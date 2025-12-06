'Хочу защитить': участница 'Холостяка' раскрыла правду о скандале на проекте

Вы узнаете:
- На шоу "Холостяк" произошел скандал
- Что об этом сказали участницы проекта
Бывшая участница романтического реалити "Холостяк 14" Диана Зотова решила защитить своих экс-конкуренток, которые оказались в центре скандала после восьмого выпуска. Она опубликовала пост в своем Telegram-канале, где рассказала о том, что оставалось за кадром проекта.
После выхода эпизода в соцсетях поднялся резонанс из-за беспорядка, который Тарас Цимбалюк увидел в доме участниц. В кадр даже попало нижнее белье одной из девушек. Пользователи сети начали шутить, будто Холостяк ведет себя как мужчина из маминых историй, что "покинет из-за неубранной комнаты".
За участниц решила вступиться их бывшая конкурентка Диана Зотова. Она объяснила, что состояние комнат можно понять, учитывая постоянную занятость девушек на съемках и отсутствие времени на уборку. Более того - участницы не могли разложить вещи в шкафах, потому что их просто не хватало.
"Хочу прокомментировать эту серию и немного защитить девушек. Почти всегда во всех комнатах действительно было немножко девичьего беспорядка, во-первых, потому что мы жили на чемоданах, которые должны были паковать и выставлять из дома перед каждой церемонией. Во-вторых, потому что свободного времени на проекте ну очень-очень мало. В-третьих, потому что в некоторых комнатах нет шкафа или просто даже тумбочки", - рассказала Зотова.
Также Диана упрекнула создателей шоу за то, что они позволили показать кадр с бельем.
"Я вообще считаю, что показывать на камеру трусы, которые оставила девушка, - это как минимум некрасиво. Могли бы показать все что угодно, но не белье", - написала экс-участница.
Зотову поддержала и Дарья Романец. Она также заявила, что все участницы жили на чемоданах и не имели времени убирать.
"Я считаю, это не беспорядок. Вы не видели, что было на кухне, пока там не убрали для кадра", - раскрыла участница шоу.
О реалити-шоу "Холостяк"
"Холостяк" - реалити-шоу свиданий, появившееся в марте 2011 года на украинском телеканале "СТБ". Шоу является украинской адаптацией американского проекта "The Bachelor", сообщает портал "Википедия".
