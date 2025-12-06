'Хочу защитить': участница 'Холостяка' раскрыла правду о скандале на проекте

Диана Зотова вышла на связь чтобы рассказать секреты закулисья "Холостяка".

Диана Зотова защитила участниц "Холостяка" / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Диана Зотова

Вы узнаете:

На шоу "Холостяк" произошел скандал

Что об этом сказали участницы проекта

Бывшая участница романтического реалити "Холостяк 14" Диана Зотова решила защитить своих экс-конкуренток, которые оказались в центре скандала после восьмого выпуска. Она опубликовала пост в своем Telegram-канале, где рассказала о том, что оставалось за кадром проекта.

После выхода эпизода в соцсетях поднялся резонанс из-за беспорядка, который Тарас Цимбалюк увидел в доме участниц. В кадр даже попало нижнее белье одной из девушек. Пользователи сети начали шутить, будто Холостяк ведет себя как мужчина из маминых историй, что "покинет из-за неубранной комнаты".

Зрители "Холостяка" раскритиковали эпизод шоу / скрин из соцсетей

За участниц решила вступиться их бывшая конкурентка Диана Зотова. Она объяснила, что состояние комнат можно понять, учитывая постоянную занятость девушек на съемках и отсутствие времени на уборку. Более того - участницы не могли разложить вещи в шкафах, потому что их просто не хватало.

"Хочу прокомментировать эту серию и немного защитить девушек. Почти всегда во всех комнатах действительно было немножко девичьего беспорядка, во-первых, потому что мы жили на чемоданах, которые должны были паковать и выставлять из дома перед каждой церемонией. Во-вторых, потому что свободного времени на проекте ну очень-очень мало. В-третьих, потому что в некоторых комнатах нет шкафа или просто даже тумбочки", - рассказала Зотова.

Диана Зотова - Холостяк 8 выпуск 2025 / фото: instagram.com, Диана Зотова

Также Диана упрекнула создателей шоу за то, что они позволили показать кадр с бельем.

"Я вообще считаю, что показывать на камеру трусы, которые оставила девушка, - это как минимум некрасиво. Могли бы показать все что угодно, но не белье", - написала экс-участница.

Диана Зотова с Тарасом Цимбалюком / фото: скрин с видео stb.ua

Зотову поддержала и Дарья Романец. Она также заявила, что все участницы жили на чемоданах и не имели времени убирать.

"Я считаю, это не беспорядок. Вы не видели, что было на кухне, пока там не убрали для кадра", - раскрыла участница шоу.

Дарья Романец прокомментировала скандал на шоу "Холостяк" / фото: instagram.com, Дарья Романец

