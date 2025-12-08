Укр
Похудевшая Могилевская похвасталась фигурой в купальнике - как выглядит певица

Кристина Трохимчук
8 декабря 2025, 11:07
143
Наталья Могилевская показала свое зимнее купание.
Наталья Могилевская
Наталья Могилевская - фигура после похудения / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Наталья Могилевская

Вы узнаете:

  • Наталья Могилевская показала фигуру в купальнике
  • Чем она занималась на Хортице

Украинская певица Наталья Могилевская похвасталась фигурой в купальнике после похудения на 25 килограммов. Артистка показала поклонникам, как занимается зимним купанием на Хортице в Instagram.

Наталья появилась в кадре в дубленке поверх купальника и прогулялась по пляжу на острове Хортица. Певица рассказала, что сейчас температура Днепра составляет всего 4 градуса, однако это не остановило Могилевскую, и она поплавала в ледяной воде.

видео дня
Наталья Могилевская
Наталья Могилевская - хобби зимнее купание / скрин с видео

Артистка отметила, что Хортица стала ее местом силы, и она приезжает сюда, чтобы набраться энергии и успокоиться.

"Независимо от погоды, от звуков фронта, от того, что уровень Днепра с каждым днем становится ниже - Хортица всегда дарит мне тепло. Потому что это мое настоящее место силы! Я всегда с тобой, Запорожье! Люблю и поддерживаю тебя. В вашем городе моя гармония, мое восстановление, мой покой", - написала Могилевская.

Наталья Могилевская
Наталья Могилевская на Хортице / скрин с видео

Поклонники певицы остались в восторге от смелого поступка артистки. Недавно Наталья рассказала, что похудела на 25 килограммов, а видео в купальнике ярко продемонстрировало успешный результат ее работы над собой. В ответ на комментарий поклонника, что она прекрасно выглядит в 50 лет, она ответила, что чувствует себя лучше, чем в более молодом возрасте.

Наталья Могилевская
Наталья Могилевская возраст / скрин из Instagram
Наталья Могилевская
Наталья Могилевская ответила поклоннице / скрин из Instagram
Наталья Могилевская
Фанаты в восторге от фигуры Натальи Могилевской / скрин из Instagram

О персоне: Наталья Могилевская

Наталья Алексеевна Могилевская - украинская певица, автор, исполнительница, композитор, актриса и телеведущая, продюсер. Народная артистка Украины (2004).

23:55

"Они постоянно прячутся": военный рассказал АР, почему корабли РФ боятся выйти из портов

22:51

Мама в 47: украинская ведущая раскрыла сложности материнства

22:39

Как не "убить" трансмиссию зимой: четыре критические ошибки на холодной дороге

