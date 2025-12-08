За жизнь родственников Софии Ротару боролись врачи — что произошло

Вы узнаете:
- Племянница Софии Ротару выписалась из роддома
- Почему ее дети оставались в роддоме два месяца
Племянница известной украинской певицы Софии Ротару, которая родила двойню в октябре 2025 года, наконец выписалась из роддома. Дети Софии Хлябич, более известной как Sonya Kay, долгое время находились в палатах интенсивной терапии, сообщили в Facebook Черновицкого областного перинатального центра.
"В звездной семье Софии и Олега родились двойняшки — два маленьких мальчика, две новые вселенные, уже изменившие жизнь своих родителей навсегда! Мама - очаровательная, светлая, невероятно талантливая София Хлябич - певица Соня Кей, дочь легендарной Лидии Ротару и племянница несравненной Софии Ротару, — несла это чудо с любовью и верой в сердце. Папа — сильный, добрый, преданный звездный украинский хоккеист Олег Петров — встретил сыновей с дрожью в голосе и счастье, которое невозможно скрыть", — сообщили на странице центра.
Как пояснили врачи, двойняшки родились раньше срока и с недостаточным весом. Специалисты ухаживали за малышами в течение 70 дней. Борьба за жизнь и здоровье детей закончилась успешно: София вместе с мужем наконец выписались из роддома.
"Позади остались отделения интенсивной терапии и постинтенсивного ухода, множество консультаций с ведущими неонатологами страны, бессонные ночи и изнурительные дни лечения. Сегодня супруги впервые переступили порог родного дома вчетвером. Двое маленьких сердец, двое тихих вздохов, два настоящих чуда, которые принесут родителям столько любви, сколько может подарить только судьба", — пожелали паре врачи.
Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.
Последние новости шоу-бизнеса
Ранее Главред сообщал, что известный украинский ансамбль "Гуцулия" подвергся нападению группы неизвестных молодых людей. Как сообщил руководитель коллектива Василий Шеремета, артисты получили травмы и обратились в полицию.
Также певица Наталья Могилевская похвасталась фигурой в купальнике после похудения на 25 килограммов. Наталья появилась в кадре в дубленке поверх купальника и прогулялась по пляжу. Артистка отметила, что Хортица стала ее местом силы, и она приезжает сюда, чтобы набраться энергии.
Вас может заинтересовать:
- "Отвратительно и абсурдно": вскрылась правда о Повалий и Лорак
- Похудевшая Могилевская похвасталась фигурой в купальнике - как выглядит певица
- "Ему ногу ампутировали": что происходит со Степаном Гигой после операции
О персоне: София Ротару
София Михайловна Ротару – советская и украинская эстрадная певица (сопрано) и актриса. Лауреат премии Ленинского комсомола (1978). Народная артистка СССР (1988). Кавалер молдавского ордена Республики (1997). Герой Украины (2002). Национальная легенда Украины (2021).
В феврале 2022 года певица однозначно поддержала Украину. 28 февраля 2022 года София опубликовала сообщение в Инстаграм, где четко обозначила свою позицию и назвала вещи своими именами: "российские ракеты уничтожают мирных жителей", "молюсь за наших защитников и мир в Украине".
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред