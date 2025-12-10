В команде Степана Гиги впервые прокомментировали новость о его коме - детали

Пиарщица Степана Гиги потребовала удалить информацию о состоянии певца.

Степан Гига лежит в больнице / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Степан Гига

Недавно появились новости о том, что известный украинский певец Степан Гига находится в коме после ампутации ноги.

О проблемах со здоровьем Гиги сообщил журналист Виталий Глагола, но официального подтверждения информации не было.

Как стало известно, пиар-директор артиста Ирена Зайко потребовала от журналиста, чтобы он назвал источника своей информации. Она подчеркнула, что данные не имеют ничего общего с достоверной журналистикой. Также Ирена призвала Глаголу выйти на связь, удалить ложь и извиниться.

Требование Ирены Зайко / фото: скрин instagram.com, Ирена Зайко

"Если вы хотите опровергнуть информацию, я готов обнародовать ваш комментарий у себя на странице. В случае, если информация источников по ампутации конечности не подтверждается, и вы хотите ее опровергнуть, дайте комментарий – обнародую", – ответил Виталий.

Переписка Глаголы и Зайко / фото: скрин instagram.com, Ирена Зайко

Пир-директор отметила, что уже была официальная информация о здоровье Степана, где указано, что его состояние тяжелое, но стабильное.

Переписка Глаголы и Зайко / фото: скрин instagram.com, Ирена Зайко

"Мы уже комментировали, что состояние Степана Петровича тяжелое, но стабильное, и он получает всю необходимую медицинскую помощь. Нужно время на восстановление – это естественно. В случае каких-либо изменений официальную информацию первыми будет публиковать пресс-центр артиста. Именно оттуда журналисты смогут получить проверенные данные. А все эти "слухи" нам точно ни к чему", – добавила Зайко.

О персоне: Степан Гига Степан Гига - украинский певец (лирический тенор), композитор. С 2002 года - Народный артист Украины. По данным Викпедии, за заслуги перед украинским народом и за развитие украинской культуры Степан Гига в 2002 году был награжден золотым орденом князя Константина Острожского I степени, в ноябре 2005 года — получил серебряный орден Андрея Первозванного II степени, а через несколько месяцев, в январе 2006 года, ему вручили золотой орден Андрея Первозванного I степени.

