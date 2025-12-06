Умер популярный голливудский актер, звезда "Мортал Комбат"

Десятилетия работы Тагавы в кино и на телевидении по-настоящему стартовали в 1987 году.

Умер звезда фильма "Мортал Комбат " / Коллаж Главред, фото Википедия

От чего умер Кэри-Хироюки Тагава

Чем он прославился

Умер Кэри-Хироюки Тагава, актёр родом из Токио, известный по ролям в фильме "Смертельная битва" и сериале "Человек в высоком замке". Ему было 75 лет.

Как сообщает CNN, Тагава скончался в окружении семьи в Санта-Барбаре от осложнений, вызванных инсультом, сообщила в четверг его менеджер Марджи Вайнер.

"Кэри был редкой душой: щедрым, вдумчивым и бесконечно преданным своему делу", — написала она в электронном письме. "Его утрата неизмерима. Моё сердце с его семьёй, друзьями и всеми, кто его любил", - говорит она.

Умер звезда боевиков / Фото wallofcelebrities.com

Десятилетия работы Тагавы в кино и на телевидении по-настоящему стартовали в 1987 году, когда он снялся в оскароносном фильме Бернардо Бертолуччи "Последний император". С тех пор он снялся в таких фильмах, как "Перл-Харбор", "Планета обезьян" и "Лицензия на убийство".

Тагава вырос в основном на юге США, в то время как его отец, родившийся на Гавайях, служил на материковых армейских базах США. Некоторое время он жил в Гонолулу и на гавайском острове Кауаи.

Отец Тагавы познакомился с матерью во время службы в Японии, рассказал Тагава журналу Honolulu Magazine в 2004 году. Родители назвали его в честь Кэри Гранта, а брата — в честь Грегори Пека, сказал он.

Его мать, Аяко, была театральной актрисой в Японии, как сообщала еженедельная газета Гонолулу Midweek. Тагава сказал, что она просила его не заниматься актёрством, потому что для азиатов было мало хороших ролей.

В конце концов, он начал актёрскую карьеру в 36 лет, поработав фермером, выращивающим сельдерей, водителем лимузина, водителем грузовика с пиццей и фотожурналистом, сказал он.

О персоне: Кэри Хироюки Тагава Кэри Хироюки Тагава - русско-американский актёр японского происхождения. Наиболее известен своей ролью колдуна Шан Цзуна в различных произведениях франшизы Mortal Kombat: он впервые сыграл этого персонажа в экранизации 1995 года, а затем повторил эту роль в 2013 году в телесериале Mortal Kombat: Legacy и в 2019 году в видеоигре Mortal Kombat 11. В 2013 году исполнил роль сёгуна Токугавы Цунаёси в фильме "47 ронинов", в 2015 году сыграл главную роль в фильме "Иерей-сан. Исповедь самурая".

