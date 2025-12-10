В команде Степана Гиги впервые прокомментировали новость о его коме - детали

Вы узнаете:
- Пиар-директор Степана Гиги обратилась к Виталию Глаголе
- Что она от него потребовала
Недавно появились новости о том, что известный украинский певец Степан Гига находится в коме после ампутации ноги.
О проблемах со здоровьем Гиги сообщил журналист Виталий Глагола, но официального подтверждения информации не было.
Как стало известно, пиар-директор артиста Ирена Зайко потребовала от журналиста, чтобы он назвал источника своей информации. Она подчеркнула, что данные не имеют ничего общего с достоверной журналистикой. Также Ирена призвала Глаголу выйти на связь, удалить ложь и извиниться.
"Если вы хотите опровергнуть информацию, я готов обнародовать ваш комментарий у себя на странице. В случае, если информация источников по ампутации конечности не подтверждается, и вы хотите ее опровергнуть, дайте комментарий – обнародую", – ответил Виталий.
Пир-директор отметила, что уже была официальная информация о здоровье Степана, где указано, что его состояние тяжелое, но стабильное.
"Мы уже комментировали, что состояние Степана Петровича тяжелое, но стабильное, и он получает всю необходимую медицинскую помощь. Нужно время на восстановление – это естественно. В случае каких-либо изменений официальную информацию первыми будет публиковать пресс-центр артиста. Именно оттуда журналисты смогут получить проверенные данные. А все эти "слухи" нам точно ни к чему", – добавила Зайко.
Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.
Последние новости шоу-бизнеса
Отметим, как сообщал Главред, актер Тарас Цымбалюк и актриса Наталка Денисенко, которым ранее приписывали роман, станцевали на лестнице. На своей странице в Instagram Тарас опубликовал видео с участием Денисенко, которая показалась в белом коротком платье. Кстати, практически вся одежда актрисы этого цвета, ведь он ее любимый.
А также певица Мария Яремчук, которая отказалась от публичного способа жизни и редко появляется в соцсетях, сделала исключение и вышла на связь. На своей странице в соцсетях Мария сообщила о горе и как переживает смерть украинского певца Михаила Клименко.
Вас может заинтересовать:
- "Не отпустит никогда": бывшая девушка Налчаджиоглу сделала новое заявление
- "Я так кричала": вдова Клименко рассказала о смерти мужа и довела всех до слез
- "Не иметь ничего украинского": у Потапа и Каменских неприятности за границей
О персоне: Степан Гига
Степан Гига - украинский певец (лирический тенор), композитор. С 2002 года - Народный артист Украины. По данным Викпедии, за заслуги перед украинским народом и за развитие украинской культуры Степан Гига в 2002 году был награжден золотым орденом князя Константина Острожского I степени, в ноябре 2005 года — получил серебряный орден Андрея Первозванного II степени, а через несколько месяцев, в январе 2006 года, ему вручили золотой орден Андрея Первозванного I степени.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред