Похудевшая Могилевская похвасталась фигурой в купальнике - как выглядит певица

Наталья Могилевская показала свое зимнее купание.

Наталья Могилевская - фигура после похудения / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Наталья Могилевская

Наталья Могилевская показала фигуру в купальнике

Чем она занималась на Хортице

Украинская певица Наталья Могилевская похвасталась фигурой в купальнике после похудения на 25 килограммов. Артистка показала поклонникам, как занимается зимним купанием на Хортице в Instagram.

Наталья появилась в кадре в дубленке поверх купальника и прогулялась по пляжу на острове Хортица. Певица рассказала, что сейчас температура Днепра составляет всего 4 градуса, однако это не остановило Могилевскую, и она поплавала в ледяной воде.

Наталья Могилевская - хобби зимнее купание / скрин с видео

Артистка отметила, что Хортица стала ее местом силы, и она приезжает сюда, чтобы набраться энергии и успокоиться.

"Независимо от погоды, от звуков фронта, от того, что уровень Днепра с каждым днем становится ниже - Хортица всегда дарит мне тепло. Потому что это мое настоящее место силы! Я всегда с тобой, Запорожье! Люблю и поддерживаю тебя. В вашем городе моя гармония, мое восстановление, мой покой", - написала Могилевская.

Наталья Могилевская на Хортице / скрин с видео

Поклонники певицы остались в восторге от смелого поступка артистки. Недавно Наталья рассказала, что похудела на 25 килограммов, а видео в купальнике ярко продемонстрировало успешный результат ее работы над собой. В ответ на комментарий поклонника, что она прекрасно выглядит в 50 лет, она ответила, что чувствует себя лучше, чем в более молодом возрасте.

Наталья Могилевская возраст / скрин из Instagram

Наталья Могилевская ответила поклоннице / скрин из Instagram

Фанаты в восторге от фигуры Натальи Могилевской / скрин из Instagram

О персоне: Наталья Могилевская Наталья Алексеевна Могилевская - украинская певица, автор, исполнительница, композитор, актриса и телеведущая, продюсер. Народная артистка Украины (2004).

