Похудевшая Могилевская похвасталась фигурой в купальнике - как выглядит певица

Вы узнаете:
- Наталья Могилевская показала фигуру в купальнике
- Чем она занималась на Хортице
Украинская певица Наталья Могилевская похвасталась фигурой в купальнике после похудения на 25 килограммов. Артистка показала поклонникам, как занимается зимним купанием на Хортице в Instagram.
Наталья появилась в кадре в дубленке поверх купальника и прогулялась по пляжу на острове Хортица. Певица рассказала, что сейчас температура Днепра составляет всего 4 градуса, однако это не остановило Могилевскую, и она поплавала в ледяной воде.
Артистка отметила, что Хортица стала ее местом силы, и она приезжает сюда, чтобы набраться энергии и успокоиться.
"Независимо от погоды, от звуков фронта, от того, что уровень Днепра с каждым днем становится ниже - Хортица всегда дарит мне тепло. Потому что это мое настоящее место силы! Я всегда с тобой, Запорожье! Люблю и поддерживаю тебя. В вашем городе моя гармония, мое восстановление, мой покой", - написала Могилевская.
Поклонники певицы остались в восторге от смелого поступка артистки. Недавно Наталья рассказала, что похудела на 25 килограммов, а видео в купальнике ярко продемонстрировало успешный результат ее работы над собой. В ответ на комментарий поклонника, что она прекрасно выглядит в 50 лет, она ответила, что чувствует себя лучше, чем в более молодом возрасте.
Любишь слухи и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.
Последние новости шоу-бизнеса
Ранее Главред сообщал, что украинский певец Тарас Тополя недавно заявил о разводе со своей супругой Еленой Тополей, с которой был в браке 12 лет и воспитывал троих детей. Артист откровенно ответил на вопросы, которые касаются его личной жизни.
Также певица Елена Тополя впервые вышла на связь после громкого объявления о разводе. Артистка опубликовала в соцсетях видео из рубрики "То, что на сердце", где зачитала красноречивое стихотворение о чувствах. Главным смыслом нового лирического творения Елены стало обретение себя.
Вас может заинтересовать:
- Смилостивилась: Меган Маркл впервые за 7 лет поговорила с отцом
- "На самом деле она хищник": Тарас Тополя жестко прошелся по творчеству Тины Кароль
- "Отвратительно и абсурдно": раскрылась правда о Повалий и Лорак
О персоне: Наталья Могилевская
Наталья Алексеевна Могилевская - украинская певица, автор, исполнительница, композитор, актриса и телеведущая, продюсер. Народная артистка Украины (2004).
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред