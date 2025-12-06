"Больше не буду молчать": Елена Тополя сделала признание после развода

Елена Тополя решила поговорить о чувствах.

Елена Тополя вышла на связь после развода / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Елена Тополя

Вы узнаете:

Елена Тополя вышла на связь после объявления о разводе

Что она сказала

Известная украинская певица Елена Тополя впервые вышла на связь в Instagram после громкого объявления о разводе. Тарас и Елена Тополя приняли решение расстаться после 12 лет брака.

Артистка опубликовала в соцсетях видео из рубрики "То, что на сердце", где зачитала красноречивое стихотворение о чувствах. Главным смыслом нового лирического творения Елены стало обретение себя и веры в счастье, а также расставание с болью, которая накопилась.

"Вы просили еще стихи, держите", — написала Тополя.

Елена Тополя - творчество / instagram.com, Елена Тополя

Текст стиха Елены Тополи

Не відчуваю сорому більше, бо випадково побачила, хто я є

В своїх безутішних, тяжких станах і проявах.

Хай йому грець, як це печально, що я собі не вірила.

Дарма, що не вірила в щастя, якого я гідна... Справжнього!

Щастя, коли відчуваєш, що серце не з пластику

І врятувати мрію - це реальність, це не фантастика.

Просто вийду в гай і кричатиму, відпущу свого болю звук

Не мовчу! Більше не мовчатиму, я ж не ворог собі, а найліпший друг.

Реакция фанатов на откровение Елены Тополи

Поклонники пришли в восторг от нового творчества певицы. В комментариях фанаты отмечают, что искренне рады за Елену и желают ей счастья.

"Я счастлива за вас! Вы вернули себя себе! И нам!"

"Очаровательная и мудрая! Пусть умножается Ваше счастье!"

"Вскоре будете самой счастливой, ваша настоящая новая любовь на пороге"

Елена Тополя / инфографика: Главред

Ранее Главред сообщал, что бывшая участница романтического реалити "Холостяк 14" Диана Зотова решила защитить своих экс-конкуренток, которые оказались в центре скандала после восьмого выпуска. Она опубликовала пост, где рассказала о том, что оставалось за кадром проекта.

Также украинская певица Екатерина Бужинская сделала тревожное обращение к своим поклонникам из больницы. На снимке Екатерина появилась в очках, под которыми была заметна повязка на пострадавшем глазу и попросила у фанатов поддержки.

О персоне: Елена Тополя Елена Тополя – украинская певица, композитор и автор песен. С песней Sweet People представляла Украину на 55-м конкурсе "Евровидение" в Осло, где заняла десятое место, набрав в финале 108 баллов.

Многократная лауреатка, номинантка и победительница украинских национальных музыкальных премий "Золотая жар-птица", YUNA, M1 Music Awards. Ее песни три года подряд (2017—2019) выбирались лучшими песнями года в рамках украинской музыкальной премии "Музыкальная платформа".

С осени 2023 года вместо псевдонима Alyosha стала выступать под именем Елена Тополя.

