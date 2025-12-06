"Больше не буду молчать": Елена Тополя сделала признание после развода

Вы узнаете:
Известная украинская певица Елена Тополя впервые вышла на связь в Instagram после громкого объявления о разводе. Тарас и Елена Тополя приняли решение расстаться после 12 лет брака.
Артистка опубликовала в соцсетях видео из рубрики "То, что на сердце", где зачитала красноречивое стихотворение о чувствах. Главным смыслом нового лирического творения Елены стало обретение себя и веры в счастье, а также расставание с болью, которая накопилась.
"Вы просили еще стихи, держите", — написала Тополя.
Текст стиха Елены Тополи
Не відчуваю сорому більше, бо випадково побачила, хто я є
В своїх безутішних, тяжких станах і проявах.
Хай йому грець, як це печально, що я собі не вірила.
Дарма, що не вірила в щастя, якого я гідна... Справжнього!
Щастя, коли відчуваєш, що серце не з пластику
І врятувати мрію - це реальність, це не фантастика.
Просто вийду в гай і кричатиму, відпущу свого болю звук
Не мовчу! Більше не мовчатиму, я ж не ворог собі, а найліпший друг.
Реакция фанатов на откровение Елены Тополи
Поклонники пришли в восторг от нового творчества певицы. В комментариях фанаты отмечают, что искренне рады за Елену и желают ей счастья.
"Я счастлива за вас! Вы вернули себя себе! И нам!"
"Очаровательная и мудрая! Пусть умножается Ваше счастье!"
"Вскоре будете самой счастливой, ваша настоящая новая любовь на пороге"
О персоне: Елена Тополя
Елена Тополя – украинская певица, композитор и автор песен. С песней Sweet People представляла Украину на 55-м конкурсе "Евровидение" в Осло, где заняла десятое место, набрав в финале 108 баллов.
Многократная лауреатка, номинантка и победительница украинских национальных музыкальных премий "Золотая жар-птица", YUNA, M1 Music Awards. Ее песни три года подряд (2017—2019) выбирались лучшими песнями года в рамках украинской музыкальной премии "Музыкальная платформа".
С осени 2023 года вместо псевдонима Alyosha стала выступать под именем Елена Тополя.
