"Я против такого": Никитюк поставила неожиданный запрет жениху

Леся Никитюк раскрыла, что не разрешила своему жениху-военному.

Леся Никитюк про роды / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Леся Никитюк

Вы узнаете:

Леся Никитюк рассказала про свои роды

Что ведущая запретила жениху

Известная украинская телеведущая Леся Никитюк раскрыла интересный факт о своих родах. В этом году она впервые стала мамой и родила сына Оскара. В программе "Хто зверху" ведущая призналась, что наложила важный запрет на время родов для жениха.

Никитюк рассказала, что ее партнер Дмитрий Бабчук хотел присутствовать при рождении сына, но она не дала ему такого разрешения.

"Мой хотел, я не пустила. Я против такого. Мне кажется, что это таинство…", — призналась Леся.

Леся Никитюк с сыном / фото: instagram.com, Леся Никитюк

Звезда отметила, что большинство девушек в ее окружении рожали вместе со своими любимыми, и это стало для них позитивным опытом. Более того, мужчины сами проявляют все больше заинтересованности в этом.

"Все больше и больше мужчин стремятся поддержать своих жен, любимых в этот ответственный момент", — заключила Никитюк.

Леся Никитюк с женихом Дмитрием Бабчуком / фото: instagram.com, Леся Никитюк

Ранее ведущая призналась, что во время рождения Оскара ее жених находился за дверью родзала.

"Во время того, как я рожала в первом родильном доме Киева, на моих родах присутствовал мой родной, самый любимый мужчина... Правда, он не был прям на родах, он стоял под дверью, но он все слышал, как я не кричала, а просто... приглашала сына в этот мир", — сказала Леся Никитюк.

Леся Никитюк / инфографика: Главред

О персоне: Леся Никитюк Леся Ивановна Никитюк - украинская телеведущая, журналистка, актриса, блогер. Бывшая ведущая телепередачи Орел и Решка. После полномасштабного нападения России на Украину Леся Никитюк начала выпускать на Youtube пародийные песни ("Села птица", "Песня о крейсере "Москва", а также - вместе со Степаном Гигой - "Этот сон"), сообщает Википедия.

