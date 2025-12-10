"Пострадала от войны": известная певица сделала заявление о Софии Ротару

Оксана Билозир высказалась о позиции Софии Ротару

Оксана Билозир про Софию Ротару / коллаж: Главред, фото: instagram.com, София Ротару

Оксана Билозир высказалась про Софию Ротару

Украинская певица Оксана Билозир раскрыла неожиданные факты о жизни своей коллеги по сцене, легендарной артистки Софии Ротару. В интервью Дмитрию Гордону она восхитилась четкой гражданской позицией Ротару.

Оксана неожиданно раскрыла, что Ротару иногда все еще дает концерты, хотя и не выступает публично.

"Мне это очень импонирует. Беру с нее пример. Она прекрасно выглядит, время от времени имеет концерты, но пострадала от войны", — поделилась певица.

София Ротару - концерты в Украине / фото: instagram.com, nunziogarofaloph

Артистка рассказала, что София сознательно отказалась оставаться в Крыму и вернулась в Киев, показав этим поддержку своей родины.

"Она сделала выбор — не осталась в Крыму. Она приехала в Киев. Здесь ее муж похоронен. Здесь ее любят и уважают — то, что ей больше всего нужно в это время для души", — прокомментировала Билозир.

София Ротару - позиция / фото: instagram.com, София Ротару

София Ротару сейчас — где живет артистка

Певица София Ротару тщательно оберегает свою приватность после начала войны. Артистка не дает концертов и редко появляется в соцсетях, высказываясь лишь по особым случаям и для того, чтобы почтить память жертв российско-украинской войны. Летом Ротару выложила фотографии из Киева, из-за чего поклонники сделали предположение, что она проживает в Киеве.

София Ротару / инфографика: Главред

О персоне: София Ротару София Михайловна Ротару – советская и украинская эстрадная певица (сопрано) и актриса. Лауреат премии Ленинского комсомола (1978). Народная артистка СССР (1988). Кавалер молдавского ордена Республики (1997). Герой Украины (2002). Национальная легенда Украины (2021).

В феврале 2022 года певица однозначно поддержала Украину. 28 февраля 2022 года София опубликовала сообщение в Инстаграм, где четко обозначила свою позицию и назвала вещи своими именами: "российские ракеты уничтожают мирных жителей", "молюсь за наших защитников и мир в Украине".

