сроки: названы даты

16:56

"Довел до слез": Вакарчук расстрогал моментом с подросшими детьмиВидео

16:49

Обязательно ли называть ребенка по церковному календарю - ответ священникаВидео

16:28

Зеленский прибудет с важным визитом в Берлин – какая цель поездки

16:25

Дрисколла отстранили от мирных переговоров по Украине: какая причина

16:18

Чудо-средство для очистки аэрогриля: легко смоется нагар и жир

16:06

Антитренды зимы 2026: о каких неактуальных сочетаниях стоит забыть в этом сезонеВидео

15:57

Вкусное рождественское печенье за 25 минут: простой рецепт, который получится у всех

15:48

Уничтожили Ан-26 на старте, а еще две "жирные" цели: детали операции ГУР в КрымуВидео

15:25

Зеленский приехал в Купянск после успешной операции Сил обороны: детали

15:24

У Путина допускают выход войск РФ из Донбасса: что предлагают взамен

15:20

Более 45 лет назад СССР устроил в Украине "чернобыль" под землей - в каком городе

15:00

"Серьезный вызов": военный сообщил об опасных попытках прорыва оккупантов

Реклама
14:47

Billboard назвал лучшие песни 2025 года: в лидерах - трек вымышленной группыВидео

14:43

С подарком придут беды и неприятности: что никогда нельзя даритьВидео

14:29

Когда водителям можно не пропускать пешеходов: инструктор назвал единый случайВидео

14:19

"Танцы со звездами. Движение к жизни" на 1+1 Украина: в предновогоднем спецвыпуске зрители увидят сразу 8 звездных ведущих

14:14

У детей была тренировка: в Шостке россияне атаковали спортивную школу

14:03

Гороскоп на сегодня 13 декабря: Весам - грандиозный успех, Водолеям - радость

13:52

Команда Алины Гросу прокомментировала беременность певицы

13:49

В Украине резко изменится погода: синоптики предупредили о похолодании

13:43

"Перевозили вооружение и военную технику": ССО поразили два российских судна

13:43

Дочь предателя Джигана предприняла попытки суицида — детали

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Новый год 2026
Китайский гороскоп на 2026 годГод Красной Огненной Лошади — каким будет 2026В чем встречать Новый год 2026
Экономика
ТарифыКурс валютЦены на продуктыДенежная помощь
Мода и красота
Новости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибки
Интересное
Тесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломки
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалаты
Новости шоу бизнеса
Ани ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихФилипп КиркоровВиталий КозловскийЕлена ЗеленскаяПотапСофия РотаруОльга Сумская
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря

©2002-2025, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять