За жизнь родственников Софии Ротару боролись врачи — что произошло

Дети племянницы знаменитой певицы провели в больнице два месяца.

https://stars.glavred.info/za-zhizn-rodstvennikov-sofii-rotaru-borolis-vrachi-chto-proizoshlo-10722245.html Ссылка скопирована

В семье Софии Ротару случилось пополнение / коллаж: Главред, фото: instagram.com, София Ротару

Вы узнаете:

Племянница Софии Ротару выписалась из роддома

Почему ее дети оставались в роддоме два месяца

Племянница известной украинской певицы Софии Ротару, которая родила двойню в октябре 2025 года, наконец выписалась из роддома. Дети Софии Хлябич, более известной как Sonya Kay, долгое время находились в палатах интенсивной терапии, сообщили в Facebook Черновицкого областного перинатального центра.

София Хлябич родила двойню / фото: facebook.com, Черновицкий областной перинатальный центр

"В звездной семье Софии и Олега родились двойняшки — два маленьких мальчика, две новые вселенные, уже изменившие жизнь своих родителей навсегда! Мама - очаровательная, светлая, невероятно талантливая София Хлябич - певица Соня Кей, дочь легендарной Лидии Ротару и племянница несравненной Софии Ротару, — несла это чудо с любовью и верой в сердце. Папа — сильный, добрый, преданный звездный украинский хоккеист Олег Петров — встретил сыновей с дрожью в голосе и счастье, которое невозможно скрыть", — сообщили на странице центра.

видео дня

Племянница Софии Ротару с детьми / фото: facebook.com, Черновицкий областной перинатальный центр

Как пояснили врачи, двойняшки родились раньше срока и с недостаточным весом. Специалисты ухаживали за малышами в течение 70 дней. Борьба за жизнь и здоровье детей закончилась успешно: София вместе с мужем наконец выписались из роддома.

Певица София Ротару - семья / фото: facebook.com, Черновицкий областной перинатальный центр

"Позади остались отделения интенсивной терапии и постинтенсивного ухода, множество консультаций с ведущими неонатологами страны, бессонные ночи и изнурительные дни лечения. Сегодня супруги впервые переступили порог родного дома вчетвером. Двое маленьких сердец, двое тихих вздохов, два настоящих чуда, которые принесут родителям столько любви, сколько может подарить только судьба", — пожелали паре врачи.

София Ротару / инфографика: Главред

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Последние новости шоу-бизнеса

Ранее Главред сообщал, что известный украинский ансамбль "Гуцулия" подвергся нападению группы неизвестных молодых людей. Как сообщил руководитель коллектива Василий Шеремета, артисты получили травмы и обратились в полицию.

Также певица Наталья Могилевская похвасталась фигурой в купальнике после похудения на 25 килограммов. Наталья появилась в кадре в дубленке поверх купальника и прогулялась по пляжу. Артистка отметила, что Хортица стала ее местом силы, и она приезжает сюда, чтобы набраться энергии.

Вас может заинтересовать:

О персоне: София Ротару София Михайловна Ротару – советская и украинская эстрадная певица (сопрано) и актриса. Лауреат премии Ленинского комсомола (1978). Народная артистка СССР (1988). Кавалер молдавского ордена Республики (1997). Герой Украины (2002). Национальная легенда Украины (2021).

В феврале 2022 года певица однозначно поддержала Украину. 28 февраля 2022 года София опубликовала сообщение в Инстаграм, где четко обозначила свою позицию и назвала вещи своими именами: "российские ракеты уничтожают мирных жителей", "молюсь за наших защитников и мир в Украине".

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред