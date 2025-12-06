"Проблемные годы в браке" Фреймут сделала неожиданное признание

Отношения ведущей Ольги Фреймут с мужем переживали тяжелые времена.

Ольга Фреймут - отношения с мужем / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Ольга Фреймут

Известная украинская телеведущая Ольга Фреймут рассказала о трудностях в своем браке с продюсером Владимиром Локотком. Звезда признала в интервью Анне Хаустовой, что их союз нередко переживал кризисы и тяжелые периоды.

Фреймут поделилась, что раз в несколько лет в любом браке наступает кризис, и их семье не удавалось избежать таких моментов. Ольга отметила, что преодолеть сложности лучше всего помогает откровенный разговор с партнером.

Ольга Фреймут - семья / фото: instagram.com, Ольга Фремут

"Конечно, были тяжелые времена. В отношениях очень сложно. Это такая стабильная работа, где надо свой график с кем-то согласовывать, свои мысли и идеи. Для меня это нелегкая работа, это был вызов. Психологи говорят, что есть проблемные годы в браке - три, семь, десять и так далее - мы такую турбулентность проходили. Я всегда спасалась тем, что мы начинали говорить", — рассказала звезда.

Ольга признала, что со временем любые отношения трансформируются, но им с мужем удается сохранять романтику и не раздражать друг друга. Раньше их спасали путешествия из Украины в Европу, но сейчас пара довольствуется более скромными моментами.

Ольга Фреймут - личная жизнь / фото: instagram.com, Ольга Фремут

"Для меня романтично, когда мы просто можем пойти в наше любимое кафе. Погулять по нашему любимому маршруту возле Темзы или просто посидеть и поговорить. Я знаю, что отношения с возрастом изнашиваются, набирают новую форму, формат. Я думаю, что признак удачного брака, когда ты с возрастом хочешь быть с этим человеком, когда он тебя не раздражает, когда вы можете поговорить", — подытожила Фреймут.

О персоне: Ольга Фреймут Ольга Фреймут - (настоящее имя при рождении Ольга Михайловна Конык, сейчас - Локотко) - украинская телеведущая, журналистка, писательница и модель.

Прославилась в качестве ведущей программ "Подъем", "Шоумания", "Кто сверху?", "Ревизор" на "Новом канале",а также "Голос страны. Перезагрузка" и "Инспектор Фреймут" на телеканале "1+1". В 2018 году стала "Директором школы панянок" в реалити-шоу "От пацанки до панянки". В 2020 году стала участницей проекта "Танцы со звездами", сообщает "Википедия".

